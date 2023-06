Začátek protiofenzívy neoznámíme, řekl Kyjev. Podle Rusů začala, Ukrajina za tím vidí snahu o rozvrat

Ten s odkazem na americký think-tank Institute for the Study of War také uvedl, že ukrajinští představitelé začali "přísněji vynucovat režim informačního mlčení o operacích v rámci přípravy na nadcházející protiofenzívu". Na tu se ale horlivě připravují Rusové, kteří však podle Ukrajiny nevědí, kde vládní složky zaútočí.

Mluvčí jižního velitelství ukrajinských sil Natalija Humenjuková podle serveru RBK-Ukrajina uvedl, že Ukrajina drží Rusy v neustálém napští. "Rusové nevědí, na jakém místě podnikneme protiútok," řekl s tím, že frontová linie aktuálně čítá 450 kilometrů.

Rusko ale v očekávání protiofenzivy vybudovalo na okupovaných územích na Ukrajině a v ruských příhraničních oblastech zhruba 1500 kilometrů opevnění, uvedl portál Meduza. Obranné linie vznikly na okupovaném poloostrově Krym, stejně jako na jihu Ukrajiny a na východě země. Z ruské strany hranice se pak táhnou kolem severovýchodní části Ukrajiny a sahají až k běloruské hranici.