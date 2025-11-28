Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Libor Novák

28. listopadu 2025 17:13

Andrij Jermak
Andrij Jermak Foto: gov.ua

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.

Andrij Jermak, který oficiálně zastával funkci šéfa kanceláře prezidenta, byl často považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny. Mimo jiné vedl ukrajinskou delegaci během nedávných klíčových rozhovorů s Washingtonem v Ženevě. Jermakovo odstoupení komplikuje pozici Kyjeva před dalšími důležitými mírovými jednáními se Spojenými státy.

„Nechci, aby dnes měl kdokoli jakékoli pochybnosti o Ukrajině. Proto dnes máme následující interní rozhodnutí. Zaprvé, dojde k restartu Kanceláře prezidenta Ukrajiny. Její šéf, Andrij Jermak, podal rezignační dopis,“ prohlásil Zelenskyj ve svém každodenním televizním projevu. Jermak k situaci okamžitě nevydal veřejné prohlášení.

Už v pátek dopoledne však potvrdil, že u něj probíhá razie, a na Telegramu napsal, že s úřady „plně spolupracuje“. Podle jeho slov vyšetřovatelé nenarážejí na žádné překážky, mají do bytu plný přístup a jeho právníci jsou na místě, kde jednají s představiteli zákona. Do prohlídek byly zapojeny obě hlavní ukrajinské protikorupční instituce, Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO).

I když v prohlášení nebyly uvedeny konkrétní důvody pro razie, k zásahu dochází pouhé dva týdny poté, co tyto dvě agentury oznámily rozsáhlé vyšetřování údajného korupčního schématu, které se týká kritické ukrajinské energetické infrastruktury. Tento skandál už stál místo dva Zelenského ministry a je do něj zapleten i bývalý obchodní partner prezidenta z doby jeho působení v zábavním průmyslu.

Nejnovější vývoj je pro Zelenského obzvláště nepříjemný vzhledem k tomu, že Jermak byl nedávno povýšen do čela ukrajinského vyjednávacího týmu. Nyní není jasné, kdo zaujme Jermakovo místo v dalších kolech jednání, která se očekávají v nejbližších dnech. Zelenskyj při oznamování rezignace uvedl, že v sobotu bude jednat s možnými kandidáty na post šéfa kanceláře.

Ukrajinský lídr dále sdělil, že delegace, která se setká s týmem USA, bude zahrnovat náčelníka generálního štábu, zástupce ministerstva zahraničních věcí, tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany a představitele ukrajinských zpravodajských služeb. Rozhovory se Spojenými státy jsou náročné. Minulý týden předložila Trumpova administrativa osmadvacetibodový mírový plán, který do značné míry odrážel rozsáhlý seznam ruských přání, včetně požadavků, aby se Ukrajina vzdala území, snížila svou armádu a měla zakázáno vstoupit do NATO.

Ukrajinští a evropští představitelé tuto verzi mírového plánu ostře odmítli a Jermakova delegace dokázala přesvědčit USA, aby jej revidovaly. Další jednání jsou naplánována na nadcházející dny. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek oznámil, že očekává příjezd delegace USA do Moskvy na začátku příštího týdne, zatímco Zelenskyj potvrdil, že ukrajinský tým se s Američany také sejde.

Ačkoli někteří američtí představitelé, včetně prezidenta Donalda Trumpa, tento týden hovořili o velkém pokroku, šance na rychlý průlom se zdají být malé, zvláště poté, co Putin ve čtvrtek naznačil, že není ochoten ustoupit od svých maximálních požadavků.

Ukrajina je dlouhodobě považována za jednu z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě, což je hlavní překážkou pro její snahy o vstup do Evropské unie. EU Kyjevu jasně sdělila, že pokud chce získat členství, musí zavést přísná protikorupční opatření, a už Bidenova administrativa v roce 2023 naléhala na ukrajinskou vládu, aby dělala více pro vymýcení korupce.

Boj proti bující vládní korupci byl také hlavním slibem Zelenského kampaně před volbami v roce 2019. Bývalý komik, který hrál ukrajinského prezidenta v populárním televizním seriálu, neměl před svým vítězstvím žádné politické zkušenosti, ale dokázal využít rozčarování voličů z daného problému. Během války Zelenskyj odvolal řadu vysokých ukrajinských úředníků kvůli obviněním z korupce a jeho vláda zavedla protikorupční opatření, včetně Národní protikorupční strategie.

Mezinárodní organizace, včetně EU, OSN a skupiny G7, dříve chválily Zelenského vládu za její protikorupční úsilí, včetně skutečnosti, že ani nejvyšší představitelé země už nejsou mimo dosah vymáhání práva. Mluvčí Evropské komise Paula Pinho se k nejnovějšímu vývoji v pátek vyjádřila tak, že vyšetřování „ukazuje, že protikorupční orgány na Ukrajině dělají svou práci“.

Zelenského rozhodnutí z počátku letošního roku urychlit nový zákon, který svěřil dohled nad agenturami NABU a SAPO do rukou generálního prokurátora, politicky jmenované osoby, bylo vnímáno jako vážné pochybení. Tento krok, kritizovaný domácími i zahraničními protikorupčními organizacemi a EU, vyvolal první protivládní protesty na Ukrajině od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. Hněv veřejnosti donutil Zelenského rychle obrátit a obnovit nezávislost těchto agentur.

Tato epizoda, spolu s nedávnými obviněními vznesenými proti některým z nejbližších Zelenského spojenců, včetně jeho bývalého obchodního partnera Timura Mindicha, bývalého místopředsedy vlády Oleksije Černyšova a nyní Jermaka, zvyšuje tlak na ukrajinského lídra v době, kdy čelí složitým jednáním s USA a Ruskem.

V Džiddě jednají delegace USA a Ukrajiny. (11.3.2025)

Ukrajinská politika se otřásá v základech. U Zelenského pravé ruky Jermaka probíhá protikorupční razie

Ukrajinské protikorupční agentury oznámily, že provádějí prohlídky v domě vlivného šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače, Andrije Jermaka. Novináři natočili asi deset vyšetřovatelů vstupujících do vládní čtvrti v Kyjevě. Jedná se o rozšíření vyšetřování skandálu kolem úplatků v jaderné energetice, které údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, jenž uprchl ze země.
Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?

Devatenáctiletá Olena a o tři roky starší Bohdan se usmívají při vstupu do místnosti, kde je doprovázejí ozbrojení agenti Bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU. Dvojice, která je držena ve vazební věznici až do soudního procesu kvůli obvinění z velezrady, se vidí poprvé po měsíci. Olena s jemnými, dětinskými rysy a atletický Bohdan přiznávají, že spolupracovali s Ruskem, v naději, že si vyslouží patnáctiletý trest namísto doživotí za mřížemi. Jejich příjmení nebyla webem Politico zveřejněna.

před 58 minutami

V Hongkong hoří několik výškových budov

Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Izraelská armáda

OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Organizace spojených národů v pátek ostře odsoudila zabití dvou Palestinců izraelskými silami v džanínském uprchlickém táboře na Západním břehu, když incident označila za „zjevné mimosoudní popravy“. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je „zděšen“ touto „drzou“ vraždou. K incidentu došlo ve čtvrtek a videozáznamy vysílané arabskými televizními stanicemi ukazují, jak byli dva muži zastřeleni, přestože se očividně vzdávali izraelským vojákům.

před 3 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá

Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.

před 4 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán se v Kremlu sešel s Putinem. Jednají o nákupu ropy a plynu

Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem k rozhovorům v Kremlu. Tato schůzka představuje ojedinělý krok ze strany evropského lídra v době, kdy na Ukrajině zuří téměř čtyřletá válka s Ruskem. Jedná se o Orbánovu druhou cestu do Moskvy od loňského roku. Maďarský lídr je vnímán jako nejbližší spojenec Putina mezi všemi představiteli Evropské unie.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj čelí obtížné volbě: Špatná dohoda, nebo žádná dohoda

Americký prezident Donald Trump upustil od svého termínu pro uzavření mírové dohody na Ukrajině, stanoveného na Den díkuvzdání, navzdory touze být vnímán jako mírotvorce. Jde o jasný signál, že nadcházející vyvrcholení jeho mírové iniciativy, v rámci setkání jeho vyslance Steva Witkoffa s Kremlem v Moskvě, pravděpodobně nepovede k náhlé dohodě o ukončení ruské invaze. Přetrvávající rozpory mezi Kyjevem a Moskvou jsou příliš zřejmé a důvody pro tvrdohlavost obou stran jsou prolnuté oběťmi, úzkostí a krví.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Bayraktar

Drony změnily válku k nepoznání. Na obzoru je ale další technická revoluce

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

před 9 hodinami

V Hongkong hoří několik výškových budov

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.

před 10 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.

před 12 hodinami

včera

včera

Spojené arabské emiráty

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Blízký východ se mění v region zásadní hospodářské proměny. Vedle dramatických příběhů Sýrie či Iráku dnes stojí státy Arabského poloostrova, které zažívají nebývalý růst a přetvářejí svou ekonomiku i mezinárodní postavení. Omán, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie dokazují, že disciplinované reformy mohou přinést stabilitu a rychlý rozvoj. Pod leskem modernizace však zůstávají i zneklidňující obrázky, vykreslující zejména absolutní ignoraci lidských práv a práv zaměstnanců.

včera

CIA

Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.

včera

V Hongkong hoří několik výškových budov

Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat

Smrtící peklo zachvátilo obrovský obytný komplex v Hongkongu, kde zahynulo nejméně 83 lidí a mnoho dalších je stále pohřešováno. Jedná se o nejhorší katastrofu v tomto městě za posledních několik desetiletí. I více než den po vypuknutí ohně plameny stále šlehaly nejméně ze dvou bytových domů, přičemž záchranáři uvedli, že extrémně vysoké teploty brání jejich snahám o dosažení uvězněných obyvatel. Státní vysílatel RTHK s odvoláním na hongkongský hasičský sbor informoval, že se ve čtvrtek podařilo zachránit živého muže ze šestnáctého patra jedné z věží komplexu Wang Fuk Court.

včera

Martin Kuba po 22 letech opouští ODS, zakládá vlastní hnutí

Výrazná postava Občanské demokratické strany a jihočeský hejtman Martin Kuba se po dvaadvaceti letech rozhodl ukončit své členství ve straně a oznámil záměr založit nový politický subjekt. O svém překvapivém kroku informoval veřejnost prostřednictvím svého facebookového účtu. Toto oznámení přichází v době spekulací o jeho možné kandidatuře na předsedu ODS.

