Z Bílého domu vylezl další bizár. Trump nabízí slevy, které jsou matematicky nemožné

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší se během slyšení v Senátu pokusil obhájit matematicky nesmyslná tvrzení prezidenta Donalda Trumpa o slevách na léky. Prezident opakovaně uvádí, že zajistil snížení cen léků na předpis o 400 až 1 500 procent, což je z logického i matematického hlediska nemožné.
Během středečního slyšení před senátním výborem pro finance Kennedy argumentoval, že prezident používá odlišný způsob výpočtu. Jako příklad uvedl lék v hodnotě 600 dolarů, jehož cena byla snížena na 10 dolarů. Podle ministra se v takovém případě jedná o šestisetprocentní snížení ceny.
Tento výklad však naráží na základní pravidla matematiky. Snížení ceny z 600 na 10 dolarů představuje slevu ve výši zhruba 98 procent. Sleva vyšší než 100 procent by znamenala, že cena léku klesla na nulu, nebo by dokonce implikovala, že farmaceutická společnost platí zákazníkovi za to, že si produkt odebere.
Debata se odehrála v rámci diskuse o platformě TrumpRx, kterou stát provozuje. Senátorka za Demokratickou stranu Elizabeth Warrenová využila příležitost k dotazování ministra Kennedyho na konkrétní příklady cen léků na tomto portálu ve srovnání s běžnými cenami generických léčiv v běžných lékárnách, jako je například řetězec Costco.
Senátorka upozornila na případ léku Protonix, kde uživatelé služby TrumpRx často platí výrazně vyšší částky než v běžné distribuci. Warrenová poukázala na to, že tyto rozdíly jsou v přímém rozporu s proklamovanými úsporami, které administrativa prezentuje jako revoluční úspěch.
Warrenová během slyšení neopomněla ironicky podotknout, že pokud by platila prezidentova tvrzení o slevách přesahujících tisíc procent, farmaceutické firmy by vlastně měly zákazníkům za odběr léků platit. Kennedy se zpočátku k otázce cen nevyjádřil a zaměřil se pouze na obhajobu prezidentovy specifické metody výpočtu.
Donald Trump s těmito tvrzeními vystupuje od chvíle, kdy začal prosazovat projekt TrumpRx, zahrnující dohody s farmaceutickými společnostmi o snížení některých cen. Prezident se opakovaně obořil na média za to, že jeho tvrzení o slevách odmítají opakovat nebo že upozorňují na jejich matematickou nesmyslnost.
V lednu Trump vyjádřil frustraci z toho, že jeho údajně největší snížení cen léků v historii není dostatečně reflektováno. Později začal do svých výroků vnášet prvek subjektivity, když prohlásil, že konečné procento slevy závisí na tom, jakým způsobem se rozhodnete ji vypočítat.
Prezident dokonce připustil, že je možné pracovat s různými čísly podle toho, jak je tvrzení formulováno. Ještě koncem března trval na tom, že dosáhl slev v řádech stovek procent. Podle Trumpa jsou takové výpočty legitimní alternativou k běžným cenovým statistikám, které nikdo jiný v historii dosud nepředvedl.
Zdroj: Libor Novák