Zelenskyj zřejmě v září navštíví Valné shromáždění OSN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září do New Yorku na Valné shromáždění OSN, kde se bude snažit prosadit svůj mírový plán. S odvoláním na činitele obeznámené se situací to dnes napsala agentura Bloomberg. Zároveň ovšem poznamenala, že cestovní plány ukrajinské hlavy státu ještě nejsou definitivní a mohou se změnit.