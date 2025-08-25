Život na frontě v Doněcké oblasti: Krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země

Ruské jednotky postupují v ukrajinské Doněcké oblasti, kterou chce Rusko plně ovládat. Rusko už kontroluje asi 70 % regionu a pomalu, ale jistě postupuje dál. Reportér BBC se vydal do města Dobropillja, které se nachází pouhých osm kilometrů od frontové linie, aby zdokumentoval humanitární mise dobrovolníků, kteří se snaží evakuovat civilisty.
Cesta do města je velice nebezpečná, protože se v oblasti neustále pohybují ruské drony. Reportér se proto vydal do města s dvěma dobrovolníky, Laarzem a Varií, v obrněném autě s technologií na rušení dronů. Silnice, po které jeli, byla pokrytá zelenou sítí, která znemožňovala vizuální kontakt dronů. V Dobropillji už zůstává jen pár obyvatel, kteří se z domů odvažují jen pro zásoby.
Dobrovolníci se setkali se 56letým Vitalijem Kaliničenkem, který čekal na evakuaci s igelitovou taškou. Exploze z dronu mu před pár dny rozbila všechna okna v bytě a zranila ho na noze. Laarz s Varií už několik dní evakuují nemocné, seniory a děti. Na místě se snažili zachránit ještě jednu rodinu. Najednou se ale nad městem objevil dron. Dobrovolníci se schovali a Laarz vypnul rušičku, aby šetřil energii. I přes nebezpečí se jim nakonec podařilo rodinu dostat do bezpečí.
V autě Anton po cestě vyprávěl, jak si nikdy nemyslel, že by musel opustit svůj domov. Jeho matka se rozhodla zůstat, i když on doufá, že se nakonec také evakuuje. Zmiňuje, že situace na frontě se často mění, ale obává se, že se už do svého města nikdy nevrátí. Reportér se zeptal, zda by se mělo s Ruskem vyjednávat, a Anton odpovídá, že by se mělo o konfliktu jednat, aby nedocházelo k dalším obětem.
Devatenáctiletá Varia s tím ale nesouhlasí. Nevěří, že se Putinovi nebo Rusku dá věřit, i kdyby slibovali mír. Podle ní by Rusko v případě předání Donbasu stejně nezastavilo, ale jen by získalo další prostor pro další útok. Prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá, že by Ukrajina Donbas ztratila do konce tohoto roku, ale připouští, že bez nové západní podpory nebude možné získat zpět žádné území.
Po evakuaci se reportér vydal do polní nemocnice, kterou v noci provozuje 14. operační brigáda Národní gardy. Vojáci pracují v noci, protože kvůli dronům je během dne příliš nebezpečné, aby vyzvedávali raněné a mrtvé. Zranění přiváželi ze zničeného města Pokrovsk, kde se už rok neustále bojuje.
Mezi zraněnými byl muž se střelným zraněním, další byl zraněný střepinami a jednomu muži dron téměř utrhl nohu. Všechny ošetřoval 42letý chirurg, nadporučík Dima, který zraněné stabilizoval a posílal do hlavních nemocnic. Kvůli obrovskému počtu zraněných se nestíhá věnovat každému pacientovi, jak by chtěl. Dima také doufá, že válka brzy skončí, ale ne tím, že Ukrajina odevzdá svá území.
Na cestě z města se reportér setkal s protitankovými pyramidami, dráty a zákopy. Podle odhadů má Rusko v pohotovosti více než 100 000 vojáků, kteří čekají na příležitost k útoku. Zatímco osud Donbasu visí na vlásku, unavená a krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země.
