Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.
Zvláštní pozornost věnoval situaci ve Velké Británii, kterou obvinil z trestuhodného podinvestování vlastních energetických zdrojů. Podle něj je skandální, že si tvrdě pracující Britové z řad střední třídy nemohou dovolit vytápět své domovy nebo cestovat do práce kvůli drahým energiím. Vance tento stav postavil do přímého kontrastu s USA, kde jsou náklady nižší díky podle něj „chytrým rozhodnutím“ administrativy, a vyjádřil naději, že Londýn svůj kurz brzy změní.
Kromě energetiky se americký viceprezident opřel také do Bruselu. Kritizoval Evropskou unii za její snahy o regulaci a dohled nad americkými sociálními sítěmi, což označil za projev vybujelé a neefektivní byrokracie. Tato kritika unijních struktur prolínala celým jeho vystoupením, v němž se jednoznačně postavil na stranu maďarského premiéra Viktora Orbána.
Právě podpora Orbána byla hlavním motivem Vanceovy cesty, kterou sám označil za historicky výjimečnou, vzhledem k tomu, že se koná pouhý týden před maďarskými volbami. Viceprezident uvedl, že cítil potřebu ukázat světu, že Maďarsko má své přátele, a to v reakci na to, co nazval „hromadami špíny“ házenými na Orbánovu vládu v rámci předvolebního boje. Orbána označil za klíčového partnera pro mír, který na rozdíl od většiny evropských lídrů skutečně rozumí podstatě rusko-ukrajinského konfliktu.
V otázce války na Ukrajině Vance naznačil, že nastal čas pro územní ústupky ze strany Kyjeva. Položil řečnickou otázku, zda pár čtverečních kilometrů území stojí za životy dalších stovek tisíc mladých Rusů a Ukrajinců a za další roky ekonomické devastace. Podle jeho slov mohou Trump a Orbán „otevřít dveře“ k mírové dohodě, ale projít jimi musí samotné bojující strany, které se musí rozhodnout konflikt ukončit.
Vance se rovněž zastal Maďarska v otázce údajného zahraničního vměšování. Odmítl tvrzení, že jeho vlastní podpora Orbánovi je formou zasahování, a naopak poukázal na Evropskou unii, která Maďarsku zadržuje miliardy dolarů kvůli ochraně hranic. Za skandální označil také kroky Ukrajiny, která podle něj uzavíráním ropovodů způsobuje utrpení maďarskému lidu ve snaze ovlivnit výsledek nadcházejících voleb.
Velmi ostře se viceprezident vyjádřil k nedávným komentářům Volodymyra Zelenského, který měl na adresu Orbána pronést hrozby týkající se bezpečnosti. Vance tato slova označil za naprosto absurdní a nepřijatelná. Zároveň zdůraznil, že Spojené státy na rozdíl od Bruselu respektují maďarskou suverenitu a nikdy by maďarskému lidu nevyhrožovali odvetou za to, koho se rozhodne zvolit.
V závěru svého vystoupení vyzval maďarské voliče, aby odmítli vliv bruselských úředníků a cizích aktérů, kteří se snaží diktovat budoucnost jejich země. Podle Vance je ochrana suverenity v rukou maďarského lidu, který by měl hlasovat podle své vlastní vůle a nenechat se zastrašit mezinárodními organizacemi. Svým projevem tak potvrdil silné spojenectví mezi současnou americkou administrativou a konzervativním vedením v Budapešti.
Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.
Zdroj: Libor Novák