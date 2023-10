V ukrajinské Hroze znal každý každého, ruská raketa zabila 55 ze 110 obyvatel. Nezbývá nic než kopat hroby

Ruská raketa zabila přes padesát lidí, a vzhledem k velikosti vesnice byla prakticky každá oběť někomu z obyvatel blízká, jak uvedl například americký list New York Times.

Ruská raketa zasáhla obchod s potravinami a kavárnu. „Byl to silný úder, velmi silný, vyšla jsem ven a všechno hořelo. Bylo to tak děsivé. Mrtvoly byly spálené a všude byla krev,“ popsala pro CNN třiasedmdesátiletá důchodkyně Valentina Kozienko.

Výbuch poškodil i její dům, který se nachází hned naproti místu útoku. „Moji sousedé, moji sousedé. Zemřela tam spousta našich lidí,“ plakala žena. Před invazí ve vesnici žilo zhruba 300 lidí, posléze jich zůstalo asi 110 – tedy téměř polovina z nich zahynula při útoku z minulého týdne.

Tamní hřbitov se teď proměnil v místo, kde se nachází řada zamčených parcel s „rezervovanými“ místy pro oběti výbuchu. „Rodina Pantělejevových, čtyři lidé,“ vyčísluje jedna z připravených desek.

Tragédie se dotkla každého. „Všichni lidé ve vesnici jsou přátelé. Žilo se nám dobře, všechno bylo v pořádku,“ vylíčil devětašedesátiletý Anatolij Androsovyč. Před nějakou dobou ho postihla mrtvice, kvůli níž byl závislý na bratrovi. Toho ale útok zabil. „Můj bratr Mykola byl zabit. Ať odpočívá v pokoji. Vozil mě do nemocnice na kontroly. Když jsem se někdy cítil špatně nebo jsem musel jít do nemocnice, volal jsem mu. Pomáhal mi. Teď už bratra nemám a on byl jediný, kdo se o mě staral. Je to jen smutek a nic víc. Nevím, kdo by něco takového udělal.“

V současné době Hroznu zaplavili humanitární pracovníci, kteří nabízejí teplé a jídlo a stavební materiál na opravu poškozených budov. Jiní poskytují obyvatelům psychologickou podporu. Místo činu navštívil prokurátor pro válečné zločiny, proběhlo zde také vyšetřování kriminální policie. To zjistilo, že šlo o ruskou raketu Iskander, hojně používanou proti cílům po celém území Ukrajiny.