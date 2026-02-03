Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po posledním masivním útoku Ruska, který zahrnoval rekordní počet balistických raket, dojde k „úpravě práce“ ukrajinského vyjednávacího týmu. Podle hlavy státu tento úder jasně ukázal, že Moskva nebere diplomacii vážně a nadále sází na ničení Ukrajiny. Útok byl cíleně veden na energetickou infrastrukturu v době, kdy teploty v zemi klesly k -20 stupňům Celsia.
Zelenskyj upřesnil rozsah nočního náletu, při kterém bylo použito celkem 32 balistických raket, 28 střel s plochou dráhou letu, 11 raket jiných typů a 450 útočných dronů. Nejvážnější škody na energetice hlásí Charkovská a Dněpropetrovská oblast, hlavní město Kyjev s okolím a také Vinnycká, Oděská a Záporožská oblast. Kritická situace v dodávkách tepla panuje zejména v Kyjevě, Charkově, Dněpru a ve městě Lozova.
Každý takový úder ze strany Ruska podle prezidenta potvrzuje, že postoje v Moskvě se nezměnily. Zelenskyj zdůraznil, že ruská armáda zneužila americký návrh na krátkodobé přerušení útoků nikoliv k podpoře diplomacie, ale k hromadění raket a vyčkávání na nejmrazivější dny v roce. Právě v reakci na toto zjištění bude nyní ukrajinská delegace korigovat svůj přístup k dalším jednáním.
Noční útok proběhl krátce před příjezdem šéfa NATO Marka Rutteho do Kyjeva. Ten se v ukrajinské metropoli setkal se Zelenským a vystoupil s projevem před národním parlamentem. Během Rutteho návštěvy se Kyjevem opět rozezněly sirény varující před další hrozbou balistických střel, což podtrhlo neustálé nebezpečí, kterému civilní obyvatelstvo čelí i během diplomatických návštěv.
Ruský úder přišel v předvečer druhého kola třístranných rozhovorů mezi Ruskem, Ukrajinou a USA, které jsou naplánovány na středu a čtvrtek do Abú Zabí. První kolo jednání v SAE, které proběhlo koncem ledna, nepřineslo průlom v územních otázkách. Současná eskalace ze strany Kremlu však vyvolává pochybnosti o konstruktivnosti nadcházejících schůzek.
NATO ústy Marka Rutteho potvrdilo svou trvalou podporu Ukrajině a ocenilo statečnost národa, který pokračuje v práci i pod každodenním bombardováním. Zelenskyj v souvislosti se situací nařídil ministerstvu energetiky a vnitra, aby okamžitě uvolnily vybavení z rezerv a kontaktovaly partnery s žádostí o dodatečné balíčky podpory pro obnovu zničené sítě.
Související
Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru
před 56 minutami
Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli
před 1 hodinou
Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice
před 2 hodinami
Pozor na ledovku a námrazu, varují meteorologové v nové výstraze
před 2 hodinami
Vyšetřovatelé provedli razii v kancelářích sítě X. Musk je předvolán k výslechu
před 3 hodinami
„Poprvé pořádně.“ Kuba oficiálně představil hnutí Naše Česko
před 3 hodinami
Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky
před 4 hodinami
„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě
před 5 hodinami
Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze
před 6 hodinami
Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu
před 7 hodinami
Výhled počasí do konce února. Meteorologové řekli, zda nastane změna
včera
Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky
včera
Česká výprava sportovců na olympiádu bude rekordní. Dodatečně se dostala sjezdařka Negri
včera
Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů
včera
Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala
včera
Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí
včera
Kolář přiznal, že Pavel si s Macinkou volal prostřednictvím jeho telefonu
včera
Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha
včera
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
včera
Vláda schválila odsunutí termínu pro vyplácení superdávky. Macinka začne komunikovat jinak, oznámil Babiš
Vláda podpořila plán ministra práce Aleše Juchelky na odsunutí termínu pro vyplácení nové superdávky. Příjemci dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti tak budou tyto podpory dostávat podle starých pravidel až do července, místo původně plánovaného dubna. První platby v nové výši by tak lidé měli obdržet v srpnu. Vláda se dnes také pokusila uklidnit vyhrocenou situaci mezi Pražským hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Zdroj: Libor Novák