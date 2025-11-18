Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?

Libor Novák

18. listopadu 2025 13:22

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

Boj na Ukrajině se již nepodobá zákopové válce známé z první světové války. Místo toho drony vytvořily zónu smrti, která prakticky vymazala souvislou frontovou linii. Obloha nad bojišti je nyní černá drony, z nichž některé nesou kamery a termodetektory, zatímco jiné jsou vybaveny bombami a zbraněmi. Některé z nich pouze leží u cest a silnic, dokud je neprobudí projíždějící voják nebo vozidlo.

Drony používají elektronické signály, nebo jsou řízeny optickými kabely, které je znemožňují zarušit. Proti nim jsou nasazeny antidrony, které je mají blokovat, a zároveň lovit piloty dronů ukryté desítky kilometrů od fronty. Výsledkem je šedá zóna chaosu, táhnoucí se zhruba 20 kilometrů od fronty. V této zóně drony loví vojáky, ranění jsou ponecháni svému osudu, protože jejich evakuace je extrémně obtížná, a zásobování municí, jídlem a vodou je pro bojující jednotky téměř nemožné.

„Přešli jsme na válku drony proti dronům,“ řekl Politico plukovník Pavlo Palisa, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny a bývalý velitel na bojišti. Drony nyní dokážou číhat v záloze, zachytávat nepřátelskou logistiku a narušovat dodávky. Také ztížily udržování pozic: jakmile je někdo detekován, okamžitě se na něj soustředí veškeré zbraně v oblasti.

Drony sehrály klíčovou roli již od počátku války v roce 2022, kdy Ukrajina slavila úspěchy tureckých dronů Bayraktar proti ruským obrněným kolonám. Přesto se Ukrajina i Rusko zpočátku připravovaly na klasickou válku s dělostřeleckými souboji, mechanizovanými kolonami a obrannými zákopy, uvedl Palisa. V letech 2023–2024 se však válka změnila a zákopy začaly mizet, potvrdil Ivan Sekach, mluvčí 110. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády, která bojuje v Dněpropetrovské oblasti.

Namísto dlouhých linií zákopů vytvořila ukrajinská armáda, která má nedostatek mužů i zbraní, silné body a pozorovací stanoviště. Spoléhá se na drony, aby vyrovnala nedostatek dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Rusové v reakci na to začali zmenšovat velikost útočných jednotek, jelikož ukrajinské drony dokázaly přesně zaměřit a zničit větší koncentrace vojsk.

Nyní Rusko útočí v malých skupinách, namísto velkých útoků „masem“, které charakterizovaly dřívější ruské útoky. To potvrdil plukovník Vladyslav Voloshyn, mluvčí velitelství Jih ukrajinské armády. Sestavení útočné skupiny trvá Rusům nějakou dobu. Plazí se a skrývají, a trvá dva až tři dny, než se shromáždí skupina schopná zaútočit na ukrajinské pozice. Běžně dva ruští vojáci razí cestu, ale přežije jen jeden. Menší skupiny je pro operátory dronů obtížnější spatřit, zejména za mlhy nebo deště.

Výsledkem je hluboká šedá zóna, kde Rusové pronikají za ukrajinské pozice a skrývají se tam. Pokud nejsou spatřeni a zničeni, jejich počet se množí, řekl Sekach. Špatné počasí pomohlo ruským vojákům prorazit ukrajinskou obranu v Pokrovsku v Doněcké oblasti na začátku tohoto měsíce po ročních pokusech a také v jiných bodech podél fronty, jako je Novopavlivka a centrální Záporožská oblast. Mlha nebo déšť brání letům dronů, což vytváří příležitost pro bezpečnější logistiku, rotaci nebo lokální operace. Tyto „okna počasí“ jsou proto využívána pro infiltraci nebo přeskupování sil, uvedl Palisa.

Ruská armáda se snaží rozšířit zónu smrti co nejvíce tím, že ničí všechny budovy a úkryty přesnými údery, aby vytvořila úplnou pustinu, kde se nelze schovat, dodal Voloshyn.

Drony také nutí dělostřelectvo k přesunu dál od fronty a znemožňují používání obrněných vozidel k zásobování vojsk. Drony se staly šikovnými pro dodávky a evakuaci, průzkum a vzdálené minování – úkoly, které dříve dělali lidé. S narůstajícím počtem dronů se však i tyto úkoly stávají obtížnými, což mění frontu v hotové peklo.

Drony činí evakuaci a rotaci, stejně jako logistiku, smrtelným cvičením. „Většina vojáků v současnosti umírá během rotace,“ řekl Voloshyn. Jakákoli dodávka s sebou nese vážná rizika, a proto se drony používají častěji. V důsledku toho velitelé nutí vojáky trávit týdny na frontové linii, známé také jako „nultá linie“, bez rotace. Během rotace obvykle auto přijede jen do vzdálenosti 5 až 6 kilometrů od pozic. Zbytek cesty musí vojáci jít pěšky a skrývat se v terénu před drony, vysvětlil Sekach.

To vytváří problémy s morálkou. Mykola Bielieskov, výzkumný pracovník z Ukrajinského národního institutu pro strategická studia a analytik, uvedl, že pěšák, který strávil v díře na nulté linii 60 až 165 dní, tam už podruhé nepůjde.

Nejhorší situaci mají ranění. Drony kriticky podkopávají frontovou medicínu a evakuaci, řekla anestezioložka Daryna z praporu Da Vinci Wolves ukrajinské armády. Zraněný voják musí často jít, být nesen, nebo dokonce plazit se až 5 kilometrů ze své pozice, než ho může vyzvednout obrněné evakuační vozidlo. Poté musí evakuační vozidlo projet hejny ruských dronů, které mohou dosáhnout vzdálenosti 20–40 kilometrů od frontových pozic.

Drony také nutí ukrajinské bojové zdravotníky přesouvat svá zdravotnická stanoviště dál od fronty, což prodlužuje dobu potřebnou ke stabilizaci raněných. Zranění vojáci musí zůstávat na svých pozicích dny nebo dokonce týdny a čekat na evakuaci, kterou nyní někdy provádějí pozemní robotické systémy. Neschopnost dostat se k raněným donutila ukrajinské bojové zdravotníky obrátit se k „video-medicíně“, kdy pomocí dronu Mavic komunikují s izolovanými vojáky. Na videu mohou zkontrolovat, jak byla aplikována škrtidla, a poté kontaktovat spolubojovníky zraněného vojáka a instruovat je, jak mu správně pomoci. Drony se také používají k doručování potřebných léků na pozice. Otevřené zdroje uvádějí zprávy o tom, že Rusko opouští zraněné vojáky, místo aby se je pokoušelo evakuovat.

Nepřátelské drony také činí život mnohem nebezpečnějším pro piloty, kteří je řídí z týlu. Sekach vzpomíná, že dříve se dalo bezpečně jít zakouřit 10 kilometrů od kontaktní linie. Nyní se do zóny nevstupuje bez brokovnice, jelikož drony řízené optickými kabely dosahují vzdálenosti až 15 kilometrů.

V současné době neexistuje žádné rychlé řešení pro zónu smrti vytvořenou drony. Bielieskov uvedl, že chybí doktrína pro budování hluboké obrany, když je na frontě velmi málo pěšáků a nepřítel provádí infiltraci, a zároveň přerušuje spojení mezi frontovou linií a týlem a aktivně vyřazuje operátory dronů na frontové linii. Tento „tlakový efekt“ je receptem na pomalý ruský postup.

před 3 hodinami

Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO

Související

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře

Prezident Finska Alexander Stubb vyzval evropské spojence, aby navzdory korupčnímu skandálu, který zasáhl Kyjev, udrželi podporu pro Ukrajinu. Agentuře The AP sdělil, že příměří na Ukrajině je nepravděpodobné dříve než na jaře. Podle Stubba bude Evropa potřebovat „sisu“ – finské slovo pro vytrvalost, odolnost a kuráž – aby přečkala zimní měsíce, zatímco Rusko pokračuje v hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ruská armáda Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

před 57 minutami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?

Boj na Ukrajině se již nepodobá zákopové válce známé z první světové války. Místo toho drony vytvořily zónu smrti, která prakticky vymazala souvislou frontovou linii. Obloha nad bojišti je nyní černá drony, z nichž některé nesou kamery a termodetektory, zatímco jiné jsou vybaveny bombami a zbraněmi. Některé z nich pouze leží u cest a silnic, dokud je neprobudí projíždějící voják nebo vozidlo.

před 1 hodinou

Mette Frederiksen

Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě

Sociální demokratka Mette Frederiksen vyhrála dánské volby v roce 2019 na základě platformy, která kombinovala radikální klimatické cíle a snížení věku odchodu do důchodu pro manuálně pracující s zpřísněním migrační politiky. Dánsko má v Evropě jedny z nejpřísnějších azylových zákonů. Země uděluje uprchlíkům pouze dočasný azyl, bez ohledu na potřebu jejich ochrany, zpřísnila zákony o slučování rodin a zavedla politiku, která klade prioritu na deportace namísto integrace. 

před 2 hodinami

Donald Tusk

Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb

V Polsku se v posledních dnech odehrála série incidentů, které vláda a bezpečnostní služby označily za sabotáž teroristické povahy s vazbou na zahraniční zpravodajské služby. Mluvčí polského ministra pro bezpečnostní služby, Jacek Dobrzyński, potvrdil, že „všechno naznačuje“, že za víkendovými sabotážemi na železnici v Polsku stojí ruské tajné služby. Dobrzyński později dodal, že se jedná o teroristický útok iniciovaný speciálními službami z Východu.

před 3 hodinami

Bojový letoun Rafale F2

Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO

Ukrajina v pondělí podepsala dohodu o záměru s Francií, která vyjadřuje zájem o nákup až 100 stíhacích letounů Rafale, bezpilotních letounů, systémů protivzdušné obrany a další klíčové techniky v průběhu příštích deseti let. Cílem je posílit dlouhodobou bezpečnost země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dokument podepsal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci, označil dohodu za „historickou“. Dopis představuje předběžný závazek Ukrajiny k nákupu řady francouzských obranných zařízení.

před 4 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS

Americká vláda pod vedením Donalda Trumpa v pondělí oznámila spuštění nového prioritního vízového systému určeného pro miliony fotbalových fanoušků směřujících do USA na Mistrovství světa 2026. Cílem tohoto opatření je sice urychlit administrativní proces, ovšem úřady současně důrazně varovaly, že platná vstupenka na zápas nezaručuje automatické povolení ke vstupu do země.

před 5 hodinami

Google, ilustrační fotografie

Šéf Google varuje: Kdo chce uspět, musí umět pracovat s AI. Nároky budou ohromné

Šéf společnosti Alphabet, mateřské firmy Google, Sundar Pichai varoval, že by se pád takzvané bubliny v oblasti umělé inteligence (AI) dotkl každé společnosti. V rozhovoru pro BBC News Pichai sice označil růst investic do AI za „mimořádný moment“, ale zároveň poukázal na jistou „iracionalitu“ v současném boomu umělé inteligence.

před 5 hodinami

Organizace spojených národů

RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila rezoluci, kterou předložily Spojené státy. Tato rezoluce si klade za cíl zajistit udržitelnější mír a obnovu zničeného Pásma Gazy po křehkém příměří, které vstoupilo v platnost minulý měsíc. Hlasování patnáctičlenné Rady bezpečnosti skončilo poměrem třináct ku nule pro přijetí návrhu, přičemž Rusko a Čína se zdržely, ale nevyužily svého práva veta.

před 7 hodinami

Aktualizováno před 13 hodinami

včera

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

včera

včera

včera

Češi v pondělí 17. listopadu také demonstrovali. (17.11.2025) Prohlédněte si galerii

Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil

Už během víkendu opustil kvůli zdravotním potížím záložník Lukáš Provod, bohužel pro českou fotbalovou reprezentaci ale před pondělním večerním kvalifikačním duelem s Gibraltarem nezůstalo jen u jednoho odchodu z mužstva. Dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl totiž nebude moct proti Gibraltaru nasadit ani obránce Martina Vitíka.

včera

včera

Americký dolar, ilustrační fotografie.

Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí

Světový finanční řád vstupuje do nebezpečné fáze. Americký dolar, trh s vládními dluhopisy Spojených států i samotná globalizace ztrácejí dřívější opěrné body, zatímco Washington není schopen zkrotit dluh ani garantovat stabilitu systému. Nového hegemona není vidět, trhy stojí na rostoucí nedůvěře a stačí relativně malý šok, aby se napětí přelilo v globální paniku – možná ne zítra, ale ekonomické prostředí na ni nikdy nebylo připravenější.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace

Fotbalový fanoušek nemůže uniknout záplavě zpráv a článků o tom, jak se české fotbalové reprezentaci v poslední době nedaří. Dokonce tak, že se ve čtvrtek zmohla v přípravném zápase proti nejslabšímu národnímu týmu v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA San Marinu pouze na jeden gól. Proto se tak nejskalnější fanoušci českého národního týmu sdružující se ve skupině „Fanatismus Česko“ rozhodli, že dají fotbalistům a jejich trenérům najevo svou narůstající nespokojenost s jejich výkony a výsledky.

včera

Fiala vyzval k péči o křehké hodnoty 17. listopadu. Česko má obří potenciál, řekl Rakušan

Politici napříč stranami a hnutími si dnes i na sociálních sítích připomínají události z let 1939 a 1989. Podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) je nutné pečovat o hodnoty. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyzdvihl obrovský potenciál České republiky. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy