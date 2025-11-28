Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.
Andrij Jermak, který oficiálně zastával funkci šéfa kanceláře prezidenta, byl často považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny. Mimo jiné vedl ukrajinskou delegaci během nedávných klíčových rozhovorů s Washingtonem v Ženevě. Jermakovo odstoupení komplikuje pozici Kyjeva před dalšími důležitými mírovými jednáními se Spojenými státy.
„Nechci, aby dnes měl kdokoli jakékoli pochybnosti o Ukrajině. Proto dnes máme následující interní rozhodnutí. Zaprvé, dojde k restartu Kanceláře prezidenta Ukrajiny. Její šéf, Andrij Jermak, podal rezignační dopis,“ prohlásil Zelenskyj ve svém každodenním televizním projevu. Jermak k situaci okamžitě nevydal veřejné prohlášení.
Už v pátek dopoledne však potvrdil, že u něj probíhá razie, a na Telegramu napsal, že s úřady „plně spolupracuje“. Podle jeho slov vyšetřovatelé nenarážejí na žádné překážky, mají do bytu plný přístup a jeho právníci jsou na místě, kde jednají s představiteli zákona. Do prohlídek byly zapojeny obě hlavní ukrajinské protikorupční instituce, Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO).
I když v prohlášení nebyly uvedeny konkrétní důvody pro razie, k zásahu dochází pouhé dva týdny poté, co tyto dvě agentury oznámily rozsáhlé vyšetřování údajného korupčního schématu, které se týká kritické ukrajinské energetické infrastruktury. Tento skandál už stál místo dva Zelenského ministry a je do něj zapleten i bývalý obchodní partner prezidenta z doby jeho působení v zábavním průmyslu.
Nejnovější vývoj je pro Zelenského obzvláště nepříjemný vzhledem k tomu, že Jermak byl nedávno povýšen do čela ukrajinského vyjednávacího týmu. Nyní není jasné, kdo zaujme Jermakovo místo v dalších kolech jednání, která se očekávají v nejbližších dnech. Zelenskyj při oznamování rezignace uvedl, že v sobotu bude jednat s možnými kandidáty na post šéfa kanceláře.
Ukrajinský lídr dále sdělil, že delegace, která se setká s týmem USA, bude zahrnovat náčelníka generálního štábu, zástupce ministerstva zahraničních věcí, tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany a představitele ukrajinských zpravodajských služeb. Rozhovory se Spojenými státy jsou náročné. Minulý týden předložila Trumpova administrativa osmadvacetibodový mírový plán, který do značné míry odrážel rozsáhlý seznam ruských přání, včetně požadavků, aby se Ukrajina vzdala území, snížila svou armádu a měla zakázáno vstoupit do NATO.
Ukrajinští a evropští představitelé tuto verzi mírového plánu ostře odmítli a Jermakova delegace dokázala přesvědčit USA, aby jej revidovaly. Další jednání jsou naplánována na nadcházející dny. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek oznámil, že očekává příjezd delegace USA do Moskvy na začátku příštího týdne, zatímco Zelenskyj potvrdil, že ukrajinský tým se s Američany také sejde.
Ačkoli někteří američtí představitelé, včetně prezidenta Donalda Trumpa, tento týden hovořili o velkém pokroku, šance na rychlý průlom se zdají být malé, zvláště poté, co Putin ve čtvrtek naznačil, že není ochoten ustoupit od svých maximálních požadavků.
Ukrajina je dlouhodobě považována za jednu z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě, což je hlavní překážkou pro její snahy o vstup do Evropské unie. EU Kyjevu jasně sdělila, že pokud chce získat členství, musí zavést přísná protikorupční opatření, a už Bidenova administrativa v roce 2023 naléhala na ukrajinskou vládu, aby dělala více pro vymýcení korupce.
Boj proti bující vládní korupci byl také hlavním slibem Zelenského kampaně před volbami v roce 2019. Bývalý komik, který hrál ukrajinského prezidenta v populárním televizním seriálu, neměl před svým vítězstvím žádné politické zkušenosti, ale dokázal využít rozčarování voličů z daného problému. Během války Zelenskyj odvolal řadu vysokých ukrajinských úředníků kvůli obviněním z korupce a jeho vláda zavedla protikorupční opatření, včetně Národní protikorupční strategie.
Mezinárodní organizace, včetně EU, OSN a skupiny G7, dříve chválily Zelenského vládu za její protikorupční úsilí, včetně skutečnosti, že ani nejvyšší představitelé země už nejsou mimo dosah vymáhání práva. Mluvčí Evropské komise Paula Pinho se k nejnovějšímu vývoji v pátek vyjádřila tak, že vyšetřování „ukazuje, že protikorupční orgány na Ukrajině dělají svou práci“.
Zelenského rozhodnutí z počátku letošního roku urychlit nový zákon, který svěřil dohled nad agenturami NABU a SAPO do rukou generálního prokurátora, politicky jmenované osoby, bylo vnímáno jako vážné pochybení. Tento krok, kritizovaný domácími i zahraničními protikorupčními organizacemi a EU, vyvolal první protivládní protesty na Ukrajině od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. Hněv veřejnosti donutil Zelenského rychle obrátit a obnovit nezávislost těchto agentur.
Tato epizoda, spolu s nedávnými obviněními vznesenými proti některým z nejbližších Zelenského spojenců, včetně jeho bývalého obchodního partnera Timura Mindicha, bývalého místopředsedy vlády Oleksije Černyšova a nyní Jermaka, zvyšuje tlak na ukrajinského lídra v době, kdy čelí složitým jednáním s USA a Ruskem.
Zdroj: Libor Novák