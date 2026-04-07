Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.
Szijjártó se neváhal vyjádřit v tom smyslu, že se aktuálně nacházíme v „zlatém věku“ maďarsko-amerických vztahů. Tento stav přisuzuje především mimořádné politické a ideologické blízkosti mezi Donaldem Trumpem a Viktorem Orbánem. Ministr zdůraznil, že mezi oběma lídry panuje hluboké spojenectví, které on sám nazývá skutečným přátelstvím, což se nyní promítá i do oficiální státní úrovně.
Hlavními tématy očekávaných jednání mají být klíčové otázky současné globální politiky. Delegace se zaměří na problematiku migrace, globální bezpečnost a prohloubení ekonomické i energetické spolupráce. Maďarsko si od těchto rozhovorů slibuje upevnění své pozice jako strategického partnera USA v regionu střední Evropy.
Přípravy na přílet speciálu Air Force Two byly v Budapešti vidět na každém kroku. Personál na letišti i v místech setkání dolaďoval poslední detaily, včetně symbolického vysávání koberců před tiskovou konferencí. Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance a jeho manželku Ushu přímo u schodů letadla na mezinárodním letišti Ference Liszta, odkud se hosté vydali na svůj dvoudenní program.
Harmonogram amerického viceprezidenta je velmi nabitý. Po úvodním oficiálním podání ruky s premiérem Orbánem, které bylo určeno především pro objektivy fotografů, následovala pracovní jednání. Veřejnost se má dočkat dvou hlavních vystoupení – nejprve na společné tiskové konferenci a později na akci prezentované jako Den maďarsko-amerického přátelství, která však nese silné znaky předvolebního shromáždění.
Návštěva se však neobešla bez kontroverzí a kritiky z řad opozice. Lídr opozičního hnutí Péter Magyar se nechal slyšet, že takové kroky považuje za nepřípustné zasahování do maďarských voleb. Prohlásil, že maďarská historie se nepíše ve Washingtonu, Moskvě ani v Bruselu, ale v ulicích a na náměstích Maďarska, a odmítl vliv cizích mocností na vnitrostátní politický souboj.
Pozornost médií se soustředí i na širší souvislosti maďarské zahraniční politiky, zejména ve vztahu k Rusku. Agentura Bloomberg přišla s informací o uniklém přepisu telefonátu mezi Viktorem Orbánem a Vladimirem Putinem. Maďarský premiér měl údajně ruskému prezidentovi nabídnout své služby při organizování potenciálního mírového summitu o Ukrajině, který by se mohl konat právě v Budapešti.
Tato odhalení jen zvyšují tlak na maďarskou vládu, která je již dříve kritizována za své nadstandardní vztahy s Kremlem. V uniklých rozhovorech se prý objevily i zmínky o vzájemném obdivu k Donaldu Trumpovi a dlouholeté spolupráci sahající až do roku 2009. Pro Putina je Maďarsko podle těchto zpráv jednou z mála evropských zemí, která je pro konání podobných jednání přijatelná.
Analytici si kladou otázku, proč si J. D. Vance našel čas na cestu do Maďarska právě v době, kdy Spojené státy čelí eskalaci napětí na Blízkém východě. Podle některých expertů je Maďarsko pro hnutí MAGA jakýmsi politickým „Eldorádem“. Orbán je v těchto kruzích vnímán jako vzor konzervativního státníka a jeho politický model je často dáván za příklad pro budoucí směřování americké pravice.
Podle politologů může být Vanceova přítomnost v Budapešti také signálem určité nejistoty Donalda Trumpa ohledně Orbánova volebního výsledku. Existuje teorie, že pokud by Orbán volby prohrál, byla by to pro americké hnutí MAGA citelná rána, protože na Maďarsko sází jako na klíčového spojence při podkopávání jednoty Evropské unie.
Celá návštěva je tak provázena mimořádnými bezpečnostními opatřeními a dopravními omezeními v maďarské metropoli. I přes kritiku opozice a mezinárodní pochybnosti o vztazích s Ruskem se vládní strana snaží z přítomnosti amerického viceprezidenta vytěžit maximum pro svou politickou image a potvrdit své výsadní postavení v očích konzervativních voličů na obou stranách Atlantiku.
Související
Aktuálně se děje
před 32 minutami
před 1 hodinou
před 1 hodinou
před 2 hodinami
před 3 hodinami
před 4 hodinami
před 5 hodinami
před 6 hodinami
včera
včera
včera
Aktualizováno včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
Zdroj: Jan Hrabě