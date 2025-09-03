Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi

Libor Novák

3. září 2025 9:57

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Facebook/Viktor Orban

Asistent ruského prezidenta se ohradil proti tvrzení Donalda Trumpa, že se Vladimir Putin, Kim Čong-un a Si Ťin-pching spolčují proti Spojeným státům. Jde o reakci na Trumpův příspěvek na sociální síti Truth Social, kde americký exprezident napsal: „Přeji prezidentovi Siovi a úžasným lidem Číny skvělý a trvalý den oslav. Vyřiďte mé nejsrdečnější pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, zatímco se spolčujete proti Spojeným státům americkým.“

Když byl Jurij Ušakov, asistent ruského prezidenta, později dotázán na Trumpovy poznámky, trval na svém: „Chci říci, že se nekonalo žádné spiknutí, nikdo se nespikl, vůbec žádné spiknutí. Navíc žádný z těchto tří lídrů takové myšlenky ani neměl.“ Poté dodal, že v Rusku rozumí roli, kterou Spojené státy a osobně prezident Trump hrají v současné mezinárodní dynamice.

Zatímco se Vladimir Putin účastnil vojenské přehlídky v Pekingu, Rusko podniklo v noci na středu letecký útok na Ukrajinu. Podle ukrajinských úřadů se jednalo o velký nálet, při kterém bylo použito 502 bezpilotních letounů a 24 řízených střel.

Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 451 cílů, ale tři rakety a šedesát devět dronů zasáhlo čtrnáct míst. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byly hlavními cíli civilní infrastruktura, energetická zařízení, dopravní uzel, garáže a obytné oblasti.

V mnoha městech západní Ukrajiny, včetně Kyjeva, se rozezněly sirény. „Noční útoky poškodily desítky obytných domů. Hasiči stále pracují,“ řekl Zelenskyj. „Jedná se o demonstrativní útoky Ruska. Putin ukazuje svou beztrestnost,“ doplnil.

Ukrajinské letectvo v dopoledních hodinách potvrdilo, že útoky stále pokračují a ve vzdušném prostoru je další vlna nepřátelských letounů. Mezi zasaženými střelami bylo šestnáct střel s plochou dráhou letu Kalibr a osm střel s plochou dráhou letu Kh-101. Tento nový útok je ostrou připomínkou pokračujícího konfliktu v Evropě, zatímco čínský vůdce Si Ťin-pching hostil v Pekingu dva lídry, kteří vedou tuto válku.

Tato přehlídka v Pekingu, při níž byl Si Ťin-pching obklopen ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jejichž země vyslaly své vojáky bojovat na Ukrajinu, vysílá silný signál. Přestože Čína tvrdí, že je v konfliktu neutrální, ekonomicky Rusko podporuje a dodává mu zboží s dvojím účelem, které údajně pomáhá ruskému válečnému úsilí.

před 40 minutami

Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?

před 40 minutami

Vojenská přehlídka čínské armády

Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?

Velkolepá vojenská přehlídka v Pekingu nebyla jen připomínkou konce druhé světové války, ale především jasnou ukázkou síly Číny. Pečlivě organizovaná show, kde se desetitisíce vojáků pohybovaly s naprostou přesností a synchronizací, působila jako dokonalé představení. Přehlídka měla silný účinek na přítomné, kteří doslova cítili dunění tanků a řev proudových motorů.

před 1 hodinou

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát

Účast Kim Čong-una na vojenské přehlídce v Číně po boku jeho dcery a sestry, ale bez vysokých vojenských představitelů, přinesla řadu poznatků o současném stavu Severní Koreje. Ačkoliv oficiální seznam delegace nebyl zveřejněn, na fotografiích je vidět, že v ní chybí zástupci armády a obrany, což je v kontrastu s Kimovou návštěvou Ruska v roce 2023. 

před 2 hodinami

Vladimir Putin

Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi

Asistent ruského prezidenta se ohradil proti tvrzení Donalda Trumpa, že se Vladimir Putin, Kim Čong-un a Si Ťin-pching spolčují proti Spojeným státům. Jde o reakci na Trumpův příspěvek na sociální síti Truth Social, kde americký exprezident napsal: „Přeji prezidentovi Siovi a úžasným lidem Číny skvělý a trvalý den oslav. Vyřiďte mé nejsrdečnější pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, zatímco se spolčujete proti Spojeným státům americkým.“

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Vojenská přehlídka čínské armády Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony

Čína se soustředí na rozvoj své raketové strategie, aby mohla čelit námořní převaze Spojených států. Během honosné vojenské přehlídky bylo představeno mnoho nových raket, včetně mezikontinentální balistické rakety DF-5C a DF-61 na tuhé palivo, která je nejnovějším přírůstkem do čínského jaderného arzenálu. K vidění byly také nové hypersonické hlavice.

před 8 hodinami

včera

včera

Baník Ostrava

Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě

Ve čtvrtek se snažili další dva čeští fotbaloví zástupci obohatit svou účastí v hlavních ligových fázích v některých z evropských pohárových soutěží a navázat tak Plzeň, která bude hrát na podzim Evropskou ligu, a na Spartu, která bude pro změnu český fotbal reprezentovat v Konferenční lize. Jenže jak Olomouc, tak i Ostrava své závěrečné vystoupení v předkolech nezvládly, když se svými soupeři prohrály oba týmy shodně 0:2. Protože ale Baník Ostrava hrál o účast v Konferenční lize, tato porážka se slovinským Celje pro něj znamenala konec působení v letošním ročníku evropských pohárů. To Olomouc po domácí prohře s Malmö ve 4. předkole Evropské ligy bude moct hrát na podzim Konferenční ligu.

včera

Zdeněk Hřib Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně

Pirátská strana dnes oficiálně odstartovala horkou fázi své předvolební kampaně s heslem „Máme společného víc, než si myslíte“. Představila plán prvních 100 dnů vlády a apeluje na voliče, aby se k nim připojili.

včera

Zemětřesení, ilustrační foto

Afghánistán zasáhlo další zemětřesení

Ve východním Afghánistánu v úterý udeřilo další zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály, a to nedaleko oblasti, kterou v neděli zasáhlo zemětřesení o síle 6,0 stupně. Původní otřesy si vyžádaly přes 1 400 obětí a tisíce zraněných. Podle France24 zatím není známo, zda nové otřesy způsobily nějaké další ztráty na životech.

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny

Po nedávných summitech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s ukrajinskými a evropskými lídry ve Washingtonu se objevila naděje na oživení diplomatického procesu. Tato naděje však pohasla poté, co Putin zahájil jeden z největších útoků války na civilní infrastrukturu Ukrajiny, zejména na energetickou síť. Rusko se tak snaží zlomit vůli ukrajinského lidu, aby s blížící se zimou přistoupil na ruské požadavky.

včera

François Bayrou

Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády

Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.

včera

Kateřina Konečná

Proč roste podpora antisystémových a extremistických stran? Emoce vítězí nad fakty, upozorňuje politolog Charvát

Rétorika „utlačované většiny“ či sliby rychlých řešení přinášejí antisystémovým stranám, jako je koalice Stačilo, rostoucí podporu. Politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy upozornil, že jde o kombinaci cílené práce s emocemi a selhání tradičních stran, které nedokážou srozumitelně reagovat na obavy veřejnosti. Pro EuroZprávy.cz rozebral i roli médií, svobody slova a digitálních platforem.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj s Jun Sok-jolem a Naréndra Módím, Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko, 19.–21. května 2023

Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon

Vztahy mezi Spojenými státy a Indií jsou nyní na nejnižší úrovni za posledních pětadvacet let. Ještě před pár měsíci se zdálo, že partnerství obou zemí pod vedením Donalda Trumpa a Narendry Modiho bude vzkvétat. Nyní je situace tak napjatá, že indický premiér podle médií už více než dva měsíce odmítá přijmout telefonáty od svého amerického protějšku. Napětí vyvolaly Trumpovy výroky, v nichž označil obchodní vztahy s Indií za „zcela jednostrannou katastrofu“.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?

Vzhledem k turbulentní situaci v americkém Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se objevují obavy, co to může znamenat pro globální veřejné zdraví. Po jmenování Roberta F. Kennedyho Jr. do funkce ministra zdravotnictví a sociálních služeb USA je CDC pod tlakem, aby opustilo své tradiční, na důkazech založené postupy.

včera

Počet mrtvých po zemětřesení v Afghánistánu překonal 1100 a dál roste

Při silném zemětřesení v Afghánistánu, které postihlo vesnice poblíž pákistánských hranic, zemřelo přes 1100 lidí. Další tisíce osob utrpěly zranění. Uvedla to televize ABC News.

