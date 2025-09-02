Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny

Libor Novák

2. září 2025 16:24

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto

Po nedávných summitech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s ukrajinskými a evropskými lídry ve Washingtonu se objevila naděje na oživení diplomatického procesu. Tato naděje však pohasla poté, co Putin zahájil jeden z největších útoků války na civilní infrastrukturu Ukrajiny, zejména na energetickou síť. Rusko se tak snaží zlomit vůli ukrajinského lidu, aby s blížící se zimou přistoupil na ruské požadavky.

Tato taktika není nová, Putin ji zkoušel už v uplynulých dvou zimách. Pokaždé ale selhal. Důvodem bylo především globální úsilí, které koordinovaly Spojené státy, píše CNN.

Společně s mezinárodními partnery posílaly na Ukrajinu energetické zdroje, aby zajistily chod topné sezóny. Příkladem tohoto úsilí bylo propojení ukrajinské energetické sítě s evropskou ještě před začátkem války.

S blížící se zimou se však objevují obavy, zda Spojené státy zopakují své úsilí. Po ruské invazi Bílý dům koordinoval dodávky mobilních generátorů a záložních zdrojů energie. Dále byly posílány tepelné soupravy a místní topidla do ohrožených oblastí.

Spojené státy zároveň koordinovaly tok energie z evropské sítě, ale i od energeticky bohatých partnerů ze Středního východu. Výsledkem této spolupráce bylo, že Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar poskytly Ukrajině značné finanční prostředky a navýšily dodávky energie.

Útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu se letos výrazně zvýšily. Během prvních šesti měsíců Trumpova prezidentského úřadu se zdvojnásobil počet ruských leteckých útoků. V posledním útoku bylo zasaženo přes 100 000 domácností, a to vše na pozadí chabé diplomacie. Ukrajina reagovala na tyto útoky vlastními údery na ruské rafinerie a energetickou infrastrukturu, aby snížila příjmy plynoucí Moskvě z prodeje energií.

I přes útoky někteří experti věří, že diplomacie není mrtvá, jen odložená. Rusko a Ukrajina musí vyřešit dva hlavní spory: výměnu území a bezpečnostní záruky. Rusko sice požaduje území, které nemá pod kontrolou, ale je pravděpodobné, že nakonec dojde k jednání o výměně území podél současné linie kontaktu.

Aby se zabránilo budoucím konfliktům, Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky od USA a západních zemí. Ty by zahrnovaly vojenskou podporu, sankce a diplomatické závazky. Dokud Putin neukáže ochotu ke snížení napětí, diplomacie pravděpodobně nebude pokračovat. 

