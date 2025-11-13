Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry.
Zelenskyj uvedl, že ministr spravedlnosti Herman Halushchenko a ministryně energetiky Svitlana Grynchuk nemohou ve svých funkcích dále setrvat. Také požaduje osobní sankce proti podnikateli Timuru Mindichovi, který je považován za hlavního organizátora schématu.
Prezident uznal rozhořčení veřejnosti a prohlásil: „V energetickém sektoru, v naprosto všech procesech, musí panovat maximální integrita. Podporuji každé vyšetřování, které provádějí orgány činné v trestním řízení a protikorupční úředníci. To je naprosto jasný a konzistentní postoj pro všechny.“ Zelenskyj zdůraznil, že je „absolutně nepřijatelné“, aby uprostřed ruských útoků a výpadků proudu existovaly korupční schémata.
Skandál se rozvinul v závažnou politickou krizi. Protikorupční aktivisté a opoziční politici naléhali na prezidenta, aby jednal rozhodně, a to i za cenu sesazení a uvěznění lidí, které osobně znal. Aféra následuje po patnáctiměsíčním vyšetřování ukrajinského národního protikorupčního úřadu (NABU) ve státní energetické společnosti Energoatom. Hlavní podezřelý, podnikatel Mindich, který je spoluzakladatelem Kvartal 95 (Zelenského mediální produkční společnosti), údajně uprchl do zahraničí, možná do Izraele, jen několik hodin před příchodem vyšetřovatelů.
Mindich byl úřadem NABU jmenován jako jeden ze sedmi podezřelých zapojených do korupčního schématu v hodnotě 100 milionů dolarů. Podle NABU byli dodavatelé Energoatomu nuceni platit úplatky ve výši 10–15 %, aby zabránili zablokování plateb za služby nebo ztrátě statusu dodavatele. Halushchenko a Grynchuk sice popřeli protiprávní jednání a ve středu rezignovali, ale jeden z bývalých poradců ministra spravedlnosti byl do skandálu přímo zapleten.
NABU tento týden zveřejnil zvukové nahrávky, na nichž údajní účastníci diskutují o úplatcích a používají krycí jména. Například Halushchenko, bývalý ministr energetiky, měl krycí jméno „Profesor“ a Mindich byl označován jako „Karlson“. Dalším vysoce postaveným podezřelým je Oleksiy Chernyshov, bývalý místopředseda vlády, který již čelí obvinění ze zneužití pravomoci v odděleném případě. Na nahrávce, zveřejněné v úterý, je prý slyšet Chernyshov, jak diskutuje o hotovostní platbě půl milionu dolarů.
Šéf vyšetřovacího týmu NABU, Oleksandr Abakumov, přiznal, že vyšetřování, nazvané Operace Midas, narazilo na mnoho překážek. Zdůraznil, že toto není jen příběh o korupci na Ukrajině, ale o tom, jak se země s korupcí bojuje.
Sevgil Musaieva, šéfredaktorka deníku Ukrainian Truth, uvedla, že celá aféra riskuje, že se stane zlomovým bodem v Zelenského prezidentství. Vyzvala vedení k prokázání, že vnímá náladu obyvatelstva a jedná podle toho. Podle ní už drobné změny nebudou stačit k překlenutí propasti nedůvěry.
Tyto události přicházejí po kontroverzním zákonu, který Zelenskyj schválil v červenci a který oslaboval pravomoci NABU. Zákon vyvolal vážné protesty, načež prezident ustoupil a prosadil legislativu, která nezávislost protikorupčních orgánů obnovila. Situaci dále komplikuje zatčení prominentního detektiva NABU, Ruslana Magamedrasulova, obviněného ze spolupráce s Ruskem, jehož právnička to označuje za politický případ.
