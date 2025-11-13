Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Libor Novák

13. listopadu 2025 15:02

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 

Zelenskyj uvedl, že ministr spravedlnosti Herman Halushchenko a ministryně energetiky Svitlana Grynchuk nemohou ve svých funkcích dále setrvat. Také požaduje osobní sankce proti podnikateli Timuru Mindichovi, který je považován za hlavního organizátora schématu.

Prezident uznal rozhořčení veřejnosti a prohlásil: „V energetickém sektoru, v naprosto všech procesech, musí panovat maximální integrita. Podporuji každé vyšetřování, které provádějí orgány činné v trestním řízení a protikorupční úředníci. To je naprosto jasný a konzistentní postoj pro všechny.“ Zelenskyj zdůraznil, že je „absolutně nepřijatelné“, aby uprostřed ruských útoků a výpadků proudu existovaly korupční schémata.

Skandál se rozvinul v závažnou politickou krizi. Protikorupční aktivisté a opoziční politici naléhali na prezidenta, aby jednal rozhodně, a to i za cenu sesazení a uvěznění lidí, které osobně znal. Aféra následuje po patnáctiměsíčním vyšetřování ukrajinského národního protikorupčního úřadu (NABU) ve státní energetické společnosti Energoatom. Hlavní podezřelý, podnikatel Mindich, který je spoluzakladatelem Kvartal 95 (Zelenského mediální produkční společnosti), údajně uprchl do zahraničí, možná do Izraele, jen několik hodin před příchodem vyšetřovatelů.

Mindich byl úřadem NABU jmenován jako jeden ze sedmi podezřelých zapojených do korupčního schématu v hodnotě 100 milionů dolarů. Podle NABU byli dodavatelé Energoatomu nuceni platit úplatky ve výši 10–15 %, aby zabránili zablokování plateb za služby nebo ztrátě statusu dodavatele. Halushchenko a Grynchuk sice popřeli protiprávní jednání a ve středu rezignovali, ale jeden z bývalých poradců ministra spravedlnosti byl do skandálu přímo zapleten.

NABU tento týden zveřejnil zvukové nahrávky, na nichž údajní účastníci diskutují o úplatcích a používají krycí jména. Například Halushchenko, bývalý ministr energetiky, měl krycí jméno „Profesor“ a Mindich byl označován jako „Karlson“. Dalším vysoce postaveným podezřelým je Oleksiy Chernyshov, bývalý místopředseda vlády, který již čelí obvinění ze zneužití pravomoci v odděleném případě. Na nahrávce, zveřejněné v úterý, je prý slyšet Chernyshov, jak diskutuje o hotovostní platbě půl milionu dolarů.

Šéf vyšetřovacího týmu NABU, Oleksandr Abakumov, přiznal, že vyšetřování, nazvané Operace Midas, narazilo na mnoho překážek. Zdůraznil, že toto není jen příběh o korupci na Ukrajině, ale o tom, jak se země s korupcí bojuje.

Sevgil Musaieva, šéfredaktorka deníku Ukrainian Truth, uvedla, že celá aféra riskuje, že se stane zlomovým bodem v Zelenského prezidentství. Vyzvala vedení k prokázání, že vnímá náladu obyvatelstva a jedná podle toho. Podle ní už drobné změny nebudou stačit k překlenutí propasti nedůvěry.

Tyto události přicházejí po kontroverzním zákonu, který Zelenskyj schválil v červenci a který oslaboval pravomoci NABU. Zákon vyvolal vážné protesty, načež prezident ustoupil a prosadil legislativu, která nezávislost protikorupčních orgánů obnovila. Situaci dále komplikuje zatčení prominentního detektiva NABU, Ruslana Magamedrasulova, obviněného ze spolupráce s Ruskem, jehož právnička to označuje za politický případ.

před 2 hodinami

Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří

Související

Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

Více souvisejících

Ukrajina Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 45 minutami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 

před 1 hodinou

Evropský parlament

Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.

před 2 hodinami

Sergej Lavrov

Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří

Mezi ruským ministerstvem zahraničí a italským deníkem Corriere della Sera došlo ke sporu ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který nebyl zveřejněn. Ruská strana to označuje za cenzuru, zatímco vedení italského deníku tvrdí, že Moskva předložila „nezměrný text plný obvinění a propagandistických tezí“ a odmítla novinářský dialog.

před 3 hodinami

Pray for Paris

Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší

Francouzská národní telefonní linka, určená pro hlášení osob s podezřením na radikalizaci, poskytla serveru France24 vzácný pohled na proměnu teroristické hrozby ve Francii. Policisté, kteří linku obsluhují, uvádějí, že deset let po útocích v Paříži z 13. listopadu 2015, k nimž se přihlásila skupina Islámský stát, se hrozba rozšiřuje i mimo islamistický extremismus a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší.

před 4 hodinami

Školství

Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství dnes plánuje vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak reagují na kritický stav, do kterého se regionální školství dostalo kvůli chybějícím schváleným finančním prostředkům. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rozpočtu stále schází téměř čtyři miliardy korun, konkrétně 3,7 miliardy korun, které jsou určeny na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025.

před 4 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko

Spojené státy americké minulý měsíc uvalily sankce na společnosti Rosněft a Lukoil i jejich dceřiné společnosti ve snaze snížit příjmy Ruska z ropy. Tyto příjmy jsou hlavním zdrojem financování války na Ukrajině a omezení by mělo zatlačit Moskvu k jednacímu stolu s cílem ukončit agresi Kremlu. Hlavní americký diplomat Marco Rubio nicméně ve středu pozdě večer prohlásil, že Spojeným státům docházejí možnosti, jak dále sankcionovat Rusko.

před 5 hodinami

Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

před 6 hodinami

Prezident Trump

Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Dokumenty, které ve středu zveřejnil Sněmovní výbor pro dohled, ukazují, že personál Jeffreyho Epsteina ho informoval o leteckém cestování Donalda Trumpa v souvislosti s Epsteinovou vlastní dopravou. Z dokumentů vyplývá, že zesnulý obchodník se sexem nadále sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztahy zhoršily. Zveřejnění zhruba 20 000 stránek od republikánských členů výboru přichází v době, kdy Trump stále bojuje s politickými následky jejich někdejšího přátelství a také s tím, že ministerstvo spravedlnosti nezveřejnilo dokumenty, jak dlouho sliboval během předvolební kampaně.

před 7 hodinami

Kongres USA

Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

před 8 hodinami

Počasí

Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit. 

včera

Vláda ČR

Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky

V Česku se po půl roce opět potvrdila přítomnost ptačí chřipky. Nemoc se prokázala u velkochovu na Vysočině, informovala Státní veterinární správa (SVS). Jde o druhé letošní ohnisko, poprvé se nákaza objevila v květnu v Čejkovicích v Jihomoravském kraji.

včera

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

včera

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností

Po desetiletí fungovala Evropská unie na nevyřčeném ujednání: Německo řešilo finanční otázky, zatímco Francie vojenské záležitosti. Tato situace se nyní mění, jelikož Německo usiluje o to, aby se stalo dominantní vojenskou mocností v Evropě, čímž dochází k masivnímu politickému přeskupení sil. Ve Francii panuje snaha udržet si svou relevanci, zatímco v Polsku německé zbrojení vyvolává jak staré obavy, tak pocit, že spojenectví Berlína a Varšavy by mohlo být nejúčinnější cestou k zadržení Ruska.

včera

včera

Babiš po jednání s Pavlem: Prezident chce, abych vysvětlil řešení střetu zájmů veřejnosti

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ve středu odpoledne setkal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Po schůzce Babiš novinářům sdělil, že hlavním tématem jednání bylo programové prohlášení vlády a komunikace ohledně řešení jeho střetu zájmů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy