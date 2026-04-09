Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.
Sám viceprezident připustil, že jeho cesta v týdnu před volbami je bezprecedentní. Své rozhodnutí přijet však obhajoval tím, že bylo nutné ukázat podporu Orbánovi tváří v tvář tomu, co označil za „špínu“, která se proti premiérovi v kampani šíří. Podle Vanceho bylo důležité demonstrovat, že Maďarsko má ve světě přátele, kteří oceňují práci současné vlády a považují ji za klíčového partnera pro mír.
Na Vanceho slova ostře reagovala německá vláda i mluvčí Evropské unie. Berlín odmítl, že by Brusel do voleb zasahoval, a podotkl, že samotná přítomnost amerického viceprezidenta v Maďarsku jasně ukazuje, kdo se do čeho skutečně vměšuje. Unie hodlá své znepokojení nad kroky Washingtonu tlumočit skrze diplomatické kanály.
Proti cizím zásahům se ohradil také lídr maďarské opozice Péter Magyar. Prohlásil, že maďarská historie se nepíše ve Washingtonu, Moskvě ani v Bruselu, ale v ulicích a na náměstích Maďarska. Magyar, který byl dříve součástí vládních struktur, postavil svou kampaň na kritice korupce a špatného stavu veřejných služeb, čímž se mu podařilo zmobilizovat velkou část nespokojených voličů.
Průzkumy agentury Median naznačují, že Magyarova strana Tisza by mohla v devětadevadesátičlenném parlamentu získat dokonce dvoutřetinovou většinu. Takový výsledek by opozici umožnil měnit ústavu a klíčové zákony, což by mimo jiné mohlo vést k odblokování unijních fondů. Orbánova strana Fidesz se naopak snaží voliče přesvědčit, že hlavní hrozbou pro zemi je Evropská unie a Ukrajina.
JD Vance během návštěvy zopakoval Orbánovu rétoriku, když svalil vinu za maďarské potíže na EU. Přehlídl přitom data ukazující, že Maďarsko obdrželo z unijních fondů v přepočtu na obyvatele více než kterákoliv jiná postkomunistická země, ačkoliv se za Orbánovy éry stalo nejzkorumpovanějším státem v rámci bloku. Vance také zaútočil na Volodymyra Zelenského a označil jeho dřívější kritiku Maďarska za skandální.
Americký viceprezident ocenil Orbána za to, že odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, a tvrdil, že právě maďarský premiér pomáhá Washingtonu pochopit perspektivy obou stran konfliktu. Vance se přitom nijak nevyjádřil k nedávným skandálům odhalujícím míru ruského vlivu na maďarskou vládu, včetně úniků nahrávek, na kterých ministr zahraničí Péter Szijjártó údajně nabízí ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi důvěrné informace.
Zatímco Vance bagatelizoval ruskou invazi jako pouhé „smlouvání o několik kilometrů čtverečních“, demokratičtí senátoři v USA upozorňují na rostoucí závislost Maďarska na ruské ropě. Ta od invaze stoupla ze 61 % na 93 % celkového dovozu. Podle kritiky senátorky Jeanne Shaheenové tak Orbán opakovaně brání Evropě v obraně proti agresi a posílá miliardy dolarů do Putinovy válečné pokladny.
Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?
V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.
Zdroj: Libor Novák