Zpoždění v dodávkách západních zbraní brání Ukrajině v protiofenzívě

Západní debaty o předpokládaných potížích či nemožnosti, aby Ukrajina dobyla zpět podstatnou část území, které se loni zmocnilo Rusko, neberou dostatečně zřetel na to, jak zpoždění Západu v dodávkách nezbytné vojenské výzbroje tyto problémy prohlubují. Pomalé poskytování a doručování pomoci nejsou jedinými faktory, které omezují schopnost Ukrajiny zahájit rozsáhlé útočné operace. Přispívají k tomu také zvláštnosti přijímání politických rozhodnutí na Ukrajině, ale v žádné válce nebylo rozhodování bezproblémové, poznamenává ISW.

Ruská vojska měla podle expertů ve svých rukou iniciativu a útočila od svého vpádu 24. února do 3. července. Následně Ukrajinci převzali iniciativu a v srpnu začali mohutně útočit, což vyvrcholilo osvobozením západní části Chersonské oblasti loni v listopadu. Od té doby ale Ukrajina nebyla s to zahájit novou velkou protiofenzívu, což vedlo k tomu, že konflikt přešel do podoby poziční války a Rusové opět získali možnost převzít iniciativu a zvýšit laťku náročnosti pro budoucí ukrajinské protiofenzívy. Systém západní pomoci do značné míry určil charakter konfliktu, uzavírají analytici ISW.

Britská vojenská rozvědka v pravidelném přehledu upozorňuje, že ruské úřady nevylučují možnost, že uskuteční další vlnu "částečné mobilizace". Ruské úřady pokračují v hledání možnosti, jak zvětšit početní stavy armády, nezbytné pro příští velký útok na Ukrajině, a současně minimalizovat domácí odpor, míní Londýn. Tento závěr podporuje skutečnost, že Kreml připouští, že výnos ruského prezidenta Vladimira Putina o "částečné mobilizaci" zůstává v platnosti, jakož i skutečnost, že ruští pohraničníci začali tento měsíc bránit zahraničním pracovníkům z Kyrgyzstánu s dvojím občanstvím v odcestování z Ruska pod záminkou sestavování mobilizačních seznamů.

Ukrajinský generální štáb hlásí odražení nepřátelských útoků u desítky obcí v rámci útočných operací vedených ve směru proti Lymanu, Bachmutu, Avdijivce a Novopavlivce. Hlášení výslovně zmiňuje odražení útoků na Bachmut, který je už delší dobu v epicentru nejtvrdších bojů o Donbas. Rusko od rozpoutání války před 341 dny přišlo již o 126.650 vojáků, z toho 490 během uplynulého dne, tvrdí ukrajinské velení.

Tvrzení stran nelze v podmínkách válečného konfliktu okamžitě ověřit z nezávislých zdrojů.