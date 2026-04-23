Z Bílého domu vylezl další bizár. Trump nabízí slevy, které jsou matematicky nemožné

Libor Novák

23. dubna 2026 14:05

Foto: The White House

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší se během slyšení v Senátu pokusil obhájit matematicky nesmyslná tvrzení prezidenta Donalda Trumpa o slevách na léky. Prezident opakovaně uvádí, že zajistil snížení cen léků na předpis o 400 až 1 500 procent, což je z logického i matematického hlediska nemožné.

Během středečního slyšení před senátním výborem pro finance Kennedy argumentoval, že prezident používá odlišný způsob výpočtu. Jako příklad uvedl lék v hodnotě 600 dolarů, jehož cena byla snížena na 10 dolarů. Podle ministra se v takovém případě jedná o šestisetprocentní snížení ceny.

Tento výklad však naráží na základní pravidla matematiky. Snížení ceny z 600 na 10 dolarů představuje slevu ve výši zhruba 98 procent. Sleva vyšší než 100 procent by znamenala, že cena léku klesla na nulu, nebo by dokonce implikovala, že farmaceutická společnost platí zákazníkovi za to, že si produkt odebere.

Debata se odehrála v rámci diskuse o platformě TrumpRx, kterou stát provozuje. Senátorka za Demokratickou stranu Elizabeth Warrenová využila příležitost k dotazování ministra Kennedyho na konkrétní příklady cen léků na tomto portálu ve srovnání s běžnými cenami generických léčiv v běžných lékárnách, jako je například řetězec Costco.

Senátorka upozornila na případ léku Protonix, kde uživatelé služby TrumpRx často platí výrazně vyšší částky než v běžné distribuci. Warrenová poukázala na to, že tyto rozdíly jsou v přímém rozporu s proklamovanými úsporami, které administrativa prezentuje jako revoluční úspěch.

Warrenová během slyšení neopomněla ironicky podotknout, že pokud by platila prezidentova tvrzení o slevách přesahujících tisíc procent, farmaceutické firmy by vlastně měly zákazníkům za odběr léků platit. Kennedy se zpočátku k otázce cen nevyjádřil a zaměřil se pouze na obhajobu prezidentovy specifické metody výpočtu.

Donald Trump s těmito tvrzeními vystupuje od chvíle, kdy začal prosazovat projekt TrumpRx, zahrnující dohody s farmaceutickými společnostmi o snížení některých cen. Prezident se opakovaně obořil na média za to, že jeho tvrzení o slevách odmítají opakovat nebo že upozorňují na jejich matematickou nesmyslnost.

V lednu Trump vyjádřil frustraci z toho, že jeho údajně největší snížení cen léků v historii není dostatečně reflektováno. Později začal do svých výroků vnášet prvek subjektivity, když prohlásil, že konečné procento slevy závisí na tom, jakým způsobem se rozhodnete ji vypočítat.

Prezident dokonce připustil, že je možné pracovat s různými čísly podle toho, jak je tvrzení formulováno. Ještě koncem března trval na tom, že dosáhl slev v řádech stovek procent. Podle Trumpa jsou takové výpočty legitimní alternativou k běžným cenovým statistikám, které nikdo jiný v historii dosud nepředvedl.

včera

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Související

Arc de Trump

Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě

Bílý dům oficiálně odhalil ambiciózní plány na výstavbu monumentálního vítězného oblouku, který má vyrůst přímo v hlavním městě Spojených států. Projekt, pro nějž se vžil název „Arc de Trump“, představil sám prezident Donald Trump. Ten neskrývá nadšení a na sociálních sítích uvedl, že půjde o největší a nejkrásnější triumfální oblouk na celém světě, který bude sloužit Američanům po mnoho nadcházejících desetiletí.

před 12 minutami

Agrofert

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

před 51 minutami

před 1 hodinou

Kanye West

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

před 2 hodinami

Petr Fiala

Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Írán, ilustrační foto

Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Jaro na Petříně

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.

včera

Energetika

Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CNN varoval před odkládáním jednání o ukončení ruské agrese. Přiznal, že pozornost mezinárodního společenství se nyní výrazně přesunula k válce v Íránu, což považuje za velké riziko pro svou zemi. Domnívá se, že vyjednávání o budoucnosti Ukrajiny nelze podmiňovat tím, až skončí konflikt na Blízkém východě.

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

Aktualizováno včera

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

včera

včera

včera

včera

Cenny pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

včera

včera

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy