Zelenskyj pogratuloval Magyarovi k vítězství. Chce posilovat a rozvíjet spolupráci s Maďarskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pogratuloval straně Tisza a jejímu lídrovi Péteru Magyarovi k vítězství v parlamentních volbách prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích. Ve svém vzkazu zdůraznil, že za klíčové považuje především to, aby se v budoucí politice obou zemí prosadil konstruktivní přístup.
Zelenskyj ve svém vyjádření vyzdvihl, že Ukrajina vždy usilovala o dobré sousedské vztahy s evropskými státy a nyní je plně připravena dále posilovat a rozvíjet spolupráci s Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta má v současné složité situaci, ve které se Evropa nachází, vzájemná kooperace a stabilita mimořádný význam pro celý region.
Hlava ukrajinského státu věří, že miliony Evropanů touží po bezpečí a předvídatelné budoucnosti. Takových cílů lze podle něj dosáhnout pouze společným úsilím a úzkou koordinací jednotlivých zemí. Zelenskyj v této souvislosti potvrdil, že Ukrajina je otevřená osobním setkáním i společné práci, která by měla přinášet prospěch oběma národům.
V závěru svého gratulačního příspěvku ukrajinský prezident zopakoval, že jeho země zůstává pevně odhodlána chránit mír, bezpečnost a stabilitu v Evropě. V tomto úsilí vnímá nové politické vedení Maďarska jako důležitého partnera. Tento vstřícný postoj přichází po období napjatých vztahů s předchozí maďarskou vládou.
Reakce Volodymyra Zelenského doplňuje mozaiku mezinárodních gratulací, které do Maďarska po historickém volebním výsledku přicházejí. Pro novou maďarskou vládu pod vedením Pétera Magyara představuje tato nabídka k dialogu příležitost k restartu diplomatických vztahů s východním sousedem a k aktivnějšímu zapojení do řešení evropských bezpečnostních otázek.
Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
včera
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
včera
První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody
včera
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
včera
„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána
včera
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
včera
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
včera
Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?
včera
Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice
Aktualizováno včera
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
včera
Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě
včera
Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní
včera
Trump nařídil americkému námořnictvu blokádu Hormuzského průlivu
včera
Orbán je jako Havel, prohlásil Turek a pustil se do Pavla. Pak se přidal i úřad Macinky
včera
Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi
včera
Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů
včera
Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla
včera
Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar
včera
Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev
Parlamentní volby v Maďarsku, které jsou naplánovány na dnešní den, představují v pořadí desáté hlasování o složení zákonodárného sboru od pádu komunismu v roce 1990. Občané budou v tomto termínu rozhodovat o obsazení celkem 199 poslaneckých křesel. Současná politická garnitura v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz v koalici s KDNP dominuje maďarské scéně nepřetržitě od roku 2010, se pokusí obhájit svůj mandát v atmosféře výrazných společenských změn. Během uplynulého funkčního období došlo mimo jiné k obměně na postu hlavy státu, kdy po rezignaci Katalin Novákové v únoru 2024 nastoupil do úřadu Tamás Sulyok.
Zdroj: Libor Novák