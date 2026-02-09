„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Libor Novák

9. února 2026 10:59

Očkování, ilustrační foto
Očkování, ilustrační foto Foto: Pixabay

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

„Vezměte si prosím tu vakcínu,“ apeloval Oz v rozhovoru pro televizi CNN s tím, že pro stávající problém existuje jasné řešení. Podle jeho slov sice nejsou všechny nemoci stejně nebezpečné a ne všichni lidé jsou k nim stejně náchylní, ale spalničky patří mezi ty, proti kterým by se lidé rozhodně měli nechat očkovat. Tato slova jsou v přímém kontrastu s dlouhodobými postoji jeho nadřízeného, ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr.

Kennedy se v minulosti opakovaně vyjadřoval skepticky ohledně bezpečnosti i nezbytnosti vakcín. Ozův apel přichází v kritické chvíli, kdy Jižní Karolína čelí rozsáhlé epidemii čítající stovky případů. Tato vlna nákazy již překonala počty zaznamenané během loňského vypuknutí spalniček v Texasu. Další ohniska byla identifikována na hranicích států Utah a Arizona a případy hlásí i řada dalších oblastí.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou děti, které čelí následkům rostoucí skepse vůči očkování. Odborníci na veřejné zdraví varují, že nedůvěra veřejnosti pohání návrat nemoci, která byla v USA dříve považována za vymýcenou. Jen za letošní leden země zaznamenala čtvrtinu celkového počtu případů potvrzených za celý loňský rok, a šíření nákazy zatím nevykazuje známky zpomalení.

Federální úřady dosud k situaci většinou mlčely, přičemž Ozovo prohlášení je prvním významným výstupem z vládních kruhů. Naprostá většina pacientů v aktuálních ohniscích není očkována. Loni přitom ministr Kennedy prezentoval vakcínu proti spalničkám jako otázku osobní volby a u této vysoce nakažlivé choroby doporučoval neprověřené způsoby léčby.

Sám doktor Oz se v minulosti přikláněl ke Kennedyho kampani za „zdravější Ameriku“, která usiluje o přeměnu potravinového řetězce a odmítání povinného očkování. Loni v jednom z rozhovorů zpochybňoval účinnost vakcín proti chřipce a označoval je za kontroverzní. Místo očkování tehdy Američanům radil, aby o sebe pečovali a snažili se chřipku „přemoci“ vlastní imunitou.

Aktuální výzva k očkování proti spalničkám však naznačuje určitý posun v rétorice v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci. Spalničky jsou extrémně infekční a pro neočkovanou populaci představují vážné riziko, které může vést k těžkým komplikacím. Veřejnost nyní sleduje, zda se k Ozově výzvě připojí i další vládní činitelé, nebo zda zůstane ojedinělým hlasem v jinak skepticky naladěné administrativě.

Situace v Jižní Karolíně a dalších státech ukazuje, že bez dostatečné proočkovanosti se dříve potlačené choroby mohou rychle vrátit do běžné populace. Odborníci zdůrazňují, že pro udržení kolektivní imunity je nezbytné, aby byla hladina proočkovanosti velmi vysoká. Jakýkoli pokles pod kritickou hranici otevírá dveře pro nekontrolované šíření viru, kterému nyní Spojené státy čelí.

Zatímco Oz nyní vakcínu proti spalničkám doporučuje, federální vláda dosud nespustila žádnou celonárodní osvětovou kampaň, která by pomohla nárůst případů zastavit. Absence jednotného postupu a jasných informací z nejvyšších míst může podle analytiků přispívat k dalšímu šíření chaosu mezi rodiči. Očekává se, že tlak na ministerstvo zdravotnictví v příštích týdnech poroste úměrně s počtem nově nakažených.

Ztráta statusu země s eliminovanými spalničkami by pro americké zdravotnictví znamenala významný krok zpět. Tento titul země držela díky úspěšným očkovacím programům několik desetiletí. Nyní však kombinace politických postojů a narůstající nedůvěry v lékařskou vědu ohrožuje jeden z největších úspěchů veřejného zdraví v moderní historii USA.

Související

Žloutenka Původní zpráva

Žloutenka je na vzestupu, letos v Česku zabila už 10 lidí. Šíří se také svrab a spalničky

Letní sezóna přináší výrazný nárůst infekčních onemocnění. Klíšťová encefalitida, spalničky i virová hepatitida A podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové ohrožují stále více lidí, zejména kvůli nízké proočkovanosti a podcenění prevence. Letos bylo v Česku zaznamenáno již 928 případů hepatitidy A, kvůli které zemřelo už deset lidí. Roste i výskyt svrabu. Nejhorší situace je v Praze, kde hygienici řeší více než 300 případů žloutenky typu A.
Spalničky

Varování před spalničkami: Počet případů v Evropě dosáhl rekordního maxima

Britští zdravotníci varují rodiny plánující letní dovolenou nebo návštěvy příbuzných v zahraničí, že Evropou a dalšími regiony se šíří nebezpečné epidemie spalniček. Vzhledem k dramatickému nárůstu případů v zemích jako Francie, Španělsko, Itálie či Německo, doporučuje britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) lidem zkontrolovat, zda jsou oni i jejich děti plně očkováni proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR).

Více souvisejících

Spalničky očkování USA (Spojené státy americké)

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

Očkování, ilustrační foto

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

Donald Trump

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

Jimmy Lai

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Soudy, ilustrační fotografie.

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

Policie ČR, ilustrační fotografie.

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

Metoděj Jílek

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

Markéta Davidová

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

Zuzana Maděrová

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

Ilustrační fotografie.

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

