Život na frontě v Doněcké oblasti: Krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země

Libor Novák

25. srpna 2025 9:22

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie
Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie Foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ruské jednotky postupují v ukrajinské Doněcké oblasti, kterou chce Rusko plně ovládat. Rusko už kontroluje asi 70 % regionu a pomalu, ale jistě postupuje dál. Reportér BBC se vydal do města Dobropillja, které se nachází pouhých osm kilometrů od frontové linie, aby zdokumentoval humanitární mise dobrovolníků, kteří se snaží evakuovat civilisty.

Cesta do města je velice nebezpečná, protože se v oblasti neustále pohybují ruské drony. Reportér se proto vydal do města s dvěma dobrovolníky, Laarzem a Varií, v obrněném autě s technologií na rušení dronů. Silnice, po které jeli, byla pokrytá zelenou sítí, která znemožňovala vizuální kontakt dronů. V Dobropillji už zůstává jen pár obyvatel, kteří se z domů odvažují jen pro zásoby.

Dobrovolníci se setkali se 56letým Vitalijem Kaliničenkem, který čekal na evakuaci s igelitovou taškou. Exploze z dronu mu před pár dny rozbila všechna okna v bytě a zranila ho na noze. Laarz s Varií už několik dní evakuují nemocné, seniory a děti. Na místě se snažili zachránit ještě jednu rodinu. Najednou se ale nad městem objevil dron. Dobrovolníci se schovali a Laarz vypnul rušičku, aby šetřil energii. I přes nebezpečí se jim nakonec podařilo rodinu dostat do bezpečí.

V autě Anton po cestě vyprávěl, jak si nikdy nemyslel, že by musel opustit svůj domov. Jeho matka se rozhodla zůstat, i když on doufá, že se nakonec také evakuuje. Zmiňuje, že situace na frontě se často mění, ale obává se, že se už do svého města nikdy nevrátí. Reportér se zeptal, zda by se mělo s Ruskem vyjednávat, a Anton odpovídá, že by se mělo o konfliktu jednat, aby nedocházelo k dalším obětem.

Devatenáctiletá Varia s tím ale nesouhlasí. Nevěří, že se Putinovi nebo Rusku dá věřit, i kdyby slibovali mír. Podle ní by Rusko v případě předání Donbasu stejně nezastavilo, ale jen by získalo další prostor pro další útok. Prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá, že by Ukrajina Donbas ztratila do konce tohoto roku, ale připouští, že bez nové západní podpory nebude možné získat zpět žádné území.

Po evakuaci se reportér vydal do polní nemocnice, kterou v noci provozuje 14. operační brigáda Národní gardy. Vojáci pracují v noci, protože kvůli dronům je během dne příliš nebezpečné, aby vyzvedávali raněné a mrtvé. Zranění přiváželi ze zničeného města Pokrovsk, kde se už rok neustále bojuje.

Mezi zraněnými byl muž se střelným zraněním, další byl zraněný střepinami a jednomu muži dron téměř utrhl nohu. Všechny ošetřoval 42letý chirurg, nadporučík Dima, který zraněné stabilizoval a posílal do hlavních nemocnic. Kvůli obrovskému počtu zraněných se nestíhá věnovat každému pacientovi, jak by chtěl. Dima také doufá, že válka brzy skončí, ale ne tím, že Ukrajina odevzdá svá území.

Na cestě z města se reportér setkal s protitankovými pyramidami, dráty a zákopy. Podle odhadů má Rusko v pohotovosti více než 100 000 vojáků, kteří čekají na příležitost k útoku. Zatímco osud Donbasu visí na vlásku, unavená a krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země.

Aktualizováno včera

Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

před 50 minutami

Wagnerovci

Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.

před 1 hodinou

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)

EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil

Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová nedávno uvedla, že by na tom evropská ekonomika byla bez zahraničních pracovníků mnohem hůř. Během sympozia Federálního rezervního systému ve Wyomingu zdůraznila, že příchod zahraniční pracovní síly pomohl eurozóně absorbovat šoky, jako byly rostoucí náklady na energie a rekordní inflace, a přitom udržel růst a zaměstnanost.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

před 4 hodinami

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

Aktualizováno včera

včera

Woody Allen

Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli. 

včera

Juraj Blanár

Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Severní Korea (KLDR)

Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl

Pětadevadesátiletý Ahn Hak-sop, bývalý severokorejský válečný zajatec, se na začátku týdne vydal na svou poslední cestu. Chtěl se vrátit na severní stranu Korejského poloostrova, aby byl po smrti pohřben v zemi, kterou stále považuje za svůj jediný domov. Navzdory vysokému věku a zdravotnímu stavu se rozhodl symbolicky projít co nejblíže hranici, kterou považuje za následek „amerického imperialismu“, jenž podle něj brání znovusjednocení rozděleného poloostrova.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD

Šest kandidujících subjektů, z nichž se největší podpoře těší hnutí ANO, by se dostalo do Poslanecké sněmovny podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Mandáty se opět vzdálili Motoristům, kteří se propadli pod čtyři procenta. Ke vstupu do Sněmovny je nutné získat alespoň pět procent hlasů. 

včera

včera

včera

Ukrajinci brání svou zem před ruskými invazními vojsky.

Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku

V neděli uplyne tři a půl roku od chvíle, kdy se ruské tanky přehnaly přes ukrajinskou hranici a rozbily poslední iluze o evropské bezpečnosti. Ráno 24. února 2022 se stalo bodem zlomu, okamžikem, kdy se stabilita poválečné Evropy proměnila v křehký a vratký rámec. Stejně jako si svět pamatuje datum 11. září 2001, i tento únorový den zůstane navždy spojen s návratem války do Evropy.

včera

Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste

Minimální mzda se v Česku v příštím roce zvýší. Výše nejnižšího možného výdělku přesáhne hranici 22 tisíc korun. Pro Českou televizi to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy