Na vzdělávání v oblasti péče o vězně půjde z fondů 21,5 milionu

Na dnešní tiskové konferenci jej představili zástupci obou institucí a ministerstva spravedlnosti. Projekt by měl propojit systém vzdělávání pracovníků VS a PMS. Vyčleněno na něj je 802.000 eur (zhruba 21,5 milionu korun).

"Cílem je prostřednictvím společného vzdělávání zefektivnit práci s těmi, kteří odcházejí z věznic, ale také zlepšit resocializaci všech pachatelů trestné činnosti, především snížit recidivu," uvedl náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc. "Cílem je nejen vzdělávat, ale také dát dohromady jednotlivé složky, které spolu ne vždy dostatečně komunikují," dodal.

Do procesu vzdělávání by tak neměli být zapojeni pouze zaměstnanci VS a PMS, ale též soudci a jejich asistenti, státní zástupci nebo pracovníci a dobrovolníci z neziskových organizací. Podle manažera projektu Jana Rychetského z ministerstva spravedlnosti bude proškoleno 1400 lidí.

Základními body projektu jsou podle Jaroslavy Talandové z PMS hlubší vzájemné poznání obou organizací a důkladná znalost pohledu soudců a státních zástupců na bezpečné propouštění. Kurz by měl zaměstnance seznámit například s metodami práce s pachateli trestné činnosti, třeba s vedením motivačního rozhovoru.

Norské fondy pro Česko na období od roku 2014 do roku 2021 vyčlenily dohromady 184,5 milionu eur (téměř pět miliard korun). Peníze směřují do deseti programů a využívají se na podporu výzkumu, ochrany životního prostředí, kultury či menšin a znevýhodněných. Na program Spravedlnost je vyčleněno zhruba sedm milionů eur (187,5 milionu korun). Zatím není jasné, jestli ČR bude mít podporu z norských fondů i po roce 2021. Bude záležet na vývoji a posilování české ekonomiky. Dotace získávají chudší státy.

V programu Spravedlnost je vyčleněno dalších 1,59 milionu eur (42,5 milionu korun) na snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů, který realizuje Vězeňská služba. Cílem je zlepšit služby pro vězně zavedením programů, které by jim měly pomáhat s resocializací. Na další projekt Zpátky do života jde z norských fondů 2,27 milionu eur (přes 60 milionů korun), realizovat jej bude PMS s cílem zlepšit přístup k alternativním opatřením a trestům skrze probační centra.