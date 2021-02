Česko zavřelo nejpostiženější okresy. Trutnov je zatím bez větších komplikací

Aktualizováno 10:22 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dodržování uzávěry v okrese Trutnov zatím bez vážnějších problémů. Ráno policie obsadila všech 36 kontrolních stanovišť na vstupech na Trutnovsko, kontroly dělá namátkově, a to i uvnitř okresu. Na sedmi stanovištích, tzv. check-pointech, na nejfrekventovanějších silnicích vedoucích do okresu Trutnov, mají policisté v mobilních buňkách i zázemí spojené s administrativou a technickou podporou. ČTK to dnes dopoledne řekla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.