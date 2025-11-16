Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem

Libor Novák

16. listopadu 2025 16:49

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Volodymyr Zelenskyj oznámil plán na „očistu“ ukrajinského energetického sektoru. Tento krok přichází poté, co protikorupční vyšetřovatelé odhalili údajný systém úplatků v hodnotě 100 milionů dolarů, což je největší skandál za celou dobu jeho prezidentství. Ukrajinský prezident o víkendu vyhlásil kompletní přehodnocení klíčových státních energetických společností, včetně úplné výměny vedení státního provozovatele jaderných elektráren Energoatom, který je údajně centrem trestné činnosti.

Zelenskyj uvedl, že vládní úředníci byli instruováni, aby „udržovali stálou a smysluplnou komunikaci s orgány činnými v trestním řízení a protikorupčními orgány“. Zdůraznil, že jakékoli odhalené nezákonné schéma v těchto společnostech musí vést k rychlé a spravedlivé reakci. V neděli dále oznámil, že nařídil vládě, aby urychleně předložila parlamentu „naléhavý zákon“ ke změně složení klíčového energetického regulátora, Národní komise pro regulaci energetiky a komunálních služeb. Slíbil také jmenování nového vedení i v čele dalších energetických orgánů.

Ukrajinský protikorupční úřad oznámil minulé pondělí, že vyšetřuje zločineckou skupinu stojící za systémem, kdy byli obchodní partneři Energoatomu nuceni platit úplatky ve výši 10–15 %, aby se vyhnuli zablokování plateb nebo ztrátě statusu dodavatele. Ukrajinská média následně informovala, že jednou z vysoce postavených osob zapojených do schématu byl Timur Mindich, podnikatel a spolumajitel mediální produkční společnosti, kterou Zelenskyj založil, než se stal prezidentem.

Slibované reformy přišly krátce předtím, než Zelenskyj v neděli přicestoval do Atén, aby zde podepsal dohodu, která Ukrajině umožní dovážet zkapalněný zemní plyn dodávaný Spojenými státy po celou zimu. Ukrajinská vláda naléhavě hledá alternativy, které by kompenzovaly ztráty způsobené neustálými ruskými útoky na energetickou infrastrukturu. Dohoda mezi řeckou národní plynárenskou společností DEPA Commercial a jejím ukrajinským protějškem Naftogaz zajistí Ukrajině dodávky amerického zkapalněného zemního plynu přes Řecko od prosince 2025 do března 2026.

Zelenskyj během své návštěvy, kde se setkal s řeckým prezidentem, premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a novou americkou velvyslankyní v Řecku Kimberly Guilfoyleovou, na sociální síti X poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za dodávky energie přes Řecko. Uvedl, že „tato zima pod ruskými drony, raketami a každodenními údery je velkou výzvou pro Ukrajinu a pro ukrajinský lid“.

Zelenskyj, který má tento týden odcestovat také do Francie a Španělska k podpisu dohod o vojenské pomoci, čelí tlaku, aby evropským spojencům dokázal, že to s bojem proti korupci myslí vážně. Řešení korupce je klíčovou podmínkou pro členství Ukrajiny v Evropské unii. Finský prezident Alexander Stubb řekl agentuře AP, že se Zelenskyj musí s obviněními z korupce vypořádat rychle, ale zároveň ocenil jeho válečné vedení a vyzval evropské lídry k navýšení finanční a vojenské podpory Ukrajině.

Skandál přichází v obtížné chvíli, kdy Kyjev čelí hrozícímu rozpočtovému deficitu a EU je v patové situaci ohledně půjčky ve výši 140 miliard eur pro Ukrajinu, která by měla být financována ze zmrazených ruských aktiv. Maďarský lídr Viktor Orbán, který blokuje pokrok v přístupových jednáních Ukrajiny do EU, se chopil protikorupčního vyšetřování. Tvrdí, že to ukazuje „válečnou mafiánskou síť“ s „nesčetnými vazbami“ na Zelenského.

Obvinění z korupce vyvolala na celé Ukrajině pobouření a stala se nejhorším skandálem Zelenského prezidentství. Národní protikorupční úřad (Nabu) zveřejnil usvědčující audiozáznamy, na nichž figurují členové Zelenského blízkého okruhu. Patří mezi ně i prezidentův přítel a bývalý obchodní partner Mindich, který uprchl ze svého kyjevského bytu minulé pondělí jen pár hodin předtím, než si pro něj přišli vyšetřovatelé. Mindich, který je spoluzakladatelem Zelenského produkční společnosti Kvartal 95, utekl taxíkem do Polska. Předpokládá se, že se ukrývá v Izraeli.

Zelenského reformy oznámené v neděli navazují na odvolání ukrajinských ministrů spravedlnosti a energetiky z minulého týdne. Oba jsou zapleteni do aféry, ve které skupina vládních úředníků brala úplatky za zakázky s Energoatomem. Ministři jakékoli pochybení popírají. Většina komentátorů se domnívá, že nezákonné schéma nebylo jednorázové a naznačují, že by se skandál mohl rozšířit i na další ministerstva. Ukrajinská média informovala, že se Mindich údajně pokoušel o dodávku neprůstřelných vest pro ministerstvo obrany prostřednictvím izraelské firmy a skořápkových společností. Tehdejší ministr obrany Rustem Umerov, nyní tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany, potvrdil, že se s Mindichem setkal. Popřel však jakýkoli nevhodný vliv, uvedl, že smlouva byla ukončena a zdůraznil, že žádné položky nebyly nikdy dodány.

Jeden provládní poslanec pro deník Kyiv Independent uvedl, že se jedná o „obrovskou ránu“, ale nejhorší na tom je, že si není jistý, jestli je to konec aféry a jestli se to ještě nezačne rozkrývat. Představitelé Nabu uznávají, že Ukrajina má problém s korupcí, a to téměř čtyři roky po plnohodnotné invazi Vladimira Putina. Upozorňují však na to, že skandál vyšel najevo, což by bylo nepravděpodobné v sousedním Rusku nebo v Maďarsku, které je členem EU. Oleksandr Abakumov, vedoucí vyšetřovacího týmu Nabu, prohlásil, že „tento příběh není o korupci. Je o boji Ukrajiny proti korupci.“

před 1 hodinou

Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti

před 19 minutami

