Velká Británie plánuje evakuaci stovek nemocných a zraněných dětí z Gazy

„Pokračujeme v plánech na evakuaci dalších dětí z Gazy, které potřebují urgentní lékařskou péči, a to včetně převezení do Spojeného království na specializované ošetření, kde nabídnme nejlepší možnosti pro jejich léčbu,“ uvedl podle The Guardian mluvčí vlády. Podrobnosti budou zveřejněny v nadcházejících týdnech.

Podle údajů UNICEF bylo od vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem v říjnu 2023 v Gaze zabito nebo zraněno více než 50 000 dětí. Lídr Labouristů Keir Starmer minulý týden uvedl, že Británie „urychluje“ úsilí o přivezení dětí do léčby.

Vládní iniciativa bude probíhat paralelně s programem organizace Project Pure Hope, která se specializuje na zajišťování soukromé péče pro nemocné a zraněné děti z Gazy. Prostřednictvím této organizace se 15letý Majd al-Shagnobi stal prvním palestinským dítětem, které bylo letecky převezeno do Británie na léčbu zranění způsobených válkou. Potřeboval složitou operaci obličeje poté, co mu tankový granát zničil čelist při pokusu o přístup k humanitární pomoci.

Mezitím organizace Project Pure Hope získala víza pro dvě dívky z Gazy, 13letou Ramu a 5letou Ghenu, které podstoupily operace financované soukromými dárci na léčbu dlouhodobých zdravotních problémů.

Zprávy o vládních plánech přišly po politickém tlaku v Británii, kdy více než 100 poslanců podepsalo dopis, v němž vyzývali ministry k evakuaci 30 těžce nemocných dětí do Británie. Zpráva výboru pro zahraniční záležitosti z konce července uvádí, že ministři „odmítli podpořit evakuaci kriticky zraněných dětí do Spojeného království“, která by zahrnovala koordinaci cestovních povolení, zdravotních víz a bezpečnou dopravu do Británie, kde by děti dostaly specializovanou péči.

Podle informací deníku Sunday Times by vláda mohla v rámci svého programu evakuovat až 300 dětí z Gazy. Děti budou doprovázeny rodičem nebo opatrovníkem a v případě potřeby i sourozenci. Před cestou bude probíhat biometrická kontrola.

Organizace Project Pure Hope vítá tuto vládní iniciativu a nabízí svou zkušenost s úspěšnými evakuacemi. „Náš model může pomoci zajistit, aby Británie jednala rychle a efektivně, takže každé dítě, které potřebuje urgentní péči, bude mít nejlepší šanci na přežití a uzdravení,“ uvedl mluvčí.

Organizace již od listopadu 2023 vyzývá vládu, aby vytvořila podobný program jako ten, který byl vytvořen pro ukrajinské uprchlíky. Spojené království také spolupracuje s jordánskou vládou na dopravení letecké pomoci do Gazy.

Keir Starmer také oznámil, že Spojené království uzná v září palestinský stát, pokud Izrael nepřistoupí na příměří, neumožní dodání humanitární pomoci do Gazy, nepřestane anektovat území na Západním břehu a neangažuje se v mírovém procesu vedoucímu k vyřešení ve formě dvoustátního uspořádání.