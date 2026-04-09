USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci

Demokratický senátor Tim Kaine ve svém aktuálním komentáři důrazně varuje před snahami prezidenta Donalda Trumpa o oslabení nebo opuštění NATO. Kaine označuje případné vystoupení z Aliance za akt „národní sebemrskačství“ (self-sabotage) a připomíná, že NATO je nejmocnější vojenskou aliancí v dějinách, která je pro bezpečnost USA i světovou demokracii naprosto nepostradatelná.
Senátor v textu zdůrazňuje, že Trumpovy ruce jsou v této otázce právně svázány. Kaine totiž společně se současným ministrem zahraničí Marcem Rubiem (tehdy rovněž senátorem) prosadil zákon, který byl součástí obranného rozpočtu pro rok 2024. Tato legislativa výslovně zakazuje jakémukoli americkému prezidentovi odstoupit od Severoatlantické smlouvy bez předchozího schválení Kongresem.
Navzdory těmto právním bariérám však Trumpova rétorika Alianci poškozuje. Minulý týden, u příležitosti 77. výročí založení NATO, prezident označil spojenectví za „papírového tygra“ a opět hovořil o odchodu USA. Kaine upozorňuje, že Trumpova kritika pramení především z frustrace, že mu spojenci neposkytují dostatečnou podporu v jeho válce s Íránem.
Podle senátora je tato válka Trumpovým neuváženým a osobním rozhodnutím, které zahájil bez konzultace s Kongresem i spojenci. Členové NATO se odmítají zapojit, protože nebyli o záměrech předem informováni, považují válku za špatný nápad a navíc čelí hospodářským potížím způsobeným Trumpovou chaotickou celní politikou. Kaine situaci přirovnává k člověku, který v baru vyvolá rvačku a pak se zlobí, že mu kamarádi nepomáhají.
Výhody NATO pro Spojené státy jsou přitom podle Kaina hluboké a přímé. Aliance chrání národní bezpečnost, odstrašuje protivníky a umožňuje USA využívat základny v členských zemích, což jim dává schopnost reagovat na krize po celém světě. Ekonomicky je spojenectví také klíčové – 32 členských zemí tvoří přes 30 % světového HDP a žije v nich více než 964 milionů lidí.
Senátor připomíná i lokální význam pro svůj domovský stát Virginii, kde sídlí Velitelství NATO pro transformaci. Zde američtí vojáci denně pracují a trénují bok po boku se svými evropskými kolegy. Opuštění NATO by podle Kaina vytvořilo mocenské vakuum, které by okamžitě a s radostí vyplnilo Rusko a Čína, čímž by utrpěl celý mezinárodní řád založený na pravidlech.
Kaine také odmítá argumenty kritiků ohledně nedostatečných výdajů na obranu. Připomíná, že zatímco v roce 2011 splňovalo cíl 2 % HDP na obranu pouze pět zemí, dnes tento cíl splňují všechny členské státy. V roce 2025 se navíc spojenci dohodli, že tento cíl v příštím desetiletí zvýší na 5 % HDP.
V závěru senátor varuje, že pokud se Trump pokusí NATO obejít nebo zničit jinými prostředky, půjde o tragickou chybu, která ohrozí bezpečnost USA. Takový pokus by však zároveň dal Kongresu šanci potvrdit svou roli rovnocenné složky vlády a přinést nadstranické odmítnutí Trumpova pokusu o národní sabotáž. NATO v čele s USA po desetiletí pevně stálo proti diktátorům a podle Kaina musí tento směr udržet i proti nestabilnímu Rusku a sílící Číně.
Zdroj: Libor Novák