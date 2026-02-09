„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.
„Vezměte si prosím tu vakcínu,“ apeloval Oz v rozhovoru pro televizi CNN s tím, že pro stávající problém existuje jasné řešení. Podle jeho slov sice nejsou všechny nemoci stejně nebezpečné a ne všichni lidé jsou k nim stejně náchylní, ale spalničky patří mezi ty, proti kterým by se lidé rozhodně měli nechat očkovat. Tato slova jsou v přímém kontrastu s dlouhodobými postoji jeho nadřízeného, ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr.
Kennedy se v minulosti opakovaně vyjadřoval skepticky ohledně bezpečnosti i nezbytnosti vakcín. Ozův apel přichází v kritické chvíli, kdy Jižní Karolína čelí rozsáhlé epidemii čítající stovky případů. Tato vlna nákazy již překonala počty zaznamenané během loňského vypuknutí spalniček v Texasu. Další ohniska byla identifikována na hranicích států Utah a Arizona a případy hlásí i řada dalších oblastí.
Nejvíce zasaženou skupinou jsou děti, které čelí následkům rostoucí skepse vůči očkování. Odborníci na veřejné zdraví varují, že nedůvěra veřejnosti pohání návrat nemoci, která byla v USA dříve považována za vymýcenou. Jen za letošní leden země zaznamenala čtvrtinu celkového počtu případů potvrzených za celý loňský rok, a šíření nákazy zatím nevykazuje známky zpomalení.
Federální úřady dosud k situaci většinou mlčely, přičemž Ozovo prohlášení je prvním významným výstupem z vládních kruhů. Naprostá většina pacientů v aktuálních ohniscích není očkována. Loni přitom ministr Kennedy prezentoval vakcínu proti spalničkám jako otázku osobní volby a u této vysoce nakažlivé choroby doporučoval neprověřené způsoby léčby.
Sám doktor Oz se v minulosti přikláněl ke Kennedyho kampani za „zdravější Ameriku“, která usiluje o přeměnu potravinového řetězce a odmítání povinného očkování. Loni v jednom z rozhovorů zpochybňoval účinnost vakcín proti chřipce a označoval je za kontroverzní. Místo očkování tehdy Američanům radil, aby o sebe pečovali a snažili se chřipku „přemoci“ vlastní imunitou.
Aktuální výzva k očkování proti spalničkám však naznačuje určitý posun v rétorice v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci. Spalničky jsou extrémně infekční a pro neočkovanou populaci představují vážné riziko, které může vést k těžkým komplikacím. Veřejnost nyní sleduje, zda se k Ozově výzvě připojí i další vládní činitelé, nebo zda zůstane ojedinělým hlasem v jinak skepticky naladěné administrativě.
Situace v Jižní Karolíně a dalších státech ukazuje, že bez dostatečné proočkovanosti se dříve potlačené choroby mohou rychle vrátit do běžné populace. Odborníci zdůrazňují, že pro udržení kolektivní imunity je nezbytné, aby byla hladina proočkovanosti velmi vysoká. Jakýkoli pokles pod kritickou hranici otevírá dveře pro nekontrolované šíření viru, kterému nyní Spojené státy čelí.
Zatímco Oz nyní vakcínu proti spalničkám doporučuje, federální vláda dosud nespustila žádnou celonárodní osvětovou kampaň, která by pomohla nárůst případů zastavit. Absence jednotného postupu a jasných informací z nejvyšších míst může podle analytiků přispívat k dalšímu šíření chaosu mezi rodiči. Očekává se, že tlak na ministerstvo zdravotnictví v příštích týdnech poroste úměrně s počtem nově nakažených.
Ztráta statusu země s eliminovanými spalničkami by pro americké zdravotnictví znamenala významný krok zpět. Tento titul země držela díky úspěšným očkovacím programům několik desetiletí. Nyní však kombinace politických postojů a narůstající nedůvěry v lékařskou vědu ohrožuje jeden z největších úspěchů veřejného zdraví v moderní historii USA.
Spalničky , očkování , USA (Spojené státy americké)
