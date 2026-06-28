V Kongu se již potvrdilo přes 1200 případů eboly. Přibývá ale i uzdravených

Lucie Podzimková

28. června 2026 11:25

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières

Přes 1200 případů smrtelně nebezpečné eboly se již potvrdilo v Demokratické republice Kongo. Vyplývá to z nejnovějších informací, které zveřejnily místní úřady. Více než tři stovky lidí onemocnění podlehly. Nynější epidemie odstartovala v polovině května. 

Ebola se v Demokratické republice Kongo od poloviny května potvrdila v 1203 případech, přičemž 321 osob onemocnění podlehlo. Nejméně 148 lidem se podařilo nemoc překonat. Momentálně se 419 pacientů nachází v izolaci či v nemocniční péči. 

Úřady se během epidemie stále potýkají s problematickým chováním lidí, kteří například vzdorují posmrtnému testování blízkých osob. Potíž je také v nedostatečné nemocniční kapacitě. Konžská vláda apelovala na občany, že boj s ebolou je zodpovědností každého jednotlivce. 

Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

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Zdroj: Lucie Podzimková

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