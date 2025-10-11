Zelenskyj si volal s Trumpem. I válku s Ruskem je možné zastavit, tvrdí

I válku na Ukrajině je možné zastavit, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po hovoru s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenskyj mu pogratuloval k dosažení mírové dohody mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.
Zelenskyj informoval o telefonátu s Trumpem na sociální síti, kde ho označil za pozitivní a produktivní. "Pogratuloval jsem mu k úspěchu a dohodě, které dosáhl na Blízkém východě, což je vynikající úspěch. Pokud se dá válka zastavit v jedné oblasti, pak je jistě možné zastavit i ostatní války, včetně té ruské," napsal ukrajinský prezident.
Šéfovi Bílého domu dále řekl o posledních ruských útocích na ukrajinskou energetiku. "Cením si jeho ochoty nás podpořit. Diskutovali jsme o možnostech posílení naší protivzdušné obrany a o konkrétních dohodách, které to zajistí. Jsou to dobré možnosti a nápady, jak nás opravdu posílit," konstatoval Zelenskyj.
Podle jeho slov je nutné dosáhnout toho, aby se Rusko přiklonilo k reálnému diplomatickému řešení konfliktu. "Toho můžeme dosáhnout prostřednictvím síly," dodal ukrajinský prezident. Jeho americký protějšek zatím k rozhovoru nic neuvedl.
Zelenskyj zároveň nezmínil nejnovější úspěch americké diplomacie, který má na svědomí první dáma. Melania Trumpová v pátek informovala, že otevřela komunikační kanál s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dosáhla navrácení několika ukrajinských dětí k jejich rodinám. Její dopis pro Putina mu byl osobně předán během jeho srpnové návštěvy na Aljašce.
"Osm dětí bylo navráceno jejich rodinám během posledních 24 hodin," oznámila rodačka ze Slovinska na pódiu v Bílém domě. Trojice nezletilých se podle jejích slov nacházela v Rusku, kde se měla ocitnout kvůli bojům na frontě. Jedna mladá dívka se vrátila z Ukrajiny do Ruska.
Trumpová zdůraznila, že na navrácení dětí rodinám se podílely obě válčící země. Sama prý obdržela detailní zprávu s identitami či fotografiemi všech dětí. Americká vláda potvrdila veškerá fakta, zmínila.
Podle ukrajinské vlády se v ruských rukou za dobu trvání konfliktu, který vypukl na konci února 2022, neoprávněně ocitlo nejméně 19 500 dětí. Podle vládní databáze se jich zatím vrátilo jen něco málo přes 1600.
Ruský lídr Vladimir Putin oznámil, že Rusko plánuje posílit své systémy protivzdušné obrany. Reaguje tak na zprávy, podle kterých se Spojené státy americké chystají předat Ukrajině řízené střely Tomahawk dlouhého doletu. Putin se k záležitosti vyjádřil během rozhovoru s novináři.
Zdroj: Libor Novák