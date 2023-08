Zelenskyj chce příští rok na Ukrajině volby, navzdory válce

Zelenskyj to uvedl v rozhovoru ve vysílání ukrajinské televize. Reagoval tak na postoj amerického republikánského senátora Lindseyho Grahama, podle kterého by se volby na Ukrajině měly konat v roce 2024 navzdory válce.

Prezident připustil, že otázka voleb by mohla hrát roli v další podpoře Spojených států s argumentem, že USA pořádaly volby i během války. Připomněl ale, že konání voleb během války je na Ukrajině zakázáno zákonem.

"Je logické, že pokud chráníte demokracii, musíte na tuto ochranu myslet i v době války. Volby jsou jednou z ochran. Ale existuje důvod, proč jsou volby v době války zákonem zakázány – je velmi těžké je udržet," řekl podle serveru Ukrajinska pravda.

"Za předpokladu, že jsou naši poslanci připraveni, potřebujeme změny legislativy, volebního zákoníku," uvedl s tím, že by šlo o první krok. Grahamovi také údajně řekl, že nemůže za současné situace jen tak vzít 5 miliard z rozpočtu, protože to je částka potřebná k pořádání voleb na Ukrajině.

"Volby na úvěr pořádat nebudu. Nebudu brát peníze na zbraně a přidělovat je na volby. To je stanoveno zákonem. Ale pokud mi dáte tuto finanční podporu a pokud poslanci pochopí, že to musíme udělat, pak rychle změňme legislativu..." uvedl.

Ve třetím kroku pak podle něj jde o to poslat pozorovatele do první linie. "Abychom měli legitimní volby pro nás i pro celý svět. A to je naprosto fér," uvedl s tím, že zatím mu nikdo neřekl, jak organizovat volby pro vojáky v první linii a pro uprchlíky v zahraničí. Uprchlíci by ale podle něj neměli být zbaveni volebního práva.