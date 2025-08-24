Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli.
Moscow International Film Week se v ruském hlavním městě koná dnes a zítra. Podle webových stránek akce proběhla Allenova lekce v 17 hodin místního času. Moderovat ji měl ruský režisér a producent Fjodor Bondarčuk. "Zúčastní se prostřednictvím videohovoru," sdělili pořadatelé festivalu ruské státní agentuře TASS.
Podle organizátorů se měla vést konverzace o filmu, životě, životních holbách, inspiraci či profesní cti. "Atmosféra důvěrného dialogu přinese pohled do vnitřního světa filmaře, odhalí, jak vznikají příběhy, které se staly ikonickými, a přinese některé osobní reflexe," píše se na již zmíněném webu.
Allen se festivalu účastní v den, kdy se na sousední Ukrajině slaví Den nezávislosti, přičemž Kyjev už tři a půl roku vzdoruje plnohodnotné ruské invazi. Allenova země, tedy Spojené státy americké, v posledních týdnech zintenzivnila snahu o diplomatické vyřešení konfliktu. Prezident Trump se nejprve sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem a následně i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky.
Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda.
Trump v pátek zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet.
