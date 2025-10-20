Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po eskalaci vzdušné války s Ruskem naléhavě požaduje dodání dalších pětadvaceti amerických protiraketových systémů Patriot. Jeho výzva zazněla v momentě, kdy se ukázalo, že americký prezident Donald Trump se opět výrazně přiklonil na stranu Moskvy. Zelenskyj zároveň prohlásil, že je ochoten zúčastnit se nadcházejícího summitu Vladimira Putina a Trumpa v Maďarsku, pokud obdrží pozvánku.

O víkendu se objevily zprávy, že Trump během pátečního, rozhádaného setkání v Bílém domě soukromě naléhal na Zelenského, aby přijal ruské podmínky pro ukončení války na Ukrajině. Varoval jej přitom, že Putin slíbil „zničit“ Ukrajinu, pokud s podmínkami nebude souhlasit. Podle deníku Financial Times se schůzka místy proměnila v „křiklavou hádku“, při níž Trump neustále „sprostě nadával“.

Zelenskyj hovořil v Kyjevě po jednání s Trumpem a americkými výrobci zbraní. Uvedl, že Ukrajina potřebuje 25 baterií Patriotů a že by se k jejich zakoupení měly použít zmrazené ruské aktiva na Západě. Ukrajina již sice disponuje některými raketovými střelami Patriot, ty ale nestačí na ochranu většiny jejích hlavních měst nebo energetické infrastruktury. Právě ty jsou nyní, s blížící se zimou, opět pod silným ruským útokem.

Dva telefonáty a osobní setkání s Trumpem minulý týden v Washingtonu vyvolaly naději, že by se Spojené státy mohly chystat dodat Ukrajině řízené střely dlouhého doletu Tomahawk. Nicméně během posledních dní se ukázalo, že Trump po dvouhodinovém pátečním rozhovoru s Putinem provedl náhlý obrat. Po pozvání Putina na summit do Maďarska se Trump v neděli vrátil ke svému stanovisku, že Rusko by mělo být za svou ilegální útočnou válku proti Ukrajině odměněno tím, že Kyjev postoupí velké části svého svrchovaného území.

Trump tlačí na Zelenského, aby se vzdal části území ve prospěch Ruska. Dva lidé obeznámení s diskuzí to řekli agentuře Reuters. „Ať se to uřízne tak, jak to je,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One v neděli. „Momentálně je to rozdělené. Můžou to nechat tak, jak to teď je,“ dodal a naznačil, že „později v budoucnu mohou vyjednávat.“ Prozatím by obě strany konfliktu měly „zastavit na bojové linii – jít domů, přestat bojovat, přestat zabíjet lidi.“

Na zprávy o setkání Trumpa a Zelenského reagovala šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. Uvedla, že Ukrajinci jsou velmi odolní a bojují za svou svobodu, nezávislost a svou zemi, takže „nemohou jen tak kapitulovat.“ Dodala, že by to bylo negativní i pro mezinárodní řád, kdyby „agresor dostal, co chce, protože by to vyslalo signál všem agresorům na světě, že si mohou jít vzít, co si přejí.“

Trumpovu pozitivní interpretaci jeho rozhovoru s Putinem vyvrátili poradci blízcí Zelenskému pro Kyiv Independent. Ti řekli, že Putin s Ukrajinou a Zelenským nechce hovořit o ničem jiném než o velkých ústupcích. „Nesouhlasil s přímým setkáním se Zelenským.“ Dodali: „Putin musí nějakým způsobem jednat tak, aby odvrátil Trumpovu náladu od tvrdých kroků. To je jeho cíl. A daří se mu to.“

Zelenskyj se vyjádřil i k místu konání summitu Trumpa a Putina, které by mělo být v Maďarsku, a k jeho přání se setkání zúčastnit. Řekl: „Pokud budu pozván do Budapešti – jestliže to je pozvání ve formátu, kde se setkáme jako trojice nebo, jak se tomu říká, kyvadlová diplomacie, Prezident Trump se setká s Putinem a Prezident Trump se setká se mnou – pak v jednom nebo druhém formátu budeme souhlasit.“

Ukrajinský prezident ale kritizoval volbu Maďarska, které má napjaté vztahy s Kyjevem a je považováno za nejvíce pro-kremelsky orientovaného člena EU. „Nevěřím, že premiér, který všude blokuje Ukrajinu, může udělat cokoli pozitivního pro Ukrajince nebo dokonce poskytnout vyvážený příspěvek,“ řekl Zelenskyj s odkazem na maďarského lídra Viktora Orbána.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot prohlásil, že Putin by měl do Evropy přijet pouze v případě, že by měl podepsat bezpodmínečné příměří s Ukrajinou. „Je užitečné, aby americké úřady mohly vyměňovat názory s cílem navázat dialog s ruskými úřady. Ale ohlášená návštěva Vladimira Putina v Evropské unii má smysl pouze tehdy, pokud povede k okamžitému a bezpodmínečnému příměří,“ řekl před schůzkou ministrů zahraničních věcí EU v Lucemburku.

včera

Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.

