Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Libor Novák

9. dubna 2026 10:57

J. D. Vance a Viktor Orbán
J. D. Vance a Viktor Orbán Foto: Facebook/Viktor Orban

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.

Sám viceprezident připustil, že jeho cesta v týdnu před volbami je bezprecedentní. Své rozhodnutí přijet však obhajoval tím, že bylo nutné ukázat podporu Orbánovi tváří v tvář tomu, co označil za „špínu“, která se proti premiérovi v kampani šíří. Podle Vanceho bylo důležité demonstrovat, že Maďarsko má ve světě přátele, kteří oceňují práci současné vlády a považují ji za klíčového partnera pro mír.

Na Vanceho slova ostře reagovala německá vláda i mluvčí Evropské unie. Berlín odmítl, že by Brusel do voleb zasahoval, a podotkl, že samotná přítomnost amerického viceprezidenta v Maďarsku jasně ukazuje, kdo se do čeho skutečně vměšuje. Unie hodlá své znepokojení nad kroky Washingtonu tlumočit skrze diplomatické kanály.

Proti cizím zásahům se ohradil také lídr maďarské opozice Péter Magyar. Prohlásil, že maďarská historie se nepíše ve Washingtonu, Moskvě ani v Bruselu, ale v ulicích a na náměstích Maďarska. Magyar, který byl dříve součástí vládních struktur, postavil svou kampaň na kritice korupce a špatného stavu veřejných služeb, čímž se mu podařilo zmobilizovat velkou část nespokojených voličů.

Průzkumy agentury Median naznačují, že Magyarova strana Tisza by mohla v devětadevadesátičlenném parlamentu získat dokonce dvoutřetinovou většinu. Takový výsledek by opozici umožnil měnit ústavu a klíčové zákony, což by mimo jiné mohlo vést k odblokování unijních fondů. Orbánova strana Fidesz se naopak snaží voliče přesvědčit, že hlavní hrozbou pro zemi je Evropská unie a Ukrajina.

JD Vance během návštěvy zopakoval Orbánovu rétoriku, když svalil vinu za maďarské potíže na EU. Přehlídl přitom data ukazující, že Maďarsko obdrželo z unijních fondů v přepočtu na obyvatele více než kterákoliv jiná postkomunistická země, ačkoliv se za Orbánovy éry stalo nejzkorumpovanějším státem v rámci bloku. Vance také zaútočil na Volodymyra Zelenského a označil jeho dřívější kritiku Maďarska za skandální.

Americký viceprezident ocenil Orbána za to, že odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, a tvrdil, že právě maďarský premiér pomáhá Washingtonu pochopit perspektivy obou stran konfliktu. Vance se přitom nijak nevyjádřil k nedávným skandálům odhalujícím míru ruského vlivu na maďarskou vládu, včetně úniků nahrávek, na kterých ministr zahraničí Péter Szijjártó údajně nabízí ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi důvěrné informace.

Zatímco Vance bagatelizoval ruskou invazi jako pouhé „smlouvání o několik kilometrů čtverečních“, demokratičtí senátoři v USA upozorňují na rostoucí závislost Maďarska na ruské ropě. Ta od invaze stoupla ze 61 % na 93 % celkového dovozu. Podle kritiky senátorky Jeanne Shaheenové tak Orbán opakovaně brání Evropě v obraně proti agresi a posílá miliardy dolarů do Putinovy válečné pokladny.

Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.
Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023

Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.

USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde

Zatímco se svět snaží zorientovat v tom, čeho bylo úterním oznámením o příměří mezi USA a Íránem skutečně dosaženo, jedna mocnost se podle webu The Guardian již nyní jeví jako jasný vítěz. Čína sklízí uznání za to, že dotlačila Írán k jednacímu stolu, čímž výrazně posílila svou roli klíčového regionálního zprostředkovatele. V čínských médiích se objevují komentáře, které Peking vykresluje jako „dospělého v místnosti“, jenž dokáže řešit mezinárodní krize zodpovědněji než západní mocnosti.

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.

Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejnovějším rozhovoru ostře zkritizoval postoj Spojených států k Rusku. Podle něj Washington záměrně ignoruje přesvědčivé důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu s útoky na americké základny na Blízkém východě. Zelenskyj tvrdí, že důvodem této nečinnosti je nepochopitelná důvěra, kterou administrativa Donalda Trumpa chová vůči Vladimiru Putinovi.

Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství

Během jediného dne prošel americký prezident Donald Trump radikální změnou postojů, když nejprve hrozil íránské civilizaci totální zkázou, aby vzápětí označil íránský desetibodový plán za funkční základ pro vyjednávání v Pákistánu. Uzavřené příměří znamená především úlevu pro civilisty v celém regionu Blízkého východu, kteří byli pod palbou od vypuknutí války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem na konci února. Tato pauza v bojích se však netýká obyvatel Libanonu, na který Izrael po prohlášení, že se na něj klid zbraní nevztahuje, zahájil vlnu ničivých náletů.

Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár

Českou atletiku zasáhla velmi smutná zpráva. Krátce před 71. narozeninami zemřel legendární diskař Imrich Bugár, mistr světa a stříbrný olympijský medailista. Bugár je stále držitelem československého rekordu v hodu diskem. 

Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO

Generální tajemník Nato Mark Rutte se ve středu ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po této schůzce za zavřenými dveřmi Rutte prohlásil, že šéf Bílého domu je viditelně zklamán přístupem svých spojenců. Trumpovi vadí především to, že se ostatní členské země odmítly zapojit do probíhajícího válečného konfliktu s Íránem.

Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit

Křehké čtrnáctidenní příměří mezi Spojenými státy a Íránem prochází hned v prvních hodinách zatěžkávací zkouškou. Americký viceprezident JD Vance se k aktuální situaci vyjádřil během své cesty z Maďarska zpět do vlasti. Naznačil, že Izrael by mohl v nadcházejících dnech své vojenské operace v Libanonu poněkud utlumit, aby prokázal dobrou vůli vůči Washingtonu a podpořil úspěch dalších diplomatických jednání s Teheránem.

Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude dodávat vojenské zbraně Íránu. Šéf Bílého domu to oznámil na své sociální síti Truth Social s tím, že tato opatření by se týkala veškerého zboží prodávaného do Spojených států a neexistovaly by z nich žádné výjimky. Tento krok má sloužit jako nástroj k vynucení stability po nedávno oznámeném dvoutýdenním příměří.

Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel

Vztahy mezi Pražským hradem a Úřadem vlády vstupují do další fáze diplomatického přetlačování. Prezident Petr Pavel zaslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální dopis, v němž jasně deklaruje svůj záměr vést delegaci České republiky na nadcházejícím summitu NATO. Ten se má uskutečnit počátkem července v turecké Ankaře a očekává se, že půjde o jedno z nejdůležitějších setkání aliančních lídrů v posledních letech.

Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump

Situace na Blízkém východě se po vyhlášení čtrnáctidenního příměří dramaticky vyostřuje a dohoda mezi Washingtonem a Teheránem čelí první vážné zkoušce. Íránská polooficiální tisková agentura Fars oznámila, že Teherán zastavil provoz ropných tankerů přes strategický Hormuzský průliv. Toto rozhodnutí přišlo jako přímá reakce na masivní izraelské útoky v Libanonu, které Írán vnímá jako hrubé porušení dohodnutého klidu zbraní.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.

Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023

Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.

Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán v rámci vyjednaného příměří přistoupil na klíčovou podmínku, kterou v minulosti striktně odmítal – úplné zastavení obohacování uranu. Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat na odstranění veškerého jaderného materiálu. Podle jeho slov USA pomohou „vykopat“ a zlikvidovat vysoce obohacený uran, který zůstal pohřben v troskách íránských zařízení po loňských náletech.

Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu

Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko“ definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.

Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří

Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.

Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského

Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

Zdroj: Libor Novák

