Witkoff radil Rusku, jak jednat s Trumpem, odhalují uniklé hovory. Podle USA je to v pořádku, Rusko je pobouřeno

Americký prezident Donald Trump se vyjádřil k přepisu rozhovoru, který mezi jeho zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a poradcem Vladimira Putina zveřejnila agentura Bloomberg. Trump prohlásil, že v jednání svého zástupce nevidí nic neobvyklého, a označil to za „standardní věc“, která je součástí práce vyjednavače.
Na palubě prezidentského letadla Air Force One Trump novinářům sdělil, že je to běžný postup. Uvedl, že Witkoff musí dohodu „prodat Ukrajině a musí prodat Ukrajinu Rusku“. Přesně to podle něj dělá každý, kdo se snaží uzavřít nějakou dohodu.
Trump zdůraznil, že efektivní vyjednávací proces vždy zahrnuje určitou míru tlaku a přesvědčování na obě strany konfliktu. Prezident pronesl, že si sice osobně uniklou nahrávku neposlechl, ale tento vyjednávací přístup považuje za naprosto normální. Dále řekl, že to je velice standardní forma vyjednávání a předpokládá, že stejné argumenty říká Witkoff i Ukrajině. Každá strana totiž musí něco dát a něco získat.
Agentura Bloomberg zveřejnila přepis telefonního hovoru, ve kterém Witkoff radil poradci ruského lídra Juriji Ušakovovi, jak by Rusko mělo prezentovat své návrhy „mírové dohody“ prezidentu Trumpovi.
Další hovor mezi Ušakovem a Putinovým zvláštním vyslancem Kirillem Dmitrijevem naznačuje, že původní takzvaný 28bodový „mírový plán“ byl připraven Putinovými poradci. Očekávalo se, že ho Witkoff představí jako svou vlastní iniciativu.
Ušakov, hlavní poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku, ostře odsoudil únik přepisu hovoru mezi ním a Witkoffem. Ušakov prohlásil, že zveřejnění má za cíl zasahovat do budování vztahů mezi Moskvou a Washingtonem, právě v době, kdy se formuje potenciální mírová dohoda pro ukončení války na Ukrajině.
Po Witkoffových rozhovorech s ruskými představiteli se objevil původní 28bodový návrh plánu, který Ukrajina a její evropští spojenci kritizovali jako rovný kapitulaci vůči Moskvě. Ušakov ve středu v rozhovoru pro kanál Russia 1 uvedl, že s Witkoffem mluví „poměrně často“, ale odmítl komentovat obsah jejich konverzací.
Ruský poradce se ptal, proč je takový zájem o zveřejňování rozhovorů a za jakým účelem se to děje. Podle něj je to snaha o vměšování a stěží to směřuje ke zlepšení vztahů. Ušakov dodal, že vztahy se nyní pracně budují, a to právě prostřednictvím takových kontaktů, včetně telefonických.
Zahraničněpolitický poradce Kremlu potvrdil, že bylo dosaženo „předběžné dohody“ o tom, že Witkoff příští týden navštíví Moskvu. Doprovázet ho má „řada dalších členů [Trumpovy] administrativy, kteří se zabývají ukrajinskými záležitostmi“. Ušakov trvá na tom, že podstata jeho rozhovorů s Witkoffem je „důvěrná“. Prohlásil, že ji nekomentuje a nikdo by ji komentovat neměl. Zároveň se kriticky ptal, kde takové informace vůbec získávají a kdo je vynáší nebo odposlouchává.
Českou hereckou obec zasáhla v posledním listopadovém týdnu smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřela významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Informovala o tom Herecká asociace.
Zdroj: Jan Hrabě