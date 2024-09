Zelenskyj míří za Bidenem s plánem na vítězství. Rusko musí být k míru donuceno, říká

„Rusko může být pouze donuceno k míru, a to je přesně to, co je potřeba – donutit Rusko k míru jako jediného agresora v této válce, jediného porušovatele Charty OSN,“ zdůraznil.

Pokračoval také k ruské spolupráci se Severní Koreou a Íránem, které podle serveru Kyiv Independent označil za „faktické komplice“ Moskvy.

Reagoval na něj ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia. „Západní země se nemohly zdržet toho, aby opět neotrávily atmosféru a nesnažily se zaplnit vysílací čas otřepanou ukrajinskou otázkou,“ sdělil.

Velice ostře se do ruského prezidenta Vladimira Putina při projevu v Radě bezpečnosti opřel britský ministr zahraničí David Lammy. „Vím, kdo jste. Vaše invaze je ve vašem vlastním zájmu. Pouze ve vašich zájmech. Abyste rozšířili svůj mafiánský stát na mafiánské impérium. Impérium postavené na korupci,“ řeklpodle serveru Politico.

„Pane prezidente, mluvím nejen jako Brit, Londýňan a ministr zahraničí. Ale říkám ruskému představiteli do telefonu, když mluvím, že tu stojím také jako černoch, jehož předkové byli odvezeni v řetězech z Afriky, u hlavně zbraně, aby byli zotročeni, jehož předkové povstali a bojovali ve velkém povstání zotročených,“ zdůraznil Lammy.

Zelenskyj se ve čtvrtek chystá ukázat americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi „vítězný plán“. Jeho strategie bude podle amerických představitelů zahrnovat mimo jiné další vojenskou a finanční podporu a budoucí bezpečnostní záruky.

Ukrajinský lídr se ale potřebuje opřít o podporu amerického lídra, který se po listopadových prezidentských volbách změní. „Tento plán je navržen především s ohledem na Bidenovu podporu. Plán vítězství musí být dohodnut – a Ukrajina posílena – v říjnu, listopadu a prosinci,“ přiblížil Zelenskyj.

Jak ale napsala britská stanice BBC, tato podpora se může výrazně změnit v případě zvolení republikánského exprezidenta Donalda Trumpa. Ten se na nedávném předvolebním shromáždění vysmíval Zelenskému jako „největšímu obchodníkovi v dějinách, protože pokaždé, když přijede do této země, odejde s 60 miliardami dolarů“. Po Bidenovi dostanou plán do rukou zákonodárci v Kongresu, Trump i jeho protivnice v prezidentských volbách Kamala Harrisová.

Podle vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka bude jeho země požadovat řadu bezpečnostních záruk. „Pozvání Ukrajiny do NATO je součástí plánu vítězství,“ informoval.