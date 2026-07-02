Z maďarského velvyslanectví v Bruselu operovala špionážní síť, odhalilo vyšetřování

Libor Novák

2. července 2026 12:58

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Vyšetřování Evropské komise potvrdilo, že z maďarského velvyslanectví v Bruselu operovala špionážní síť, jejíž činnost zesílila zejména v roce 2015. Podrobnosti vyplývají z dokumentu Komise, který shrnuje závěry prověrky komisaře pro boj proti podvodům Piotra Serafina. Ten měl za úkol prověřit podezření, že maďarští zpravodajští důstojníci působící na tamním stálém zastoupení v polovině minulého desetiletí usilovali o nábor úředníků z unijních institucí. Maďarské tajné služby vyslaly mezi lety 2013 a 2016 na toto zastoupení několik svých pracovníků.

Působení těchto zpravodajců v Bruselu bylo zpočátku diskrétní, ale od roku 2015 se stalo mnohem otevřenějším. V důsledku zvýšené aktivity se existence špionážní sítě stala známou mezi evropskými maďarskými úředníky, což podle dokumentu snížilo efektivitu jejich úsilí, přičemž v roce 2016 tyto aktivity ustaly. Právě v roce 2015 se vedení úřadu jako velvyslanec u EU ujal Olivér Várhelyi, současný eurokomisař pro zdraví a welfare zvířat, který na stálém zastoupení pracoval již od roku 2011.

Když se minulý rok objevily první zprávy v médiích o tom, že ambasáda hostí špionážní buňku, Várhelyi šéfce Komise Ursule von der Leyenové sdělil, že o těchto maďarských aktivitách nevěděl. Své odmítavé stanovisko zopakoval i letos v lednu během slyšení před poslanci Evropského parlamentu, kde prohlásil, že ho maďarské ani žádné jiné tajné služby s požadavkem na předání tajných informací nikdy nekontaktovaly. Várhelyi na aktuální žádost o komentář nereagoval a maďarské stálé zastoupení se k věci rovněž nevyjádřilo.

Serafinovo vyšetřování nedokázalo ukázat na konkrétní odpovědné osoby. Vzhledem k omezeným nástrojům, které má Komise v současnosti k dispozici, nebylo podle dokumentu zaslaného europoslancům možné připsat individuální odpovědnost nikomu jinému než samotným zpravodajským důstojníkům. Komise zároveň uvedla, že si není vědoma žádného závažného porušení bezpečnosti. Dokument nicméně poprvé oficiálně potvrzuje existenci této sítě i to, že cílila na unijní činitele.

Zpravodajští důstojníci využívali své oficiální pozice k plnění úkolů, které prokazatelně přesahovaly běžnou práci diplomata. Zaměřovali se především na oslovování úředníků Komise maďarské národnosti, od nichž se snažili získat detailní informace o vnitřním chodu instituce a o tématech, která byla předmětem specifického zájmu maďarské vlády. Evropská komise při uzavření vyšetřování pouze zopakovala vyjádření svého mluvčího Balazse Ujvariho, že v souvislosti s mediálními obviněními nebylo zjištěno žádné vážné ohrožení bezpečnosti.

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