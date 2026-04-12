Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.
Podle místopředsedy strany Előda Nováka dochází k organizované přepravě romských voličů po celé zemi, přičemž nejvíce případů je hlášeno ze severovýchodního Maďarska. Strana již začala shromažďovat důkazy v podobě fotografií vozidel včetně jejich poznávacích značek. Naše vlast zároveň vyzvala veřejnost, aby jakékoli podezřelé aktivity nahlašovala na speciální e-mailovou adresu, a pomohla tak zachovat čistotu volebního procesu.
Hnutí Naše vlast v souvislosti s těmito událostmi opětovně otevřelo své kontroverzní téma úpravy volebního práva. Strana argumentuje tím, že podobným případům „kupování hlasů“ neinformovaných voličů by zabránilo propojení práva volit s minimální gramotností. Podle nich jsou tito lidé snadno zneužitelní k volebním podvodům, což současnou situaci jen potvrzuje.
Napjatá atmosféra panuje také v Boršodsko-abovsko-zemplínské župě, kde kandidátka opoziční strany Tisza, Erzsébet Csézi, oznámila podání trestního oznámení. Po odevzdání hlasu se uchýlila do svého koordinačního centra v Mezőkövesdu, kde se podle svých slov stala obětí zastrašování. Popsala incident, při kterém ji a její tým sledovalo auto se zamaskovanými lidmi.
Csézi ve videu na sociálních sítích uvedla, že jí neznámí muži v kapucích zablokovali cestu a naznačili, že se během dne ještě několikrát vrátí. Kandidátka však zdůraznila, že se nenechá zastrašit a hodlá volební den sledovat až do úplného konce. Vyzvala občany k výměně současného systému, aby se země i region mohly „vyčistit“ a začít nový život.
Do ostré výměny názorů se zapojila i vládní strana Fidesz. Předseda její parlamentní frakce Máté Kocsis obvinil stranu Tisza z přímého porušení volebního zákona hned ráno. Podle něj se u volební místnosti, kde odevzdával svůj hlas premiér Viktor Orbán, konala nepovolená demonstrace příznivců opozice, což zákon v den voleb zakazuje.
Kocsis na své facebookové stránce adresoval výtku přímo lídrovi opozice, kterému vyčetl, že nedokázal udržet své „rozrušené lidi“ v mezích zákona. Připomněl, že podle legislativy nesmí být v den voleb prováděna žádná volební činnost ani agitace v budově volební místnosti, a dokonce ani na veřejných prostranstvích v okruhu 150 metrů od vchodu do budovy.
Podle předsedy frakce Fidesz si zástupci strany Tisza zjevně myslí, že stojí nad zákonem, nebo nejsou obeznámeni s konkrétními zákazy. Kocsis zdůraznil, že porušení této bezpečné zóny kolem volebních místností je nepřípustné a že vládní strana již podniká veškeré potřebné právní kroky k nápravě této situace.
Kromě organizovaného svážení a nepovolených demonstrací se objevují i zprávy o pokusech o zastrašování kandidátů přímo v terénu. Právě region severovýchodního Maďarska se zdá být v tomto ohledu nejproblematičtějším místem, kde se střetávají zájmy různých politických táborů a kde jsou hlášeny nejtěžší prohřešky proti etiketě i zákonu.
Všechny tyto incidenty nyní prověřují příslušné volební orgány i policie. Atmosféra v Maďarsku zůstává vysoce výbušná, protože obě strany se navzájem obviňují z nekalých praktik a podvodů. Rekordní volební účast, která je hlášena od ranních hodin, tak doprovází stín pochybností o regulérnosti některých lokálních hlasování.
