Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že dohoda o zastavení palby je platná a její jednotky se stáhly na předem dohodnuté linie nasazení. IDF v prohlášení na Telegramu uvedla, že se její vojáci začali přesouvat na aktualizované linie zhruba od poledne místního času.

Jednotky Jižního velitelství IDF zůstávají rozmístěné v oblasti a budou pokračovat v odstraňování jakékoli bezprostřední hrozby. IDF nyní kontroluje 53 % Pásma Gazy, přičemž většina těchto oblastí se nachází mimo zastavěné zóny. Dohoda zároveň stanovuje, že Hamás má 72 hodin na propuštění všech rukojmích.

Izraelský armádní rozhlas informoval, že Izrael denně povolí vjezd 600 kamionů s humanitární pomocí do Gazy. Tato pomoc, včetně potravin, léků, přístřeší a paliva, bude proudit po ulicích Saláh ad-Dín a ar-Rašíd z jihu na sever Pásma Gazy. Distribuce bude zajištěna kombinací OSN, akreditovaných mezinárodních organizací a soukromého sektoru. Současně má být umožněn návrat Palestinců, kteří opustili Gazu během války, přes hraniční přechod Rafáh.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátečním projevu k veřejnosti prohlásil, že se neřídil názory těch, kteří zpochybňovali možnost návratu rukojmích. Uvedl, že se při svých politických rozhodnutích řídil „bezpečností Izraele“. Premiér je přesvědčen, že „silný vojenský tlak v kombinaci se silným diplomatickým tlakem“ umožní návrat všech rukojmích.

Netanjahu dodal, že cíle války zahrnují také odstranění balistické a jaderné hrozby Íránu a rozbití „íránské osy, jejíž ústřední součástí je Hamás“. Premiér zároveň poděkoval „velkému příteli“, americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Zdůraznil, že diplomatický a vojenský tlak je „silná kombinace“, která donutí Hamás propustit rukojmí, zatímco IDF zůstává v Pásmu Gazy na klíčových pozicích.

Americký prezident Donald Trump má podle izraelského kanálu 12 přiletět do Izraele v pondělí 13. října ráno. Na letišti Bena Guriona ho čeká formální ceremoniál. Kvůli logistickým komplikacím spojeným s organizací na poslední chvíli má být návštěva kratší, než bylo původně v plánu. Prezident se má vydat přímo do Knesetu v Jeruzalémě, aby vystoupil s projevem před začátkem židovského svátku Simchat Tóra. Původně se spekulovalo i o návštěvě Gazy, ta se ale nekoná.

Po oznámení příměří se tisíce Palestinců začaly přesouvat zpět do severní části území. Agentura AFP informovala o velkém počtu vysídlených Palestinců, kteří se pěšky snaží vrátit k domovům podél pobřežní silnice a silnice Saláh ad-Dín. Obyvatelé Gazy budou moci cestovat do Egypta přes přechod Rafáh, podobně jako tomu bylo v lednu 2025. Tento pohyb ale podléhá schválení Izraelem a dohledu mise Evropské unie. 

