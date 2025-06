Vance: USA nejsou ve válce s Íránem, Trump o útoku rozhodl pár minut před ním

„Nejsme ve válce s Íránem. Jsme ve válce s jeho jaderným programem,“ řekl Vance s tím, že sobotní útoky jsou „důkazem síly americké armády“. Rozhodnutí prý padlo na základě krátkého časového okna, kdy byl zásah proti jadernému zařízení možný. „Za šest měsíců bychom tuto možnost už nemuseli mít,“ zdůraznil viceprezident.

Dodal, že Trump se rozhodl k zásahu až „minuty před odhozením bomb“ a měl možnost operaci až do poslední chvíle zrušit. „Prezident si byl vědom závažnosti situace a učinil rozhodnutí až na základě všech dostupných informací a instinktů,“ uvedl Vance.

Klíčovým momentem podle něj bylo, když Írán přestal jednat „v dobré víře“. Zmínil také, že Trump předtím vydal vůči Teheránu „soukromé ultimátum“, jehož obsah však odmítl specifikovat.

Podle CNN Spojené státy podnikly útoky za použití letounů B-2, které shodily více než tucet takzvaných „bunker buster“ bomb – speciální munice navržené k průniku pod zemský povrch. Satelitní snímky společnosti Maxar ukazují nejméně šest kráterů v oblasti zařízení Fordo, které se nachází hluboko v horách a patří mezi nejstřeženější části íránského jaderného programu.

Satelitní fotografie rovněž odhalily rozsáhlé zčernání a popelový nános na svazích hor, což potvrzuje sílu exploze. Kromě Fordo byly zasaženy i další dvě jaderná zařízení.

Viceprezident Vance potvrdil, že Spojené státy nyní čekají na odpověď Íránu. „Je to velmi křehký moment. Během příštích 24 hodin by mohlo být jasno,“ uvedl. Zmínil i nepřímé zprávy, které se k USA z Teheránu dostávají různými kanály.

Na otázku, jak by Washington reagoval, pokud by Teherán narušil lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu, Vance odpověděl jednoznačně: „To by bylo sebevražedné. Zničili by vlastní ekonomiku.“

Viceprezident zároveň opakovaně zdůraznil, že USA nemají zájem vysílat pozemní jednotky do Íránu a odmítl obavy z eskalace. Pentagon ale podle všeho zůstává ve stavu vysoké pohotovosti.