Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu

Průzkum veřejného mínění provedený agenturou AboutPeople pro think-tank Progressive Lab odhalil znepokojivý trend v evropské společnosti. Každý pátý Evropan, tedy celkem 22 % dotázaných, zastává názor, že v určitých případech by mohla být diktatura vhodnější formou vlády než demokracie. Studie, která byla realizována v pěti zemích – v Řecku, Francii, Švédsku, Rumunsku a ve Velké Británii – ukazuje na hlubokou nespokojenost občanů s praktickým fungováním demokratických institucí.
Zatímco samotná idea demokracie zůstává pro většinu lidí nedotknutelná, kritika směřuje k realitě každodenní politiky. Nejsilnější vlna nespokojenosti přichází z Řecka, kde se způsobem fungování demokracie ve své zemi nesouhlasí 76 % lidí. Podobně kriticky se vyjádřilo 68 % Francouzů a 66 % Rumunů. Naopak nejvyšší důvěru v systém si zachovává Švédsko, kde nespokojenost vyjádřilo pouze 32 % respondentů, a Velká Británie se 42 %.
Výsledky průzkumu také naznačují, že značná část Evropanů by uvítala silného a efektivního vůdce, i kdyby to znamenalo omezení demokratických práv. S tímto tvrzením souhlasilo 26 % dotázaných, tedy každý čtvrtý, přičemž těmto lidem by nevadilo, kdyby se takový lídr nemusel zodpovídat občanům ze svých činů. Nicméně většinový odpor k autoritářství zůstává stále silný, neboť 69 % respondentů takový scénář jasně odmítlo.
Podle politologa Dimitrise Papadimitriou z Manchesterské univerzity se tradiční rozdíly mezi západní, východní a jižní Evropou stírají a politická krajina se komplikuje. Upozornil, že ani rychlý ekonomický růst, jako je tomu v Rumunsku, automaticky nevede k posílení důvěry v liberální demokracii. Zároveň i bohaté státy, například Švédsko, čelí poklesu důvěry občanů v demokratické instituce, což vytváří prostor pro vzestup populistických a nacionalistických sil.
Třetina dotázaných se nedomnívá, že by vzestup krajní pravice představoval pro demokracii reálnou hrozbu. Tento postoj koresponduje s nízkou mírou důvěry v tradiční politické strany, která dosahuje pouhých 24 %. Média na tom nejsou o mnoho lépe s 27 % důvěry. Nejlépe v tomto srovnání dopadla Evropská unie jako instituce, které důvěřuje 43 % respondentů.
Zajímavým zjištěním je také míra odcizení voličů od stran, které sami volili. V Řecku 55 % lidí uvedlo, že se necítí být blízko straně, pro kterou hlasovali v posledních volbách. Podobná situace panuje v Rumunsku (53 %) i v Británii (47 %). Tento trend potvrzuje, že občané sice participují na volebním procesu, ale jejich vazba k politickým elitám je křehká a často založená spíše na nedostatku lepších alternativ než na skutečném ztotožnění se s programem.
Celkově průzkum nevyjadřuje nekritické odmítnutí demokratického systému jako celku, ale spíše frustraci z jeho současného stavu. Jak uvedl profesor George Siakas, lidé projevují jasné protielitářské nálady, které se projevují voláním po změně fungování zavedených pořádků. Disproporce mezi ideály demokracie a jejich každodenním naplňováním se tak stává hlavním zdrojem politického napětí na kontinentu.
Související
Extrémní počasí změní život v celé Evropě. Připravte se na katastrofální nárůst teplot, vzkazují vědečtí poradci EU
EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
před 39 minutami
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
před 41 minutami
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
před 44 minutami
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
před 1 hodinou
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
před 2 hodinami
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
před 3 hodinami
Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová
před 4 hodinami
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
před 5 hodinami
Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga
před 5 hodinami
Online fakturace jako cesta k úspěšnému podnikání: Jak na papírování bez stresu
před 6 hodinami
Druhé kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy trvalo pouze čtyři hodiny
před 6 hodinami
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
před 7 hodinami
Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma
před 8 hodinami
Extrémní počasí změní život v celé Evropě. Připravte se na katastrofální nárůst teplot, vzkazují vědečtí poradci EU
před 9 hodinami
Zabetonování Elysejského paláce: Macron chce rok před volbami ochránit Francii před výhrou Le Penové
před 9 hodinami
Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou
před 10 hodinami
EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA
před 11 hodinami
Strop odchodu do důchodu, vyšší penze. Juchelka chce za stovky miliard splnit Babišův předvolební slib
před 12 hodinami
CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán
před 12 hodinami
Zemřel legendární oscarový herec Robert Duvall. Proslavil ho Kmotr
Z Hollywoodu přišla v pondělí smutná zpráva. Ve věku 95 let zemřel legendární americký herec Robert Duvall, držitel Oscara, jehož nejvíce proslavila role v Kmotrovi. O Duvallově úmrtí informovala britská BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková