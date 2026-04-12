Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní

Maďarsko zažívá mimořádný volební den, který podle dosavadních čísel směřuje k historicky rekordní účasti. Podle údajů Národního volebního úřadu (NVI) odevzdalo do 15. hodiny svůj hlas již 66,01 % registrovaných voličů, což představuje téměř pět milionů lidí. Přestože dynamika růstu v odpoledních hodinách mírně zpomalila, zájem o volby zůstává nebývale vysoký a výrazně překonává i dosud rekordní rok 2018.
Současná čísla naznačují, že by celková volební účast mohla atakovat hranici 84 až 85 %. To by znamenalo zásadní změnu oproti minulým volbám v roce 2022, kdy se účast pohybovala kolem 70 %. Podle politologů za tímto jevem stojí extrémně vyostřený politický souboj a vysoká míra mobilizace obou hlavních táborů, tedy vládní strany Fidesz a opoziční strany Tisza.
Zajímavostí je pohled na geografické rozložení aktivity voličů. Nejvyšší účast tradičně vykazuje Budapešť, kde do 15. hodiny odvolilo přes 69 % občanů. Velmi podobná čísla však hlásí i Pešťská župa, což potvrzuje vysokou mobilizaci v centrální části země. Naopak nejnižší, i když stále vysokou účast, zaznamenaly župy Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Bereg, kde se pohybovala těsně nad 60 %.
Průběh voleb však narušilo několik incidentů. V Miskolci byla v odpoledních hodinách kvůli anonymní bombové hrozbě přerušena činnost hned ve třech volebních okrscích. Budovu místního kulturního střediska museli prohledat pyrotechnici se speciálně vycvičenými psy. Po zhruba půlhodinové pauze, během níž na ulici čekaly desítky voličů, byla hrozba vyloučena a hlasování mohlo pokračovat.
Miskolc se potýkal i s dalšími komplikacemi, které ztěžovaly lidem přístup k urnám. V jedné z částí města došlo k vážné dopravní nehodě, která si vyžádala úplné uzavření hlavní silnice. Doprava byla odkláněna přes vedlejší ulice, což způsobilo zácpy právě v okolí volebních místností. Místní úřady nicméně ujistily, že každý, kdo se do 19. hodiny postaví do fronty, bude mít možnost odvolit.
Analytici upozorňují, že tato „bitva o účast“ může mít drtivý dopad na menší politické subjekty. Pokud se celkový počet odevzdaných hlasů skutečně vyšplhá nad 80 %, hrozí Demokratické koalici (DK), recesistické Straně dvouhlavého psa (MKKP) a možná i hnutí Mi Hazánk, že se nedostanou přes pětiprocentní práh. Parlament by se tak mohl stát arénou pouze dvou nejsilnějších hráčů.
Politolog Gábor Fodor pro index.hu poznamenal, že intenzita kampaně byla v posledních týdnech nevídaná. Zejména u Viktora Orbána si všímá energie, kterou do mobilizace voličů vložil, což podle něj naznačuje, jak moc jsou tyto volby vnímány jako přelomové. Zároveň však varuje před předčasnými závěry – vysoká účast automaticky neznamená vítězství jedné či druhé strany, protože motivace voličů mohou být velmi různorodé.
Premiér Viktor Orbán na sociálních sítích znovu apeloval na své příznivce s varováním, že dnešní rozhodnutí nebude možné zítra vzít zpět. Napětí v zemi je cítit na každém kroku, což dokládají i stížnosti podané k Národní volební komisi, například proti aktivitám publicisty Róberta Puzséra a jeho nedávnému koncertu, který byl některými vnímán jako nepřípustná kampaň.
Vzhledem k předpokládaným těsným výsledkům a vysokému počtu odevzdaných hlasů se očekává, že sčítání bude letos mimořádně napínavé. Rozhodující roli mohou sehrát i hlasy ze zahraničí, jejichž zpracování může finální vyhlášení výsledků posunout o několik dní. Maďarsko tak pravděpodobně čeká noc plná nejistoty, která rozhodne o budoucím politickém směřování země na další čtyři roky.
Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi
Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.
Zdroj: Libor Novák