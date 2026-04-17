Žádná krize nehrozí. EU popřela tvrzení IEA o nedostatku leteckého paliva

Evropská unie odmítá zprávy o tom, že by kontinentu hrozil bezprostřední nedostatek leteckého paliva vedoucí k masivnímu rušení letů. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas v pátek prohlásil, že informace o docházejícím kerosinu neodpovídají skutečné situaci. Reagoval tak na varování šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola, který jen o den dříve odhadoval, že Evropě zbývají zásoby paliva na zhruba šest týdnů.
Ceny leteckého paliva v Evropě vzrostly na více než dvojnásobek od 28. února, kdy vypukl válečný konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem. Teherán v odvetě zablokoval Hormuzský průliv, klíčovou cestu pro pětinu světového dovozu ropy, což vyvolalo obavy z kolapsu v letectví. Přestože Írán v pátek oznámil znovuotevření průlivu, experti varují, že obnova běžných zásob paliva může trvat několik měsíců.
Některé evropské aerolinky, jako jsou Lufthansa, KLM nebo SAS, již v reakci na vysoké ceny kerosinu omezily vybrané spoje. Podle komisaře Tzitzikostase se však nejedná o důsledek nedostatku paliva, ale o ekonomické rozhodnutí společností. Dopravci se podle něj rozhodli zrušit linky, které byly kvůli drahým palivům dlouhodobě nerentabilní.
Analýza IEA identifikovala jako nejvíce ohrožené země v rámci EU Francii a Německo. Birol varoval, že bez uvolnění námořních cest v Perském zálivu by se zprávy o zrušených letech brzy staly realitou. Evropská komise nicméně ústy své mluvčí potvrdila, že je připravena zahájit koordinované kroky v oblasti zásobování palivy, pokud by se toky z Perského zálivu nepodařilo plně obnovit.
Současná situace se odráží také v cenách letenek, které rostou úměrně s náklady na pohonné hmoty. Přestože obnovení dopravy v Hormuzském průlivu trhy mírně uklidnilo, letecký průmysl zůstává v pohotovosti. Brusel nadále situaci monitoruje a ujišťuje cestující i letecké společnosti, že scénář úplného vyčerpání paliva v tuto chvíli nehrozí.
Česká diplomacie reagovala na stupňující se napětí ve vztazích s Ruskou federací. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl předvolat ruského velvyslance v Praze, aby podal vysvětlení k nedávným výhrůžkám adresovaným českým společnostem. Tento krok ministerstva přichází v reakci na zprávu ruského rezortu obrany a následné kontroverzní výroky exprezidenta Dmitrije Medveděva.
