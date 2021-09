Čeští vojáci se do Afghánistánu v krátké době nevrátí, řekl Metnar

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se nedomnívá, že by se vojáci do Afghánistánu v krátké době vrátili. Velká společenství - Evropská unie a Severoatlantická aliance (NATO) - podle něj musí tlačit na Tálibán, aby dodržel sliby. Metnar to řekl novinářům po dnešní pietní vzpomínce na padlé vojáky na pražském Vítkově.