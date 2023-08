Zdravotní sestra Letbyová dostala za vraždu sedmi dětí doživotí. Její krutost a vypočítavost byla strašná, řekl soudce

Zdravotní sestra Lucy Letbyová z Velké Británie dostala doživotní trest za vraždu sedmi dětí, u dalších šesti se o vraždu pokusila. Některé z nich si ponesou doživotní následky. Informovala o tom britská stanice BBC .

Soudce byl při vyřčení verdiktu velice přísný. „Jednalo se o krutou, promyšlenou a cynickou sérii vražd dětí, která se týkala těch nejmenších a nejzranitelnějších z nich. Vytvářela jste situace tak, aby kolapsy a jejich příčiny nemohly být zřejmé,“ uvedl.

Zdůraznil, že v jejích činech se projevuje hluboká zlovůle hraničící se sadismem. „Nemáte žádné výčitky svědomí. Neexistují žádné polehčující okolnosti. Trestné činy jsou dostatečně závažné, aby vyžadovaly doživotní trest,“ popsal. „Její krutost a vypočítavost byla skutečně strašná.“

Sama sestra se vynesení rozsudku nezúčastnila. „Vláda plánuje změnit zákon, aby odsouzení museli být účastni na vynesení rozsudku,“ informoval britský premiér Rishi Sunak.

Během soudu nechyběla emotivní líčení pozůstalých. „Myslím, že se nikdy nepřeneseme přes to, že naši dceru mučili, dokud v ní nezbyl žádný boj,“ uvedla jedna z matek zabitých dětí.

„Nenávidím skutečnost, že Lucy Letbyová byla poslední osobou, která držela v náručí mého malého synka,“ navázala další.

Jedna z holčiček po strašlivém činu sestry zůstala těžce postižená. „Nikdy nebude moci nocovat u kamarádů, chodit na střední školu, mít přátele, vdát se,“ popisovala její matka.

Soudce popisoval osud dvou nejmenovaných dětí pod označeními O a P, které pocházely z trojčat. „V té době jste byla na dovolené. První den po návratu jste byla jejich určenou ošetřovatelkou. Dítě O utrpělo sérii náhlých, nečekaných kolapsů a vy jste mu způsobila poranění jater, které způsobilo značné krvácení. Následujícího dne jste zavraždila jeho staršího bratra, dítě P, vháněním vzduchu do jeho žaludku, což způsobilo rozštěpení bránice. Třetí trojčátko bylo převezeno do jiné nemocnice a do bezpečí,“ shrnul.

Další dítě, označené N, se zavraždit pokusila. „Způsobila jste mu bolestivé poranění krku, které způsobilo jeho křik a krvácení. Naštěstí přežilo, ale mohlo utrpět následky,“ připomněl. Dítěti L vstříkla inzulin do krmiva a do jeho dvojčete, označovaného M, vstříkla vzduch. „Dítě L utrpělo poškození mozku,“ dodal soudce.

Nejvíce sadistický případ ale představuje zřejmě dítě I. „Trpěla řadou příhod. Do žaludku a střev jste jí vstříkla vzduch, což způsobilo její pocit přesycení a zvracení. Vháněla jste jí vzduch do žilního systému. Byla převezena do jiné nemocnice. Šest dní po návratu do Chesteru utrpěla další kolaps a křičela bolestí. Bylo to hluboce znepokojující, a to i pro zdravotnický personál, který dítě I nějakou dobu znal. Matku dítěte jste hledala na Facebooku,“ zdůraznil.

Dítě G její pokus v září 2015 přežilo. „I když na hranici přežití, přežila. Sedmého září o byl její stý den života. Sestry na oslavu vyrobily transparent. Vy jste jí vstřikovala mléko do nosohltanové sondy. Učinila jste další pokus o její usmrcení překrmováním, což způsobilo, že začala silně zvracet a přestala dýchat. Dítě G utrpělo hluboké poranění mozku, ze kterého se již nezotaví. Vyžaduje neustálou ošetřovatelskou podporu a pozornost.“

Následuje brutální seznam: Dítě E zemřelo na vzduchovou embolii, sourozenec dítěte označený F dostal do krmiva inzulin. „Dítě F se uzdravilo, ale má vážné potíže s učením. Nepochybně vás uklidnilo, že nikdo netušil, že byl inzulín přidán, a o osm měsíců později jste stejným způsobem napadli další dítě,“ líčil soudce.

Dítě A zemřelo v důsledku vstřikování vzduchu. „Stejně jako všechny zdravotní sestry jste ze svého výcviku věděla o nebezpečí, které představuje vniknutí vzduchu do žilního systému,“ upozornil. Dále čtyři dny po kolapsu dítěte B zkolabovalo a zemřelo dítě C. Byl zranitelný s plicní infekcí, léčenou antibiotiky. Poslala jste kolegyni zprávu, že se musíte ‚vrhnout zpátky a brzy převzít dítě na jednotce intenzivní péče‘,“ pokračoval soudce.

„Do nosohltanové sondy dítěte C jste vstříkla nadměrné množství vzduchu. Před jeho smrtí jste se velmi necitlivě vyjádřil k jeho rodičům, že se s nimi loučíte,“ doplnil.