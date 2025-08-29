ANALÝZA | Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.
Teprve nedávno se Donald Trump ujal podruhé úřadu prezidenta Spojených států, přesto už začíná boj o příští prezidentské volby. Ty se uskuteční v listopadu 2028, tedy za více než tři roky. Americký předvolební cyklus je však mimořádně náročný – jak časově, tak finančně. Potenciální kandidáti proto musí s přípravami začít včas a dát o sobě vědět stranickým podporovatelům i dárcům.
Oficiální oznámení kandidatury sice obvykle přichází až v roce před samotnými volbami, samotná kampaň však začíná výrazně dříve. Už nyní se proto objevují první náznaky, kdo by mohl v roce 2028 nastoupit do dvoubarevného boje – ať už uvnitř Republikánské strany, nebo z demokratických řad.
Gavin Newsom
Jedním z nejčastěji zmiňovaných jmen v souvislosti s prezidentskými volbami 2028 je kalifornský guvernér Gavin Newsom. Tento výrazný představitel Demokratické strany a dlouhodobý kritik Donalda Trumpa patří k nejpopulárnějším politikům na americkém západním pobřeží.
O jeho možné kandidatuře se začalo spekulovat už v červnu letošního roku, ačkoliv sám Newsom zatím formální záměr popírá. „O kandidatuře neuvažuji, ale je to cesta, kterou si dokážu představit,“ uvedl podle serveru Cal Matters. V minulosti byl v tomto ohledu ještě přímočařejší. „Žádný, žádný, žádný, žádný zájem, protože kdo potřebuje ten zatracený stres?“ prohlásil tehdy na adresu prezidentských ambicí.
Přesto se objevují informace, že Newsom zvažoval vstup do volebního klání už loni, kdy prezident Joe Biden teprve zvažoval, že nebude usilovat o znovuzvolení. Podle několika zdrojů měl Newsom v té době zjišťovat své šance přímo u předvolebních štábů.
V posledních měsících navíc vystupuje jako jeden z nejviditelnějších odpůrců nové Trumpovy administrativy. Výrazně se postavil proti prezidentovu rozhodnutí vyslat do Los Angeles námořní pěchotu a jednotky Národní gardy s cílem potlačit protesty proti raziím imigrační policie. Tyto zásahy vyvolaly v Kalifornii silnou odezvu.
Newsom reagoval podáním žaloby a tvrdou rétorikou vůči Bílému domu. V opakovaných mediálních vystoupeních označil Trumpovy kroky za „pokus o proměnu amerického režimu“. Jeho veřejná vystoupení i právní kroky ukazují, že se profiluje jako klíčová protiváha současného prezidenta – a tím i jako možný prezidentský kandidát.
JD Vance
Současný viceprezident Spojených států JD Vance se v prvních měsících druhého Trumpova mandátu profiluje jako jeho nejbližší a nejhlasitější spojenec. Bývalý senátor za stát Ohio a autor bestselleru Hillbilly Elegy je považován za ideologicky loajálního pokračovatele Trumpovy politické linie – a právě to z něj činí jednoho z nejsilnějších kandidátů na možného nástupce v prezidentských volbách v roce 2028.
Vanceova role ve vládě není pouze ceremoniální. Vystupuje často v médiích, obhajuje kontroverzní kroky administrativy a aktivně se podílí na formulaci domácí i zahraniční politiky. Jeho jméno se tak stále častěji skloňuje v debatách o budoucím lídrovi Republikánské strany.
Přestože oficiálně zatím kandidaturu neoznámil, jeho postavení po boku Donalda Trumpa i rostoucí vliv v konzervativním křídle strany z něj dělají vážného adepta. Pokud se skutečně rozhodne vstoupit do boje o Bílý dům, bude mít velmi silnou výchozí pozici, a to nejen díky podpoře voličů loajálních k Trumpovi, ale i kvůli svému mediálnímu talentu a schopnosti oslovit klíčové státy na americkém Středozápadě.
Kamala Harrisová
Bývalá viceprezidentka a demokratická kandidátka, která v loňských volbách podlehla Donaldu Trumpovi, se nyní soustředí na domácí scénu. Kamala Harrisová podle informací deníku New York Times usiluje o post guvernéra Kalifornie, a mohla by tak nahradit současného guvernéra Newsoma, tedy muže, o němž se stále častěji mluví jako o možném vyzyvateli republikánského kandidáta v roce 2028.
Jejich jména se tak v posledních měsících objevují vedle sebe nejen v souvislosti s budoucností Demokratické strany, ale i s tím, jaká tvář ji má reprezentovat v příštích volbách. Podle průzkumu serveru Politico si Gavina Newsoma jako prezidenta dokáže představit 25 % dotázaných, zatímco Harrisovou 19 %. To může ukazovat nejen na posun v rámci stranického vedení, ale i na proměnu vnímání samotné Harrisové.
Ta se však zatím k další prezidentské kandidatuře staví rezervovaně. „Prozatím se nechci vracet do systému,“ uvedla na adresu možného návratu do Bílého domu.
Podle politologů za jejím ústupem z celonárodní scény nemusí stát jen vlastní rozhodnutí. „Lidé k ní chovají sympatie, ale možná méně důvěry, že by byla silnou kandidátkou. Newsom je každý den ve zprávách. Pokud si myslíte, že někdo kandiduje, je pravděpodobnější, že ho podpoříte,“ vysvětlil kalifornský politolog Jack Citrin.
Pokračování Trumpovy dynastie?
Kongresman Don Bacon, který od roku 2017 zastupuje druhý obvod v Nebrasce, oznámil, že v roce 2026 nebude mandát obhajovat. Dlouhodobě patřil k umírněnému křídlu Republikánské strany. Po ohlášení odchodu z Kongresu uvedl, že zvažuje exekutivní funkce, konkrétně se mluví o kandidatuře na guvernéra nebo dokonce o prezidentských ambicích.
Moderátor a spoluzakladatel serveru The Daily Caller Tucker Carlson zůstává výrazným hlasem americké pravice. Média jako Washington Post či Politico ho zmiňují mezi možnými republikánskými kandidáty pro rok 2028. Sám Carlson v roce 2024 připustil, že by o kandidatuře uvažoval, ale zároveň dodal: „Nemyslím si, že bych v tom byl příliš dobrý.“
Ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová zažila v posledních letech výrazný politický posun. Původně působila jako demokratická kongresmanka z Havaje, v roce 2020 se ucházela o prezidentskou nominaci Demokratické strany, o dva roky později se stala nezávislou a v roce 2024 vstoupila do Republikánské strany. V rozhovoru s moderátorkou Megyn Kelly uvedla, že kandidaturu v roce 2028 „nikdy nevylučuje“ a že o ní aktivně přemýšlí.
Ministr zahraničí USA Marco Rubio, který působil ve floridském Senátu více než dekádu a v roce 2016 neúspěšně usiloval o republikánskou nominaci proti Donaldu Trumpovi, je podle spekulací opět ve hře. Média jako CNN nebo The Hill jej zmiňují mezi možnými uchazeči o prezidentský úřad. Donald Trump sám jej označil za jednoho z možných nástupců. Podle Wall Street Journal navíc Rubio zvažuje tandem s viceprezidentem JD Vancem.
Eric Trump, podnikatel a syn současného prezidenta, naznačil možnost, že by se v roce 2028 ucházel o prezidentský úřad – nebo že by do voleb vstoupil někdo jiný z rodiny. V rozhovoru pro Financial Times prohlásil, že „politická cesta“ rodiny Trumpových by byla „snadná“ a že by roli prezidenta zvládl „velmi efektivně“. Výrok vyvolal spekulace o pokračování dynastického projektu Trumpovy rodiny.
Oslabení demokraté
Demokratický guvernér státu Kentucky Andy Beshear, který vede stát od roku 2019, se stále častěji objevuje v debatách o budoucích lídrech Demokratické strany. Loni byl dokonce zvažován jako možný kandidát na viceprezidenta. V říjnu loňského roku vystoupil na akci demokratů v New Hampshire, klíčovém státě prezidentských primárek, kde kromě podpory Kamaly Harrisové propagoval i sám sebe. V rozhovorech s médii později připustil, že kandidaturu na prezidenta v roce 2028 „zvažuje“.
Pete Buttigieg, bývalý ministr dopravy a někdejší starosta South Bendu, zažil svůj průlom na národní scéně během demokratických primárek v roce 2020. Po letech ve vládě a několika veřejných vystoupeních v klíčových státech, jako je New Hampshire či Ohio, se začíná znovu spekulovat o jeho návratu do vrcholné politiky. Buttigieg v květnu potvrdil, že o kandidatuře uvažuje: „Zvažuji, co mohu přinést a čím se liším od ostatních.“
Bývalý starosta Chicaga a exšéf kanceláře prezidenta Obamy Rahm Emanuel ukončil v roce 2025 své působení jako velvyslanec USA v Japonsku. Už během jara se objevily informace, že se připravuje na prezidentskou kampaň. Emanuel to v květnu potvrdil slovy: „Jsem v tréninku. Nevíme, jestli se dostanu až na olympiádu.“ Jeho bohatá politická kariéra i vazby na centristické křídlo Demokratické strany mu zajišťují pozornost.
Guvernér Havaje Josh Green, původem lékař, prohlásil v rozhovoru pro NBC, že o prezidentské kandidatuře vážně přemýšlí. „Možná se stanu kandidátem, ale jen pokud budu mít pocit, že jsem ve své současné roli odvedl dobrou práci,“ uvedl. Green je vnímán jako součást nové generace demokratických guvernérů, kteří si budují celonárodní profil.
Kalifornský kongresman Ro Khanna, který od roku 2017 zastupuje Silicon Valley, je častým mluvčím progresivního křídla Demokratické strany. Spolupracoval s Berniem Sandersem a dlouhodobě prosazuje vizi „progresivního kapitalismu“. V březnu letošního roku možnost kandidatury nevyloučil. O jeho možném vstupu do volebního klání spekulují média jako Politico a ABC News.
Bývalá ministryně obchodu Gina Raimondo, která předtím vedla stát Rhode Island, patří mezi zkušené technokratky demokratického establishmentu. V dubnu letošního roku na půdě Institutu politiky při University of Chicago přiznala, že zvažuje kandidaturu na prezidentku. Její profil oslovuje středové voliče i podnikatelské kruhy.
Známý televizní komentátor ESPN Stephen A. Smith v posledních měsících několikrát změnil názor ohledně své případné kandidatury. Ačkoliv v únoru zájem popřel, v dubnu prohlásil, že „nemá jinou volbu“, než možnost prezidentské kampaně zvážit. Ačkoliv je registrovaným nezávislým, uvedl, že by kandidoval jako demokrat.
