Asistent ruského prezidenta se ohradil proti tvrzení Donalda Trumpa, že se Vladimir Putin, Kim Čong-un a Si Ťin-pching spolčují proti Spojeným státům. Jde o reakci na Trumpův příspěvek na sociální síti Truth Social, kde americký exprezident napsal: „Přeji prezidentovi Siovi a úžasným lidem Číny skvělý a trvalý den oslav. Vyřiďte mé nejsrdečnější pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, zatímco se spolčujete proti Spojeným státům americkým.“
Když byl Jurij Ušakov, asistent ruského prezidenta, později dotázán na Trumpovy poznámky, trval na svém: „Chci říci, že se nekonalo žádné spiknutí, nikdo se nespikl, vůbec žádné spiknutí. Navíc žádný z těchto tří lídrů takové myšlenky ani neměl.“ Poté dodal, že v Rusku rozumí roli, kterou Spojené státy a osobně prezident Trump hrají v současné mezinárodní dynamice.
Zatímco se Vladimir Putin účastnil vojenské přehlídky v Pekingu, Rusko podniklo v noci na středu letecký útok na Ukrajinu. Podle ukrajinských úřadů se jednalo o velký nálet, při kterém bylo použito 502 bezpilotních letounů a 24 řízených střel.
Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 451 cílů, ale tři rakety a šedesát devět dronů zasáhlo čtrnáct míst. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byly hlavními cíli civilní infrastruktura, energetická zařízení, dopravní uzel, garáže a obytné oblasti.
V mnoha městech západní Ukrajiny, včetně Kyjeva, se rozezněly sirény. „Noční útoky poškodily desítky obytných domů. Hasiči stále pracují,“ řekl Zelenskyj. „Jedná se o demonstrativní útoky Ruska. Putin ukazuje svou beztrestnost,“ doplnil.
Ukrajinské letectvo v dopoledních hodinách potvrdilo, že útoky stále pokračují a ve vzdušném prostoru je další vlna nepřátelských letounů. Mezi zasaženými střelami bylo šestnáct střel s plochou dráhou letu Kalibr a osm střel s plochou dráhou letu Kh-101. Tento nový útok je ostrou připomínkou pokračujícího konfliktu v Evropě, zatímco čínský vůdce Si Ťin-pching hostil v Pekingu dva lídry, kteří vedou tuto válku.
Tato přehlídka v Pekingu, při níž byl Si Ťin-pching obklopen ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jejichž země vyslaly své vojáky bojovat na Ukrajinu, vysílá silný signál. Přestože Čína tvrdí, že je v konfliktu neutrální, ekonomicky Rusko podporuje a dodává mu zboží s dvojím účelem, které údajně pomáhá ruskému válečnému úsilí.
Při silném zemětřesení v Afghánistánu, které postihlo vesnice poblíž pákistánských hranic, zemřelo přes 1100 lidí. Další tisíce osob utrpěly zranění. Uvedla to televize ABC News.
Zdroj: Libor Novák