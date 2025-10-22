Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války

22. října 2025 13:11

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal kompromisní návrh amerického protějška Donalda Trumpa, aby se válka na Ukrajině zastavila na úrovni nynější frontové linie. Zelenskyj ale vyjádřil přesvědčení, že Moskva s tím nebude souhlasit. 

Zelenskyj, který je na návštěvě skandinávských zemí, ve středu řekl, že Trumpova výzva, aby ruské i ukrajinské jednotky přerušily boje na úrovni současné frontové linie, byla dobrým kompromisem. Vzápětí ale dodal, že pochybuje o případném souhlasu ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Ukrajinský prezident dnes dorazil do Švédska, kde se setká s tamním premiérem Ulfem Kristerssonem. Jednat se má především o podmínkách o dalších velkých zbrojních dodávek pro Kyjev. Návštěva se koná den poté, co byl odvolán plánovaný summit mezi Trumpem a Putinem v Budapešti," připomněl web Sweden Herald

Ukrajina v noci na středu čelila dalšímu ruskému vzdušnému útoku. Cílem byla civilní i energetická infrastruktura. Podle Zelenského zemřelo šest lidí, mezi oběťmi jsou dvě děti. Dalších 17 osob utrpělo zranění. 

"Ruská slova o diplomacii neznamenají nic, dokud ruské vedení nevnímá zásadní problémy. Toho lze dosáhnout jedině sankcemi, zbraněmi dlouhého dosahu a koordinovanou diplomacií se všemi našimi partnery," napsal Zelenskyj na sociální síti. K dalším protiruským sankcím vyzval Evropskou unii, Spojené státy americké i země G7. 

"Každý, kdo nyní pomáhá Ukrajině s protivzdušnými obrannými systémy a raketami pro ně, chrání životy. Jsme za to vděční. A každý, kdo pomáhá Ukrajině se zbraněmi dlouhého dosahu, přiblíží konec války," dodal ukrajinský prezident. 

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Donald Trump Vladimír Putin válka na Ukrajině Ukrajina Rusko

