Zelenskyj neztrácí víru. Rusové ale dělají vše, aby zabránili schůzce s Putinem

Lucie Podzimková

23. srpna 2025 8:39

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Rusko dělá podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského všechno možné, aby znemožnilo jeho schůzku s ruským protějškem Vladimirem Putinem, která by měla vést k ukončení války na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se totiž nechal slyšet, že Moskva na schůzce hlav obou států nepracuje. 

"Žádná schůzka se neplánuje," řekl Lavrov americké stanici NBC News. "Putin je připraven se setkat se Zelenským, až bude připravena agenda a ta vůbec není připravena," konstatoval šéf ruské diplomacie. 

Putin ve svém pátečním vyjádření nezmínil Ukrajinu ani jejího politického lídra, ale nechal se slyšet, že vidí světlo na konci tunelu, co se týká zlepšení rusko-amerických vztahů. Konkrétně poukázal na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce, které označil za velmi dobré a smysluplné. 

Na schůzku na Aljašce navázal summit v Bílém domě, kam za Trumpem přijeli Zelenskyj a vybraní evropští lídři. Ukrajinský prezident po rozhovorech ve Washingtonu řekl, že je připraven se s Putinem setkat bez jakýchkoliv podmínek.

"Možná se předvádím, ale Washington vypadal jako úspěch," odpověděl ukrajinský prezident na dotaz BBC, co by řekl krajanům, kteří moc nevěří tomu, že poslední diplomatické snahy vedené Američany k něčemu povedou. 

Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev potřebuje důvěryhodné bezpečnostní záruky. "A bez Spojených států nám Evropa nedá všechno, co může. Nevím, jak to skončí, ale je to mnohem lepší, než před týdnem či dvěma," podotkl a dal najevo, že neztrácí víru. V Bílém domě se podle jeho slov ukázala jednota.

"Je to pořád politika, takže je to teprve první krok pro každého, kdo pracuje na bezpečnostních zárukách," dodal ukrajinský lídr. 

včera

Princezna Kate prozradila, co nikdy nepovažovala za důležitější

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku

Ruský raketový útok na americkou firmu v západní části Ukrajiny znovu připomněl, jak křehká je aktuální snaha o mír. Údery přišly stovky kilometrů od frontové linie a byly nejintenzivnější za poslední měsíc. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o cílený úder na americký majetek a záměrný signál Moskvy uprostřed diplomatických manévrů, do kterých se zapojil i prezident Donald Trump.
Sergej Lavrov a Vladimir Putin

Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl spekulace o možné schůzce mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident Donald Trump mezitím získal pochvalu od spojence Kremlu, běloruského lídra Alexandra Lukašenka, realita v terénu však naznačuje, že Putin nemá zájem na skutečném urovnání konfliktu.

Více souvisejících

