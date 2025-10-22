Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal kompromisní návrh amerického protějška Donalda Trumpa, aby se válka na Ukrajině zastavila na úrovni nynější frontové linie. Zelenskyj ale vyjádřil přesvědčení, že Moskva s tím nebude souhlasit.
Zelenskyj, který je na návštěvě skandinávských zemí, ve středu řekl, že Trumpova výzva, aby ruské i ukrajinské jednotky přerušily boje na úrovni současné frontové linie, byla dobrým kompromisem. Vzápětí ale dodal, že pochybuje o případném souhlasu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ukrajinský prezident dnes dorazil do Švédska, kde se setká s tamním premiérem Ulfem Kristerssonem. Jednat se má především o podmínkách o dalších velkých zbrojních dodávek pro Kyjev. Návštěva se koná den poté, co byl odvolán plánovaný summit mezi Trumpem a Putinem v Budapešti," připomněl web Sweden Herald.
Ukrajina v noci na středu čelila dalšímu ruskému vzdušnému útoku. Cílem byla civilní i energetická infrastruktura. Podle Zelenského zemřelo šest lidí, mezi oběťmi jsou dvě děti. Dalších 17 osob utrpělo zranění.
"Ruská slova o diplomacii neznamenají nic, dokud ruské vedení nevnímá zásadní problémy. Toho lze dosáhnout jedině sankcemi, zbraněmi dlouhého dosahu a koordinovanou diplomacií se všemi našimi partnery," napsal Zelenskyj na sociální síti. K dalším protiruským sankcím vyzval Evropskou unii, Spojené státy americké i země G7.
"Každý, kdo nyní pomáhá Ukrajině s protivzdušnými obrannými systémy a raketami pro ně, chrání životy. Jsme za to vděční. A každý, kdo pomáhá Ukrajině se zbraněmi dlouhého dosahu, přiblíží konec války," dodal ukrajinský prezident.
Související
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Donald Trump , Vladimír Putin , válka na Ukrajině , Ukrajina , Rusko
Zdroj: Jan Hrabě