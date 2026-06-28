ANO by suverénně vyhrálo sněmovní volby. Motoristé nadále balancují na hraně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 13:08

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Sněmovní volby by i v červnu s velkým přehledem vyhrálo vládní hnutí ANO, kterému by dala hlas téměř třetina voličů. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran či hnutí, vyplývá z nového volebního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News. 

ANO premiéra Andreje Babiše by v tuto chvíli podpořilo 32,2 procenta respondentů. Další dva kandidující subjekty z řad nynější sněmovní opozice by ještě dosáhly dvouciferného výsledku. Na druhém místě jsou momentálně Starostové a nezávislí s podporou 13,5 procenta. O půl procenta méně mají občanští demokraté. 

Pětiprocentní hranici vstupu do Poslanecké sněmovny by překonala ještě tři jiná uskupení. Nejlépe z nich je na tom koaliční SPD, které by dalo hlas 7,9 procenta oslovených. O tři desetiny procenta nižší je podpora Pirátů. Nejvíce na hraně jsou Motoristé, jimž vyjádřilo podporu 5,3 procenta dotázaných. 

Dalším stranám a hnutím už by se nepodařilo dosáhnout na poslanecké mandáty. TOP 09 by se umístila na sedmém místě se ziskem 3,4 procenta. O dvě desetiny nižší je podpora hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. KDU-ČSL by nyní volilo jen 2,4 procenta respondentů. 

Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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