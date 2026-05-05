V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska

Letošní oslavy vítězství ve Velké vlastenecké válce v Moskvě se obejdou bez velkých jmen v řadách zahraničních hostů. V Evropské unii se nejvíce řeší účast slovenského premiéra Roberta Fica, který se má zároveň setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády se ocitne i ve společnosti běloruského vůdce Alexandra Lukašenka.
Ficův program v Moskvě odtajnila ruská státní agentura TASS. Slovenský premiér má položit květiny na hrob neznámého vojína a doufá v osobní setkání s Putinem. Podle ruských novinářů se jednání se šéfem Kremlu dočká. Kromě Fica má do ruské metropole dorazit i běloruský diktátor Lukašenko.
Rusko kvůli oslavám jednostranně deklarovalo příměří na Ukrajině ve dnech 8. a 9. května na počest vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak Rusové označují druhou světovou válku. Rozhodl o tom sám prezident. Součástí moskevských oslav bude tradiční armádní přehlídka. Ruské ministerstvo obrany v té souvislosti varovalo Ukrajinu, že v případě jejího pokusu o narušení oslav bude následovat odvetný úder na ukrajinské hlavní město Kyjev.
Fico má ale problém s cestou do Ruska. Několik evropských zemí zakázalo přelet letadla se slovenským politikem nad svým územím. Rozhodnutí učinili představitelé Polska a pobaltských zemí, konkrétně Estonska, Lotyšska a Litvy. Poděkoval jim za to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Ruský deník Moskovskij Komsomolec původně přišel s tvrzením, že Česko se zařadilo mezi země, které Ficovi hodlají znemožnit využití vlastního vzdušného prostoru na cestě do ruské metropole. "Některé evropské země již zakázaly Ficovu letadlu využít svůj vzdušný prostor pro let do Ruska – konkrétně Česká republika a Polsko," napsal zmíněný list.
Podle představitelů českého ministerstva zahraničí se taková informace nezakládá na pravdě. "Slovenská strana podala standardní žádost o přeletové povolení, a to bylo bez průtahů vydáno. Tvrzení o 'zákazu' jsou nepravdivá," řekl mluvčí diplomacie Adam Čörgö pro web novinky.cz.
Fico se akce v Moskvě zúčastní navzdory tomu, že Rusové přes čtyři roky vedou válku proti sousední Ukrajině, do které na konci února 2022 zahájili plnohodnotnou invazi.
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
Zdroj: Libor Novák