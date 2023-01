Vysoké účty za energie už neklesnou, prohlásil expert a řekl proč

Opedal v této souvislosti poznamenal, že daně z mimořádných zisků, které evropské vlády zavedly v reakci na výrazný růst cen ropy a plynu, mají vliv na investice do projektů v Británii. Výrazný růst cen energetických surovin znamená, že mnoho firem v tomto odvětví má za loňský rok citelně vyšší zisk než v předchozích letech.

Velkoobchodní ceny energií vzrostly, když vlády začaly uvolňovat omezení zavedená v souvislosti s pandemií covidu-19. Loni na jaře se jejich růst ještě zvýraznil po začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu, po které Evropská unie začala odmítat plyn z Ruska. V posledních týdnech ceny plynu díky teplejšímu počasí v Evropě klesají a jsou nižší než před válkou na Ukrajině.

Domácnosti v Británii před pandemií platily ročně za energie kolem 1300 liber (35.200 Kč/2900 Kč za měsíc), zatímco v současné době typická britská domácnost platí i se započtením státní pomoci asi 2500 liber (67.600 Kč) za rok, respektive 5600 Kč za měsíc. To je hlavní důvod, který podle ekonomů přispívá ke krizi životních nákladů.

Opedal řekl, že v Evropě dochází k jakémusi přepojování celého energetického systému, zejména poté, co evropské země přestaly odebírat plyn z Ruska. Zapotřebí je proto obrovských investic do obnovitelných zdrojů energie, včetně například většího využívání vodíku.

"Bude to vyžadovat velké investice, které je potřeba zaplatit. Předpokládal bych tedy, že účty za energie mohou být o něco vyšší než v minulosti, ale ne tak nestálé a vysoké jako dnes," řekl Opedal.

Equinor vydělává hlavně na těžbě ropy a zemního plynu a patří k největším energetickým společnostem v Evropě. Působí ve 36 zemích světa včetně Británie. Loni ve třetím čtvrtletí firma vytvořila zisk před zdaněním 24,3 miliardy USD (asi 538 miliard Kč) ve srovnání se ziskem 9,7 miliardy USD ve stejném období předchozího roku.

Při pohledu do budoucna Opedal řekl, že k energii je nutné přistupovat jako k něčemu, čeho není dostatek. "Myslím, že jsme v minulosti měli hodně levnější energie a pravděpodobně jsme jí část promrhali. Proto se musíme ujistit, že teď investujeme správně," dodal. Každý by měl podle něj spotřebovávat co nejméně energie.

Opedal o výhledu cen energií hovořil před zahájením výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, které je každoročním setkáním politických a obchodních lídrů. Letošní setkání, které se koná od 16. do 20. ledna, dostalo podtitul Spolupráce v roztříštěném světě.