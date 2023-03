V Rusku přibývá předvolaných vojáků v záloze

Nejvíce otázek budí podle Čikova povolávání vojáků v záloze na vojenská cvičení, což je krok, který se smí konat až po vydání výnosu prezidenta. A takový dosud nebyl, anebo přinejmenším nebyl zveřejněn.

"Děláme to jen proto, abychom u občanů spadajících pod brannou povinnost upřesnili osobní údaje, jako je jejich rodinný a zdravotní stav, úroveň vzdělání a další okolnosti, které mají vliv na povolání občana ze zálohy do ozbrojených sil. Je to nezbytná plánovaná procedura, s mobilizací nemá nic společného. Prosíme občany, aby se neznepokojovali. Není to nová vlna mobilizace. Pozvání na vojenskou správu se týká jen upřesnění údajů," řekl serveru Orenday oblastní vojenský komisař Dmitrij Kilejev.

Podobně informují úřady v Marijské republice, kde se od 17. března do 26. dubna budou také konat cvičení za účelem výcviku důstojníků v záloze.

O nové vlně předvolání na vojenskou správu dříve informovali například obyvatelé Voroněže, Lipecku, Penzy a dalších částí Ruska. Při vysvětlování se úřady často odvolávají na nepřesnosti a chyby, které vyšly najevo při částečné mobilizaci z loňského září. Údaje o vojácích v záloze je proto nutné upřesnit a také digitalizovat databáze, vysvětlují úřady. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov vše označil za "obvyklou praxi":

Ruští představitelé ale před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu veřejně popírali, že by se Moskva chystala přepadnout sousední zemi. Sám Putin před rokem ženám sliboval, že nepošle do bojů na Ukrajině ani muže procházející povinnou vojenskou službou v armádě ani nepovolá do boje vojáky ze zálohy.

"Zdůrazním, že bojových akcí se neúčastní a nebudou účastnit vojáci procházející základní vojenskou službou. Nebude se konat ani dodatečné povolávání záložníků. Stanovené úkoly řeší pouze profesionální vojáci. Jsem přesvědčen, že spolehlivě zajistí bezpečnost a mír pro lid Ruska," prohlásil Putin u příležitosti loňského Mezinárodního dne žen.

Už v září ale ruský prezident vyhlásil částečnou mobilizaci, při které úřady povolaly do armády statisíce mužů. Část z nich podle otevřených zdrojů zakrátko přišla o život na frontě na Ukrajině, aniž se dočkala důkladnějšího výcviku. Mluvilo se i o povolancích, kteří na Ukrajině padli.