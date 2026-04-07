Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Libor Novák

7. dubna 2026 13:02

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance Foto: Facebook/Viktor Orban

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Szijjártó se neváhal vyjádřit v tom smyslu, že se aktuálně nacházíme v „zlatém věku“ maďarsko-amerických vztahů. Tento stav přisuzuje především mimořádné politické a ideologické blízkosti mezi Donaldem Trumpem a Viktorem Orbánem. Ministr zdůraznil, že mezi oběma lídry panuje hluboké spojenectví, které on sám nazývá skutečným přátelstvím, což se nyní promítá i do oficiální státní úrovně.

Hlavními tématy očekávaných jednání mají být klíčové otázky současné globální politiky. Delegace se zaměří na problematiku migrace, globální bezpečnost a prohloubení ekonomické i energetické spolupráce. Maďarsko si od těchto rozhovorů slibuje upevnění své pozice jako strategického partnera USA v regionu střední Evropy.

Přípravy na přílet speciálu Air Force Two byly v Budapešti vidět na každém kroku. Personál na letišti i v místech setkání dolaďoval poslední detaily, včetně symbolického vysávání koberců před tiskovou konferencí. Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance a jeho manželku Ushu přímo u schodů letadla na mezinárodním letišti Ference Liszta, odkud se hosté vydali na svůj dvoudenní program.

Harmonogram amerického viceprezidenta je velmi nabitý. Po úvodním oficiálním podání ruky s premiérem Orbánem, které bylo určeno především pro objektivy fotografů, následovala pracovní jednání. Veřejnost se má dočkat dvou hlavních vystoupení – nejprve na společné tiskové konferenci a později na akci prezentované jako Den maďarsko-amerického přátelství, která však nese silné znaky předvolebního shromáždění.

Návštěva se však neobešla bez kontroverzí a kritiky z řad opozice. Lídr opozičního hnutí Péter Magyar se nechal slyšet, že takové kroky považuje za nepřípustné zasahování do maďarských voleb. Prohlásil, že maďarská historie se nepíše ve Washingtonu, Moskvě ani v Bruselu, ale v ulicích a na náměstích Maďarska, a odmítl vliv cizích mocností na vnitrostátní politický souboj.

Pozornost médií se soustředí i na širší souvislosti maďarské zahraniční politiky, zejména ve vztahu k Rusku. Agentura Bloomberg přišla s informací o uniklém přepisu telefonátu mezi Viktorem Orbánem a Vladimirem Putinem. Maďarský premiér měl údajně ruskému prezidentovi nabídnout své služby při organizování potenciálního mírového summitu o Ukrajině, který by se mohl konat právě v Budapešti.

Tato odhalení jen zvyšují tlak na maďarskou vládu, která je již dříve kritizována za své nadstandardní vztahy s Kremlem. V uniklých rozhovorech se prý objevily i zmínky o vzájemném obdivu k Donaldu Trumpovi a dlouholeté spolupráci sahající až do roku 2009. Pro Putina je Maďarsko podle těchto zpráv jednou z mála evropských zemí, která je pro konání podobných jednání přijatelná.

Analytici si kladou otázku, proč si J. D. Vance našel čas na cestu do Maďarska právě v době, kdy Spojené státy čelí eskalaci napětí na Blízkém východě. Podle některých expertů je Maďarsko pro hnutí MAGA jakýmsi politickým „Eldorádem“. Orbán je v těchto kruzích vnímán jako vzor konzervativního státníka a jeho politický model je často dáván za příklad pro budoucí směřování americké pravice.

Podle politologů může být Vanceova přítomnost v Budapešti také signálem určité nejistoty Donalda Trumpa ohledně Orbánova volebního výsledku. Existuje teorie, že pokud by Orbán volby prohrál, byla by to pro americké hnutí MAGA citelná rána, protože na Maďarsko sází jako na klíčového spojence při podkopávání jednoty Evropské unie.

Celá návštěva je tak provázena mimořádnými bezpečnostními opatřeními a dopravními omezeními v maďarské metropoli. I přes kritiku opozice a mezinárodní pochybnosti o vztazích s Ruskem se vládní strana snaží z přítomnosti amerického viceprezidenta vytěžit maximum pro svou politickou image a potvrdit své výsadní postavení v očích konzervativních voličů na obou stranách Atlantiku.

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.
J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Modžtaba Chámeneí

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Miloš Zeman

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím

Policisté a hasiči během velikonoční neděle zasahovali na jednom z pražských sídlišť. Důvodem bylo odložené zavazadlo s nejasným obsahem. Nakonec se v něm našlo nářadí, takže se jednalo o planý poplach. 

