Zvýšení výdajů NATO, které prosazuje Trump, má smysl. Pomohlo by nejen Ukrajině

Tento návrh přichází v době, kdy se NATO snaží zajistit pokračující podporu Ukrajině ve válce proti ruské agresi, a zároveň vyvolává otázky o možných ekonomických přínosech pro Spojené státy, píše Defense One.

Dohoda o současné hranici 2 % HDP na obranu byla stanovena na summitu NATO ve Walesu v roce 2014, krátce po prvním ruském útoku na Ukrajinu. Od té doby členské státy postupně navyšují své příspěvky, přičemž Spojené státy, tehdy pod vedením prezidenta Baracka Obamy, sehrály klíčovou roli v tomto tlaku. Trump však během svého mandátu tento závazek posunul dále, když pohrozil odchodem z aliance, pokud se výdaje členských států nebudou zvyšovat.

Trumpův nový návrh na 5 % HDP, byť ho pravděpodobně vnímá jako vyjednávací základ, výrazně přesahuje dříve diskutovaný cíl 3 %. Pokud by Spojené státy své vlastní výdaje zvýšily z 3,4 % HDP na 5 %, dosáhl by jejich obranný rozpočet přibližně 1,3 bilionu dolarů, což je téměř desetinásobek toho, co na obranu vynakládá Německo.

Zvýšené výdaje NATO by mohly mít klíčový vliv na ukrajinskou schopnost čelit ruské invazi. Spojené státy jsou hlavním dodavatelem zbraní Ukrajině, přičemž od začátku konfliktu poskytly vojenskou pomoc v hodnotě 46 miliard dolarů. Tato pomoc zahrnuje sofistikované zbraně jako raketové systémy Patriot, HIMARS, dělostřelecké střely ráže 155 mm a další. Evropské státy sice také poskytují vojenskou pomoc, včetně tanků a munice, ale jejich příspěvky jsou ve srovnání s USA výrazně menší.

Podle bývalého vysokého úředníka Bílého domu se však v zákulisí diskutuje o plánu, podle kterého by Spojené státy nadále poskytovaly zbraně Ukrajině, zatímco náklady by nesly evropské státy. Tento model by umožnil pokračování podpory Ukrajiny, aniž by se nadměrně zatěžovali američtí daňoví poplatníci, a zároveň by posílil americký obranný průmysl.

Generální tajemník NATO Mark Rutte zdůraznil, že pokračující podpora Ukrajině je klíčová pro zabránění bezpečnostní krizi v Evropě, která by mohla mít astronomické náklady. Americká obranná základna je považována za nezbytnou pro udržení Ukrajiny ve válce, a zároveň slouží jako významný faktor v geopolitickém soupeření se zeměmi, jako je Rusko a Čína.

Diskuse o zvýšení výdajů NATO a novém rozdělení nákladů na podporu Ukrajiny ilustruje složitost současné geopolitické situace, která vyžaduje koordinovanou odpověď aliance a dlouhodobou strategii. Jak ukazuje Trumpův návrh, otázka obranných výdajů zůstává klíčovým tématem nejen pro bezpečnost Evropy, ale i pro politiku a ekonomiku Spojených států.