Zelenskyj neztrácí víru. Rusové ale dělají vše, aby zabránili schůzce s Putinem

Rusko dělá podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského všechno možné, aby znemožnilo jeho schůzku s ruským protějškem Vladimirem Putinem, která by měla vést k ukončení války na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se totiž nechal slyšet, že Moskva na schůzce hlav obou států nepracuje.
"Žádná schůzka se neplánuje," řekl Lavrov americké stanici NBC News. "Putin je připraven se setkat se Zelenským, až bude připravena agenda a ta vůbec není připravena," konstatoval šéf ruské diplomacie.
Putin ve svém pátečním vyjádření nezmínil Ukrajinu ani jejího politického lídra, ale nechal se slyšet, že vidí světlo na konci tunelu, co se týká zlepšení rusko-amerických vztahů. Konkrétně poukázal na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce, které označil za velmi dobré a smysluplné.
Na schůzku na Aljašce navázal summit v Bílém domě, kam za Trumpem přijeli Zelenskyj a vybraní evropští lídři. Ukrajinský prezident po rozhovorech ve Washingtonu řekl, že je připraven se s Putinem setkat bez jakýchkoliv podmínek.
"Možná se předvádím, ale Washington vypadal jako úspěch," odpověděl ukrajinský prezident na dotaz BBC, co by řekl krajanům, kteří moc nevěří tomu, že poslední diplomatické snahy vedené Američany k něčemu povedou.
Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev potřebuje důvěryhodné bezpečnostní záruky. "A bez Spojených států nám Evropa nedá všechno, co může. Nevím, jak to skončí, ale je to mnohem lepší, než před týdnem či dvěma," podotkl a dal najevo, že neztrácí víru. V Bílém domě se podle jeho slov ukázala jednota.
"Je to pořád politika, takže je to teprve první krok pro každého, kdo pracuje na bezpečnostních zárukách," dodal ukrajinský lídr.
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin , Sergej Lavrov , Ukrajina , Rusko
Západ zvažuje vyslání mírových jednotek na Ukrajinu jako náhradu za neuskutečněný vstup do NATO. Iniciativa, vedená klíčovými evropskými mocnostmi, má zajistit dodržování míru a odstrašovat Rusko. Problémem však zůstává, že západní armády nejsou připraveny na obranu tisícikilometrové fronty a hlavní břemeno tak zůstane na Ukrajině, která v míru nemá šanci uživit a udržet armádu současného rozsahu.
Zdroj: Jakub Jurek