Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla

Zajištění transparentnosti a bezpečnosti parlamentních voleb v Maďarsku doprovází řada přísných pravidel, která se týkají jak technického vybavení volebních komisařů, tak součinnosti s bezpečnostními složkami. Členové komisí pro sčítání hlasů čelí zásadnímu omezení: od 6. hodiny ranní až do oficiálního ukončení hlasování nesmí ve volební místnosti používat žádná zařízení schopná zaznamenávat nebo přenášet data.
Tento zákaz se týká celkem 10 047 komisí po celé zemi. Komisaři mají k dispozici výhradně oficiální volební dokumenty a psací potřeby, které jim poskytla místní volební kancelář. Používání vlastních mobilních telefonů, diktafonů, notebooků, nebo dokonce vlastního papíru a tužek je ve vnitřních prostorách volební místnosti striktně zakázáno.
Důvodem tohoto opatření je ochrana neutrality a férovosti procesu. Úřady chtějí zabránit tomu, aby si členové komisí vedli neoficiální seznamy osob, které již odvolily nebo naopak k urnám ještě nedorazily. Mobilní telefony sice komisařům nejsou zabavovány, ale musí zůstat odložené; jejich použití je dovoleno pouze v případě, že člen komise volební místnost dočasně opustí.
Na bezpečnost v okolí volebních místností dohlíží policie, která má za úkol zajistit pravidelnou přítomnost hlídek, a to nejen v den voleb, ale i den předem a den poté. Podle pokynů policejního ředitelství musí být veřejná služba organizována tak, aby v případě jakéhokoli incidentu dorazila první hlídka na místo nejpozději do 15 minut od podání žádosti o pomoc.
Primární odpovědnost za udržování pořádku přímo ve volební místnosti nese předseda příslušné komise. Ten má pravomoc přijímat opatření, která jsou závazná pro všechny přítomné. Pokud však situace vyžaduje odborný zásah, musí policie zasáhnout okamžitě, aby nebyl narušen hladký průběh hlasování. Policie rovněž v den voleb nepřetržitě střeží Národní volební centrum.
Volební komise mají za povinnost vést podrobné záznamy o všech mimořádných událostech a neprodleně o nich informovat vedoucího místní volební kanceláře. Tyto incidenty jsou následně zveřejňovány na oficiálních webových stránkách Národní volební kanceláře (NVI). Za mimořádnou událost se považuje cokoli, co ohrožuje svobodu nebo tajnost voleb, včetně pokusů o ovlivňování či zastrašování voličů.
Komisaři musí aktivně bránit jakýmkoli snahám o agitaci přímo v prostorách, kde se volí. Přestože členové komise nesmí k udržení pořádku běžně používat sílu, zákon jim umožňuje přiměřeně zasáhnout a zadržet osobu při páchání trestného činu, a to do doby, než na místo dorazí přivolaní policisté.
Spektrum mimořádných událostí, které mohou nastat, je široké. Zahrnuje situace, kdy se voliči udělá nevolno a je nutné přivolat záchrannou službu, případy úmrtí, nebo technické potíže jako výpadky proudu či požár. Specifickou kategorií jsou pak bombové hrozby, které vyžadují okamžitou evakuaci prostor a součinnost s pyrotechniky.
Incidentem je také jakékoli napadení člena komise nebo narušení tajnosti hlasování. To může nastat například tehdy, pokud do volební plachty vstoupí více osob najednou, nebo pokud se komisař snaží ovlivnit voliče během poskytování asistence při hlasování. Tyto události se dělí na méně závažné, které lze vyřešit na místě, a události znemožňující pokračování voleb.
Pokud dojde k nevyhnutelné situaci, která znemožňuje řádný průběh hlasování – například při poklesu počtu členů komise pod zákonné minimum tří osob nebo při zmíněné bombové hrozbě – musí být proces okamžitě přerušen. V takovém případě je prioritou zabezpečení volebních uren a dokumentace, které musí být bezpečně uzamčeny před opuštěním místnosti.
Každý takový případ přerušení musí být ihned nahlášen, aby mohly být přijaty další kroky k zajištění práv občanů. Cílem všech těchto striktních nařízení je zajistit, aby parlamentní volby proběhly v důstojné atmosféře a aby výsledky nebyly zatíženy žádnými pochybnostmi o integritě volebního procesu.
