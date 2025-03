Zlom nepřijde okamžitě, ale dopad bude ochromující. Experti varují před ukončením americké vojenské podpory Ukrajině

Trumpovo rozhodnutí bude mít na ukrajinskou snahu o obranu před ruskou agresí velký dopad. „Řekl bych, že bude ochromující,“ varoval Mark Cancian bezpečnostní analytik Mark Cancian z Centra pro strategická a mezinárodní studia, pro americkou stanici CNN.

Podle něj Ukrajina pocítí dopady v rozsahu dvou až čtyř měsíců. „Proto nespadnou z útesu, ale když se vám zásoby sníží na polovinu, nakonec se to projeví na frontové linii. Jejich frontové linie by se nadále prohýbaly, a nakonec by se zlomily a Ukrajina by musela přijmout nepříznivé – dokonce katastrofální – mírové řešení,“ vysvětlil Cancian.

Doplnil, že Trump má více prostředků, jak ukrajinské úsilí ještě více poškodit. „Trumpova administrativa má více forem pomoci Ukrajině, které mohou být pozastaveny nebo zcela zrušeny, včetně sdílení zpravodajských informací a výcviku ukrajinských sil. Možná z toho existuje cesta ven, ale pro Zelenského to bude nesmírně ponižující,“ upozornil.

Ukrajina může vydržet „několik měsíců“ také podle analytika Michaela Kofmana z Carnegie Endowment for International Peace. „Skutečnost je taková, že Ukrajina je na Spojených státech v každodenních bojových potřebách mnohem méně závislá než před rokem,“ přiblížil pro americký list New York Times .

Podle Kofmana může značnou část americké pomoci nahradit Evropa. „V kombinaci s municí, kterou USA dodaly již na začátku letošního roku, může Evropa uspokojit značnou část ukrajinské potřeby dělostřelecké munice. Problémy budou viditelnější, jakmile se přiblíží léto,“ podotkl podle Wall Street Journal .

Pozastavení pomoci se může týkat materiálu v hodnotě 3,85 miliardy dolarů, které schválil Kongres ještě za vedení Joea Bidena. „Především by se pozastavení americké pomoci mohlo dotknout raket protivzdušné obrany, munice HIMARS a dělostřelectva,“ vysvětlil ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko podle serveru RFE/RL . Podle něj ale není vše ztraceno. „Je to katastrofa a my jsme to čekali. Ukrajina musí bojovat za mír, ne kapitulovat,“ zdůraznil.

Ukrajinský bloger a aktivista Jurij Kasjanov je ale daleko méně smířlivý. „Roosevelt a Churchill se obracejí v hrobě. Amerika se postavila na stranu globálního zla,“ upozornil podle britské stanice BBC.