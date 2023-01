Ve Francii se jedná o zavedení školních uniforem

Podle návrhu, o kterém jedná francouzské Národní shromáždění, by byly uniformy povinné na státních školách. Macronová tvrdí, že po zavedení stejnokrojů by žáci ušetřili čas, protože by bylo jasné, co si mají vzít na sebe, i peníze, neboť by jim odpadly výdaje spojené s nákupem značkového oblečení.

Autorem příslušného návrhu zákona je poslanec krajně pravicového Národního sdružení Roger Chudeau, který chce, aby každá státní škola měla uniformu ve svých barvách. Odstranilo by to podle něho sociální bariéry mezi studenty i zabránilo tomu, aby děti do školy nosily takové oblečení, které je typické pro určitá náboženství nebo etnické skupiny. Chudeau tvrdí, že francouzský sekulární vzdělávací systém je ve stále větší míře v ohrožení.

Ministr školství Pap Ndiaye tento návrh nepodporuje. Rozhodnout o případném zavedení uniforem by podle něho měly jednotlivé školy. "Upozorňuju ty, kdo si myslí, že nošení uniformy kouzlem vyřeší problémy, ať jde o problémy se značkovým oblečením, doplňky nebo se sluchátky... Uniformy problém nevyřeší," řekl.

BBC připomíná, že do 60. let minulého století se ve Francii běžně nosily košilové zástěry, které chránily oblečení žáků před skvrnami od inkoustu. Přestaly se používat, když se rozšířila kuličková pera. Nicméně ve francouzských zámořských územích v Karibiku se uniformy ve školách nosí. Běžné jsou také na středních vojenských školách.