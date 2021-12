Nová ministryně obrany Černochová chce ve své funkci podporovat modernizaci armády

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Stejně jako předseda vlády Petr Fiala (ODS) zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci. Řekli to na dnešní tiskové konferenci po uvedení Černochové do jejího nového úřadu.